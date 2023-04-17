Anketler netleşiyor, sandığın ayak sesleri duyuluyor

Haberin Devamı

Şimdi sıra vatandaşın kararını netleştirmesine kaldı.

Belirsizlik ortadan kalktığı için kamuoyu araştırmalarını daha dikkatle takip etmeye çalışıyorum. İktidar cephesinde anketler çok gündemde tutulmuyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 1 ay önce Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, AK Parti’nin yüzde 41, Cumhur İttifakı’nın ise yüzde 51 civarında olduğunu açıklamıştı.

Adayların, ittifakların ve listelerin netleşmesiyle birlikte 1 ayda adayların ve partilerin oy oranlarında değişiklikler olduğunu düşünüyorum.

BALON PATLAYINCA

Anketler konusunda CHP’ye yakın medyanın ve anket firmalarının sahiplerinin tavrı ise özel bir incelemeyi hak ediyor. Öyle ki Kılıçdaroğlu’nu 10 puan önde göstermeyen anketleri anketten saymıyorlar. Hele hele Erdoğan’ın önde olduğunu gösteren bir anket yayınlandı mı çıldırıyorlar.

Haberin Devamı

Anket yapmıyorlar. Kurgulanmış anketler üzerinden algı operasyonu yapıyorlar. Bir balon oluşturuyorlar. Ciddi bir anket firması sonuç açıklayınca balon patlıyor. O zaman da o firmayı itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar.

METROPOLL’ÜN ANKETİ

Özer Sencar’ın sahibi olduğu MetroPOLL, partilerin oy oranını gösteren bir anket yayınladı.

AK Parti yüzde 40.1, CHP yüzde 24.6, HDP yüzde 12.8, İYİ Parti yüzde 9.6, MHP yüzde 5.1 ve Memleket Partisi yüzde 2.7 çıkıyor.

CHP’nin yayın organları bu ankete yaylım ateşi açtılar. Oysa MetroPOLL cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’dan 1 puan önde gösteriyordu.

Özer Sencar’ın muhalif bir kamuoyu araştırmacısı olması, Kılıçdaroğlu’nu yüzde 42.6, Erdoğan’ı yüzde 41.1 gösteren anketi yayınlaması yetmedi. Özer Sencar’ı hedef aldılar. Hatta CHP’yi uçuran anketler yayınladıktan sonra CHP’den milletvekili aday adayı olacak kadar tarafsız olan bir araştırma şirketi sahibi, “Bu anketin örneklemesi hatalı” dedi.

Anketin örneklemesinin doğru çıkması için CHP’yi yüzde 30’un üzerine çekip Kılıçdaroğlu’nu ise yüzde 60’a çıkarması gerekiyor. Yoksa kurtarmaz.

ÖZER SENCAR’IN YANITI

İddiayı ortaya atanı değil ama MetroPOLL anketiyle ilgili örnekleme iddiasını ciddiye aldığım için Özer Sencar’a sordum. “Biz yaptığımız işten eminiz. Piyasanın en yetkin istatistik ve siyaset bilimcileriyle çalışıyoruz. Örneklemimiz ve analizlerimiz istatistik biliminin tüm incelikleri dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. Araştırmacıların amacı ve işi, anlık olarak toplumdaki siyasal durumun fotoğrafını çekmektir. Araştırma bulguları seçmenin oy verme tavrını etkilemez, o anki durumunu belirler. Ölçümleri manipüle ederek seçmen davranışını değiştirebileceğini ancak eblehler düşünür. Ve maalesef piyasada bu tip arkadaşlarımız var. Seçime bir ay kaldı, hepimiz sonuçları göreceğiz” diye yanıt verdi.

Haberin Devamı

MESLEĞİ BIRAKACAKLAR MI

Şunun şurasında seçimlere 27 gün kaldı. En büyük anketi sandıkta millet yapacak. Ama benim merak ettiğim bir şey var. Yaptıkları araştırmalarla seçim sonuçları arasında derin uçurumlar oluşanlar, anketler üzerinden algı operasyonuna soyunanlar, yaptıkları araştırmalar fiyaskoyla sonuçlananlar seçimlerden sonra mesleği bırakacak mı? Umudum yok. Hatta tam aksi olur da onları seçim gecesi ekranlarda en isabetli sonuçları bulmuşlar gibi konuşurken görürsek şaşırmam.

İKİ ANKET İKİ SONUÇ

Şimdi sizinle iki anket sonucunu paylaşıp bir cümle edeceğim.

Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın “Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 45.9’u Erdoğan yanıtını veriyor. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise yüzde 43.9 çıkıyor. Muharrem İnce diyenler yüzde 8.3 olurken, Sinan Oğan’a destek yüzde 1.7 çıkıyor.

KİM KAZANIR

Haberin Devamı

“Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?” sorusuna ise ankete katılanların yüzde 53.4’ü Erdoğan diyor. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise yüzde 42.1 çıkıyor. Muharrem İnce diyenlerin oranı yüzde 3.6’yla üçüncü sırada gelirken, Sinan Oğan diyenler yüzde 0.9’da kalıyor.

SEÇİMLER İLK TURDA BİTER Mİ?

Areda-Survey’in 12-14 Nisan tarihleri arasında 10 bin 136 kişi üzerinde yaptığı kamuoyu araştırması seçimlerin ilk turda biteceğini gösteriyor.

Ankete katılanların yüzde 50.8’i Erdoğan derken, Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı yüzde 43.1’de kalıyor. Muharrem İnce yüzde 4.5 alırken, Sinan Oğan’a yüzde 1.6 oranında oy çıkıyor.

HAYAL KIRIKLIĞI

Kamuoyunu yönlendirmek amacıyla abartılı sonuçlar yayınlanınca; bir, inandırıcı olmuyor, iki, seçim gecesi büyük hayaller büyük hayal kırıklıklarına neden oluyor.

Haberin Devamı

SEÇİMİ KAYBETME TELAŞI MI

Önce sosyal medyadan, YSK’nın seçmen sayısından fazla oy pusulası bastığını paylaştılar. Oysa her seçimde YSK, seçmen sayısından fazla oy pusulası basar. Onlar da biliyor ama bunu şimdiden seçim sonucunu şaibeli ilan etmek için yaptılar.

Şimdi de “YSK ‘Erdoğan kazandı’ diye ilan ederse partiler ne yapacak?” demeye başladılar.

KILIÇDAROĞLU’NA DARBE

Bu ne demektir, biliyor musunuz?

Muhalefet seçimi kazanamayacağını gördü, şimdiden çamura yatmaya başladı demektir.

Bu ne demektir biliyor musunuz, Erdoğan’ın kazanacağını, Kılıçdaroğlu’nun kaybedeceğini şimdiden kabul etmeye başladılar demektir.

Bu ne demektir, biliyor musunuz? Seçimi kaybedeceklerini onlar da anladılar, şimdiden mazeret üretiyorlar demektir.

Güya bunu muhaliflik adına yapıyorlar ya inanın ki Kılıçdaroğlu’na en büyük darbeyi bunlar vuruyorlar.