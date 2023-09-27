AK Parti’de değişim kongresi

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Yerel seçimlerin öncesinde yapılacak olması nedeniyle AK Parti kongresinde seçilecek yeni yönetim partiyi yerel seçimlere götürecek. Gerçi AK Parti’nin siyasi olarak çok büyük bir şansı var. Erdoğan varsa sorun yok demektir. CHP, girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Kılıçdaroğlu’nu yeniden seçtirmek için uğraşırken AK Parti girdiği her seçimi kazanan Erdoğan gibi bir lidere sahip.

ÇAĞIN LİDERİ

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra muhalif partilerinden birinin yöneticisi, “Bu seçimler gösterdi ki 6’lı Masa’daki genel başkanların hepsini topla Erdoğan’ın dörtte biri etmiyor” demişti. Erdoğan lider, onlar genel başkan...

Erdoğan nefretinin zirvede olduğu CHP’de bir yöneticiye, “Sizin de Erdoğan gibi girdiği her seçimi kazanan bir lideriniz olsa ne yaparsınız” diye sormuştum. Sağına, soluna bakıp, kimsenin duymadığından emin olduktan sonra, “Partinin ortasına heykelini dikerim” karşılığını vermişti.

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Erdoğan bu çağın en önemli liderlerinden biri. Çağın lideri. Rakipleri ise partilerinin genel başkanları.

DEĞİŞİMİN ADI

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan hezimetin ardından CHP’de İmamoğlu’nun öncülüğünde “değişim” tartışmaları başladı. Peki ne değişti? Sadece bazı il başkanları yeni dönemde aday olmadı. CHP’de değişimi bırakın, mevcut statükonun korunması için mücadele veriliyor. Başarısızlıkların mimarı olan Kılıçdaroğlu’nun yerinde kalması için çaba gösteriliyor. Sonuçta kurultayın kazananı Kılıçdaroğlu olacak. CHP bir kez daha değişim değil statüko diyecek.

AK PARTİ’DE DEĞİŞİM

CHP’de değişimin adı var AK Parti’de ise köklü bir değişim süreci yaşanıyor.

Peki AK Parti’de değişen ne oldu? Milletvekili listelerinde değişimin oranı yüzde 65 oldu.

İki bakan haricinde kabinenin tamamı değişti. Kurultaya giderken tam 400 ilçe başkanı değişti. Hem de CHP’deki gibi kavga gürültü olmadan sancısız bir değişim gerçekleştirildi.

Seçimi kaybeden muhalefet partileri değişime gitmiyor ama seçimi kazanan parti kadrolarında köklü değişiklikler yapıyor. Sonra diyorlar ki Erdoğan seçimi nasıl kazanıyor...

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KONGREDE YENİLEŞME

Şimdi büyük kongrede parti yönetiminin değişimine sıra geldi. Ama bu diğer partilerde olduğu gibi bir tasfiye olmayacak. Bir yenileşme yaşanacak. Ben birikimli bazı isimlerin yeni dönemde de görevlerine devam edeceğini düşünüyorum. Değişim ve yenileşme AK Parti’nin siyasi kimliğini oluşturuyor.

AK Parti’de iki çalışma bir arada yürütülüyor. Belediye başkan adayları için kongreden sonra kollar sıvanacak ama şimdiden illerde ve metropol ilçelerde anketler çalışması yapılıyor. Bir isim önerilmeden kimi belediye başkan adayı olarak görmek istiyorsunuz diye soruluyor.

İkinci bir çalışma ise 7 Ekim’de yapılacak kongreyle ilgili. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre çalışmalarının görüşüldüğü MYK toplantısında genel başkan yardımcılarından MKYK için üçer isim bildirmelerini önermiş.

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Erdoğan’ın yeni dönemde yeni bir vitrin çıkarması bekleniyor.

KONGRENİN TEMASI NE OLACAK?

Kongrenin ana teması, “Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri” olarak belirlendi.

Türkiye Yüzyılı teması, Türkiye’nin yüzyılını şekillendiren birisi olarak Erdoğan’ın liderliği ile örtüşüyor. Türkiye Yüzyılı ana temasını destekleyici tema olarak, “Cumhuriyetin yüz akı, Türkiye’nin ortak aklı” teması seçilmiş. Bunlar sadece slogan olarak yer almayacak. Görsel olarak da bir sunum yapılacak. Salonda önce Türkiye yüzyılı temasını anlatan görüntüler yansıtılacak. Sonra bu temayı yansıtan bir koreografi yapılacak.

KONGRENİN MÜZİĞİ

Kongreye yönelik bir müzik olacak. Ünlü sanatçı AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen sahne alacak. Ama ayrıca sürpriz bir sanatçının da sahne alması planlanıyor. O isim özel dediler ben de fazla zorlamadım.

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ERDOĞAN’IN MESAJLARI NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongre konuşması yeni dönemin yol haritası olacak. Konuşmanın ana omurgasını Türkiye Yüzyılı vizyonunun oluşturması bekleniyor. Erdoğan’ın konuşmasında Türkiye Yüzyılı’nın yol haritasını vereceği söyleniyor. Cumhurbaşkanı yeni döneme ilişkin hem Türkiye’ye hem partisine hedefler verecek.

Elbette ki daha belediye başkan adayları belli değil. Yerel seçimler için adayların tanıtıldığı, seçim sloganlarının görücüye çıkacağı büyük bir lansman yapılacak ama Erdoğan kongredeki konuşmasında yerel seçimlerin startını da verecek.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığı 28 Mayıs gecesinde de yerel seçimleri hedef olarak göstermemiş miydi?

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İYİ PARTİ’NİN İSTANBUL VE ANKARA STRATEJİSİ

MERAL Akşener viral enfeksiyon olmasaydı İYİ Parti’nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ilan edilmiş olacaktı. İYİ Parti, Yılmaz Büyükerşen’in karşısına Melih Aydın’ı çıkaracak. Akşener, daha önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ümit Özlale’yi açıklamıştı. Kılıçdaroğlu’nun kendisine destek veren Tunç Soyer’i açıklaması bekleniyor. İzmir’de en çok AK Parti’nin adayı merak ediliyor. AK Parti’nin adayı seçimi kimin kazanacağı kadar kimin kaybedeceğini belirlemede de etkili olacak.

Peki Meral Akşener neden adaylarını açıklamaya başladı? Akşener’in yakında İstanbul ve Ankara adaylarını açıklaması beklenir mi? Gerçi her ilde aday çıkaracaklarını açıklamıştı. Hatta İstanbul ve Ankara’nın kaybedilmesini dahi göze aldıklarını açıklayacak kadar iddialı konuşmuştu.

AKŞENER’İN PLANI

Meral Akşener her ilde aday çıkaracaklarını, yerel seçimde ittifak yapmayacaklarını açıklayınca bir geçmişte çok iddialı çıkışlar yapıp sonra tam tersini yaptığı için bir güven sorunu oluştu. Akşener ittifak yok der ama sonunda gider İstanbul ve Ankara için ittifak yapar denildi. Bunda Akşener’in bazı illerde işbirliği yapılabileceği yönündeki sözleri de etkili oldu.

Akşener bu algıyı kırmak ve kararlı olduğunu göstermek için belediye başkan adaylarını açıklamaya başladı.

ÇEVREDEN MERKEZE

İYİ Parti yöneticileri bu stratejiyi, “Çevreden merkeze doğru ilerleme” olarak izah ediyorlar. Çevre iller açıklanacak. Akşener’in ne kadar kararlı olduğu gösterilecek. Ama İstanbul ile Ankara en sona bırakılacak. Bu arada CHP’nin de kongresi tamamlanmış olacak. Kılıçdaroğlu İstanbul ve Ankara’da işbirliği yapmak için İYİ Parti’nin kapısını çalacak.

Ancak bu kadar iddialı çıkıştan sonra CHP ile yeniden masaya oturulursa o zaman Akşener, inandırıcılığını tamamen yitirir. Sözüne güvenilmeyen bir lider damgasını yer.

Tansu Çiller’e en çok kaybettiren bu özelliğiydi. İkinci kadın lider olarak Akşener’in de aynı tuzağa düşmemesi gerekir.