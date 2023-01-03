Anketten ilginç sonuçlar çıkıyor

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Bakalım siyasi yasak kararı Ekrem İmamoğlu’nun oylarını artırmış mı? Kılıçdaroğlu’nun ‘Rifkin’li gösterisi ne getirmiş, Erdoğan’ın ve AK Parti’nin oy oranı ne olmuş?

EYT ETKİSİ

EYT’yle ilgili sıcağı sıcağına ilk ölçüm olması açısından öncelikle EYT’yle ilgili veriyi paylaşmak istiyorum. “EYT kapsamında emekli olacak mısınız?” sorusuna evet diyenlerin oranı yüzde 27 olurken hayır diyenler yüzde 73 çıkmış.

“Çevrenizde EYT’den yararlanacak kişiler var mı?” sorusuna evet diyenlerin oranı ise yüzde 55.4 olurken hayır diyenler yüzde 44.6’da kalmış. Bu da EYT’nin küçük bir kesimi değil, büyük bir tabanı ilgilendirdiğini gösteriyor.

ERDOĞAN YÜZDE 42’Yİ AŞTI

6’lı Masa cumhurbaşkanı adayı belirlemek için tartışmaya devam etsin, Cumhurbaşkanı Erdoğan arayı açıyor. Erdoğan, 2022 yılını yüzde 42’nin üstünde bitirmeyi başardı.

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Optimar’ın “Bugün bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu hangi isme verirsiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 42.1’i Erdoğan yanıtını vermiş. İlk kez ikinci sıraya yükselen Kılıçdaroğlu’na destek ise yüzde 10.5 çıkıyor.

MUHALEFETİN TOPLAMI

Kılıçdaroğlu’nu yüzde 8.4’le Mansur Yavaş takip ederken, Selahattin Demirtaş yüzde 5.1’le dördüncü sırada yer alıyor. Siyasi yasak kararına ve Saraçhane mitingine rağmen Ekrem İmamoğlu’na destek yüzde 4.8’de kalıyor. Meral Akşener ise yüzde 4.6’yla altıncı sırada yer alıyor.

Erdoğan’a desteğin yüzde 42’yi aştığı bir ortamda muhalefetin 5 adayının toplamı ise yüzde 33.4’te kalıyor. Erdoğan, muhalefetin 5 adayının toplamına 8.7 puan fark atıyor.

Haziran ayından bu yana asgari ücrette ikinci artış, memur ve emekli maaşlarına yapılan zam, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının yüksek tutulması, Rusya-Ukrayna savaşındaki küresel liderliği, ekonomik sıkıntılara rağmen Erdoğan’ı tekrar bir üst lige taşımış.

SARAÇHANE TERS TEPMİŞ

Siyasi yasak kararını Saraçhane şovuna dönüştüren Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener’e destek ise ilginç bir şekilde aralık ayında gerilemiş. Toplum İmamoğlu ve Akşener’in mağduriyet oluşturma çabasını satın almamış. Tam aksine, Saraçhane hamlesi İmamoğlu ve Akşener’e desteğin gerilemesine neden olmuş.Ekrem İmamoğlu’na destek kasım ayında yüzde 9’ken, aralık ayında yüzde 4.8’e gerilemiş. İmamoğlu bu sonuçla kasım ayında dördüncü sıradan aralık ayında bir basamak geriye düşmüş. Akşener’e destek ise kasım ayında yüzde 6’yken aralık ayında 5.6 olmuş. Akşener’in sıralamadaki yeri değişmemiş.

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LÜTFÜ SAVAŞ DA DENKLEME GİRMİŞ

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı minderin dışına itmek için uğraşıyor ama bir rakibi daha çıktı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da denkleme girmiş. Sıralama şöyle devam ediyor.

Abdullah Gül yüzde 3.5

Devlet Bahçeli yüzde 3.1

Binali Yıldırım yüzde 2.4

Muharrem İnce yüzde 2.2

Fatih Erbakan yüzde 2.2

Lütfü Savaş yüzde 1.2

BABACAN VE DAVUTOĞLU’NA ŞOK

İlginç olanı başbakanlık ve başbakan yardımcılığı gibi görevlerde bulunan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’yla ilgili veriler. Ahmet Davutoğlu’na destek yüzde 1 çıkarken Ali Babacan da aynı oranla onu takip ediyor. Muhafazakâr seçmen Davutoğlu ve Babacan’ın eski partilerine karşı yürüttükleri muhalefet şeklini desteklemiyor.

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AK PARTİ YÜZDE 40’IN ÜZERİNDE

AK Parti’nin haziran ayından bu yana yakaladığı yükselişi sürdürdüğü ortaya çıktı. Haziranda yüzde 36.6 oy oranında olan AK Parti, yüzde 4.5’lik artış sağlayarak aralık ayında yüzde 41.1’e ulaştı. AK Parti böylece 2022 yılını yüzde 40’ın üzerinde tamamladı. Erdoğan kendisiyle birlikte partisinin de oylarını yükseltmeyi başardı.

ABD GEZİSİNİN CHP’YE EKİSİ

Optimar’ın “Bugün bir genel seçim yapılsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna, ankete katılanların yüzde 41.1 AK Parti yanıtını veriyor. CHP ise yüzde 23.6’yla ikinci sırada yer alıyor. Kılıçdaroğlu’nun ABD, İngiltere ve Almanya gezileri ise CHP’ye olan desteği azaltmış. ABD’li danışman Rifkin, CHP’nin oylarını düşürmüş. HDP’nin yüzde 9.8 çıktığı ankette İYİ Parti’ye destek yüzde 8.1 olarak ölçüldü. MHP’nin oy oranı ise yüzde 7.4 çıkıyor.

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DİĞER PARTİLER

Barajın altında yer alan partilerin oy oranı ise şöyle sıralanıyor.

Zafer Partisi yüzde 2.3

Memleket Partisi yüzde 1.2

DEVA Partisi yüzde 1.1

Saadet Partisi yüzde 1

Gelecek Partisi yüzde 0.9

BBP yüzde 08

Yeniden Refah Partisi yüzde 0.7

Türkiye Değişim Partisi yüzde 0.5

Vatan Partisi yüzde 0.4