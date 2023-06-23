Akşener, CHP ile yol yürümeyeceğim

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Meral Akşener’in seçilmesinde sorun yok. Akşener rakipsiz. Ancak nasıl bir liste çıkaracağı ve ne tür mesajlar vereceği önemli. Meral Akşener’in konuşması ilk kez Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bu kadar dikkatle takip edilecek. Çünkü Kılıçdaroğlu, Akşener’in Millet İttifakı bitmiştir, CHP ile işbirliği yapmayacağım demesinden korkuyor. Ama o yönde bir mesaj aldığı için Ümit Özdağ ile konuşuyor. 6’lı değil 16’lı masa kuracağım diyor. Tüm bunlar Meral Akşener’e yönelik mesajlar. Sana mecbur değilim, alternatifin var diyor.

FATURA ÖDEMEK İSTEMİYOR

Meral Akşener ise yaşanan seçim yenilgisindeki faturasını ödemek istemiyor. Ama İYİ Parti seçmeni Kandil’in, HDP’nin olduğu ittifakta neden yer aldık, kumar masası diye kalkıp tekrar neden oturduk, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayıp Kılıçdaroğlu’nu neden destekledik diye soruyor. Akşener’in bu sorulara vereceği tatmin edici bir cevabı yok.

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CHP İLE YOLLARI AYIRIYOR

O nedenle Akşener’in kurultay konuşmasında, “Millet ittifakı bir seçim ittifakıydı. Seçimle birlikte Millet İttifakı bitmiştir. Millet İttifakı’nda yer aldığımız süre zarfında yaptığımız itirazlar dikkate alınmadığı için, 6’lı Masa cumhurbaşkanı adayı belirleme masasına dönüştüğü için kazanabileceğimiz seçimi kaybetmemize neden olmuştur. O nedenle parti olarak yolumuza tek başımıza devam edeceğiz. CHP ile yol yürümek isteyenler benim yanımda olmayacak” demesi bekleniyor.

FAİZ ARTIRIMI İLE VERİLEN MESAJ

FAİZ artırımı Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ekonominin kaptanı olan Mehmet Şimşek yönetiminin ilk testiydi. Başarıyla geçtiler. Faiz oranlarını yüzde 8.5’ten yüzde 15’e çıkararak piyasalara güven verdiler.

ERDOĞAN’DAN DESTEK

Ama burada kritik bir nokta var. Yeni ekonomi yönetimi bu kararları alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek alıyor. Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Ban-kamız arasında koordinasyonu tesis ettik, güçlü uyumlu, yetkin bir ekip kurduk” demişti. Azerbaycan gezisi dönüşünde, “Hazine ve Maliye Bakanı’mızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendik” diye açıklama yapmıştı.

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Ekonomi dünyasının sevdiği tanımla, Erdoğan, ekonomi yönetimine “önden yüklemeli” destek vermişti.

PİYASALARA GÜVEN

Merkez Bankası’nın faiz artırımı kararı piyasalara güven verme açısından önemliydi. İki buçuk yıl sonra faiz artırımı yapılarak ilk adım doğru atıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın kararı üzerine yaptığı açıklamada, “Paramızın istikrarlı ve güvenli olması, dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözümdür. Öngörülebilirlik olmadan kalıcı yatırım ve istihdam artışı sağlamak mümkün değildir. Öngörülebilirliği sağlayacak olan ise güvendir. Güven, ancak kurala göre politikalar uygulanarak temin edilebilir” diyerek ekonomi rasyonel zemine oturana kadar bu adımların devam edeceğinin işaretini verdi.

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BU FAİZ KARARINI NASIL YORUMLAMALI?

Mehmet Şimşek dengeli ve kademeli bir geçiş olacak demişti.

1- Faiz artırımı ile kırıp dökmeden ilerlenecek ve faiz artırımı politikaları devam edecek mesajı verildi.

2- Merkez Bankası yüksek faizin yan etkilerini hesapladı. Reel sektör başta olmak üzere büyümedeki hassasiyet korundu.

3- Merkez Bankası ayrıca hem hükümetin hem vatandaşın elini güçlendirdi.

DOĞRULARI YAZDIM

Bu arada faiz artırımıyla ilgili olarak, “Perşembe günü faiz artırımı bekliyorum. Ayrıca hem bu ay hem de önümüzdeki ay ciddi bir faiz artırımı yapılması gerektiğine inanıyorum. Ama bir anda yüzde 20’leri, yüzde 25’leri öngörmüyorum” diye yazmıştım. Mahcup olmadım.

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CHP İL BAŞKANLARI İMAMOĞLU’NA YEŞİL IŞIK YAKMADI

CHP il başkanlarından Kemal Kılıçdaroğlu’na güçlü bir destek bildirisi yayınlamaları bekleniyordu ama olmadı. Hatta Kılıçdaroğlu’na destek bildirisi kriz çıkmasına neden oldu.

Toplantıda il başkanlarının seçimlerden önce seslerine kulak verilmediği, milletvekili listeleri yapılırken görüşlerinin alınmadığı ve ittifak yapan partileri sahada görmedikleri gibi eleştiriler getirdi.

İl başkanları 6’lı Masa’dan şikâyet etti, Kılıçdaroğlu 16’lı masadan söz etti.

İl başkanları milletvekili listelerinden yakındı, Kılıçdaroğlu, “Ben de listeleri son gün gördüm” dedi.

Buna rağmen Kılıçdaroğlu ile yola devam, Ekrem İmamoğlu’na ise kırmızı ışık yakan bir bildiri çıktı.

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Bildirideki mesajları maddeler halinde sıralamak istiyorum.

DEĞİŞİM İLKELİ OLMALI

1- Ekrem İmamoğlu, seçimlerden hemen sonra değişim talebiyle ortaya çıkmıştı.

“Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir” cümlesi ile İmamoğlu’na, değişime evet diyoruz ama bu değişimin seninle olacağı düşüncesinde değiliz mesajı verildi.

SÜPERMEN ARAMIYORUZ

2- Aynı cümlede yer alan “Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan, yapısal ve işleyişsel eksiklikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır” ifadesiyle, İmamoğlu’na bizim süpermenlere ihtiyacımız yok denildi.

İMAMOĞLU RAHATSIZ OLDU

3- Bu ifadeler Ekrem İmamoğlu’nu rahatsız etti. İmamoğlu, “İl başkanlarının bu tarz imalı cümleleri içine katarak hazırladığı bu metni, kişisel muhabbetmiş gibi aktarış usulünü çok doğru bulmuyorum” diyerek tepki gösterdi.

İMAMOĞLU’NU SEÇİMLERİ KAYBETME KORKUSU SARDI

CHP, ‘İmamoğlu’cular ve ‘Kılıçdaroğlu’cular diye ikiye bölünmüş durumda. Bu savaşta iki taraf da gücünü meydana sürüyor.

Ekrem İmamoğlu, seçimlerden hemen sonra değişim diye ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu ile üç kez görüştü. Her defasında, siz çekilin partinin başına ben geçeyim dedi.

Kılıçdaroğlu, onu dinledi ama sonunda bildiğini yaptı. “Ekrem sen İstanbullusun, İstanbul’da kal” dedi.

İSTANBUL’U KAYBETME KORKUSU

Ekrem İmamoğlu galiba “Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olacak”. Çünkü seçimlerin kaybedilmesi, Millet İttifakı’nın dağılması ve CHP’deki tartışmalar nedeniyle İstanbul seçimlerini kaybetme tehlikesi ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu da bunu görmüş olmalı ki, “Belediyeleri kaybedebiliriz” dedi.