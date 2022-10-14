Akşener’in sitemi, Mansur Yavaş’ın adaylık şartı

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Kılıçdaroğlu ABD’ye gidince, “Türkiye bir genel başkanı kaybetti ama bir hafızı kazandı” caps’ini tuttum.

Kılıçdaroğlu son dönemlerde çok başarılı hamleler yaparak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı geriletti ama aynı zamanda da çok yanlış adımlar atarak seçilme şansını tehlikeye attı.

İki işi aynı anda nasıl becerdi, bilemiyorum.

Tam muhalefetin tartışmasız cumhurbaşkanı adayı derken, birden başörtüsü işini gündeme getirdi. Türk halkında Amerikan nefretinin dorukta olduğu bir dönemde ABD gezisine çıktı.

BAŞÖRTÜSÜ SARSACAK

Kılıçdaroğlu, başörtüsü teklifiyle sadece kendi topuğuna sıkmadı. Aynı zamanda 6’lı masanın geleceğini de tehlikeye attı. Erdoğan Anayasa değişikliğini Meclis’e getirecek. Peki o zaman İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve hatta Demokrat Parti hayır oyu kullanabilecek mi? Siyasi hayatları biter. Başörtüsü serbestisi için yasa teklifi veren CHP ne yapacak? Kılıçdaroğlu’nun, “Erdoğan kim, anayasa, aile kim... Onunla ne aile konuşulur ne anayasa. Bu konu kapanmıştır” demesine bakılırsa desteklemeyecekler. O zaman kendisiyle çelişmeyecek mi? Seçim kampanyası boyunca Erdoğan’ın diline düşmeyecek mi? CHP, geçmişte başörtüsüyle ilgili düzenlemeleri Anayasa Mahkemesi’ne götürüp iptal ettiriyordu, şimdi ise Anayasa değişikliğine ret oyu veriyor denilmeyecek mi? Kemal Bey, kendi eliyle kendini kuyuya attı.

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İMAMOĞLU VE YAVAŞ’I UMUTLANDIRDI

Bu durum pusuda bekleyen Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’nu umutlandırdı.

Kabul. Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı çok ön plana çıktı. Meral Akşener bile, “Kemal Bey kararlı. Aday gibi gözüküyor” demek zorunda kaldı. Bu noktadan sonra Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu ve Yavaş’a fırsat vermesi beklenmiyor. İmamoğlu ve Yavaş defteri kapandı deniliyor. Ama ben o kanaatte değilim. Kılıçdaroğlu böyle bir iki travmatik hata daha yapsın, siz o zaman görün. O nedenle ortak cumhurbaşkanı adayı ilan edilene dek kimse Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın şansını tamamen kaybettiğini düşünmesin. Son ana kadar İmamoğlu ve Yavaş, adaylık potansiyellerini korumaya çalışacaklar. Bu ülkede 8 saat içinde her şey altüst oluyor ki 8 ayda neler olur neler.

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AKŞENER O SÖZÜ NEDEN SÖYLEDİ

Meral Akşener ile İYİ Parti İl başkanları arasında geçen iki diyalogu aktarmak istiyorum. Sonra çok önemli bir kulis bilgisini paylaşacağım.

İYİ Parti İl başkanları ile Akşener arasında iki konuda önemli bir diyalog yaşanıyor.

1- İl başkanları, “Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamayız” diye ısrar edince Akşener, “Kemal Bey kararlı. Aday gibi gözüküyor” demiş. İl başkanlarının yüzü asılmış. İYİ Parti yöneticileri bu durumu, “Herkes Kılıçdaroğlu’nun aday olduğunu görüyor. Kendisi de ‘6’lı masa aday gösterirse onur duyarım’ diyor. Herkesin gördüğünü Meral Hanım da görüyor. Meral Hanım bu durumda yok Kılıçdaroğlu aday değil dese olur mu?” diye izah ediyorlar.

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AKŞENER’İN SİTEMİ

2- İYİ Parti il başkanları Mansur Yavaş isminde ısrar edince Meral Akşener bu kez, “Kendisi çıkıp ben adayım demeden kimseyi aday gösteremeyiz” diyor. Akşener’in bunu biraz da sitemkâr bir üslupla söylediği ifade ediliyor.

İYİ Parti yöneticileri, “Mansur Yavaş aday olmalı ki biz de kendisini destekleyelim. Ama kendisi aday olmazsa İYİ Parti ne yapsın?” diyorlar.

Herhalde Kılıçdaroğlu’na rağmen Mansur Yavaş’ı aday gösterecek değiller.

Ama ben bir adım ileri gideyim. Kulislerde Kılıçdaroğlu ile Akşener’in anlaştığı konuşuluyor.

MANSUR YAVAŞ’IN ŞARTI

Şimdi gelelim o kulise. Mansur Yavaş ismi hep gündemde oldu. Mansur Yavaş da hep ismini gündemde tutacak işler yaptı. Ama ne adayım dedi ne aday değilim dedi. Mansur Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’na rağmen aday olmayacağı büyük ölçüde netleşti. Ama adaylık iddiasından vazgeçmedi. Çünkü Mansur Yavaş’ın, “6’lı masa aday gösterirse ancak o zaman aday olurum” dediği söyleniyor.

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Peki, 6’lı masa aday gösterir mi? 5’i anlaşsa bile Kılıçdaroğlu istemez.

KOCAELİ’DE ÇEVREYE DUYARLI BİR FESTİVAL

ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından bugün Kocaeli’de Sıfır Atık Festivali başlatılacak.

Söz konusu çevre ve sıfır atık olunca Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile bir araya geldik.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Sıfır Atık Festivali öncesinde İzmit Körfezi’ne karşı sohbet ettik.

İzmit Körfezi, doğudan İstanbul’a gelen insanların denizi ilk gördüğü yerdir. Bizim denizi keşfetmemiz İzmit Körfezi’nden başlar. İzmit Körfezi’ni gören bir mekânda oturup Tahir Başkan ile Sıfır Atık Festivali’nden girip Kocaeli Spor’dan çıkan bir sohbet yaptık. Kocaeli Spor, Türk futboluna büyük futbolcular yetiştirmiş bir takım. O nedenle Kocaelispor’un olmadığı bir Süper Lig benim açımdan eksiktir.

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Futbola ilgisini bildiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan da Tahir Başkan’la her görüştüğünde Kocaelispor’un durumunu soruyormuş.

ÇEVREYE DUYARLI SANAYİ

Ben Türkiye’de bir şehrin sıfır atık sorunu birse sanayinin kalbinin attığı Kocaeli’de bunun 10 kat olduğunu düşünüyordum. Tahir Bey bu inancımı yıktı. Kocaeli’de Türkiye’nin en büyük firmalarının olduğunu belirterek, onların atık yönetimi ve çevre konusunda teknik kapasitelerinin yüksek olduğunu anlattı.

EKONOMİ SOHBETİ

Bu arada Kocaeli Belediye Başkanı akademisyen kökenli birisi. “Ekonomik krizler ve istikrar politikaları” tezi ilgimi çekti. Dünyanın yüksek enflasyon ve ekonomik durgunluktan çıkış yolları aradığı bir dönemde Tahir Bey, o konuları çalışmış. Kendisini bulunca ekonomide dünyanın karşı karşıya olduğu kriz yönetimini sordum. Belediye başkanı ama ekonomiyle ilgili dünya trendini dikkatli bir şekilde takip ediyor. Eline kalemi aldı, önüne kâğıtları çekti, arz-talep grafikleri çizip ekonomiyi anlattı. Hem de benim gibi ekonomiden hiç anlamayan birine.

Kocaeli’de sadece belediye başkanı değil, çok donanımlı bir ekonomist buldum.