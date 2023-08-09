AK Parti araştırma yaptırıyor

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52 oy oranı ile seçimden zaferle çıktı. Ama AK Parti’nin oyları yüzde 35’e geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oylardaki gerilemenin araştırılacağını açıklamıştı. Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Şimdi ise oylardaki düşüşün nedenlerini tespit etmek için kapsamlı bir araştırma yapılıyor. Seçimi kazanan araştırıyor ama seçimi kaybeden muhalefetin öyle bir çabası yok.

Seçimden bu yana CHP’de ne oluyor? Koltuk kavgası yaşanıyor. Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu mücadelesi veriliyor. Diğer muhalefet partileri de farklı değil. Muhalefet, biz bu seçimi neden kaybettik sorusunun cevabını araştırmıyor. O nedenle önümüzdeki seçimleri de kaybedecekler.

30 BÜYÜKŞEHİRDE ANKET

AK Parti ilk planda 30 büyükşehirde araştırma yaptırıyor. AK Parti oylarındaki gerilemenin nedenlerini tespit etmeye çalışıyor. 30 büyükşehir bittikten sonra bu kez kalan illerde araştırma yapılacak. Bu araştırmada hangi başlıklar ön plana çıkıyor onları aktaracağım. Ama 7 Ekim tarihindeki AK Parti kongresinden sonra bu kez ikinci bir araştırma için düğmeye basılacak. Belediye başkan adaylıkları için çalışma yapılacak.

Haberin Devamı

ÖN PLANA ÇIKAN BAŞLIKLAR

AK parti oylarındaki gerilemenin üç başlığı şöyle:

1- Ekonomi

2- Suriyeli sığınmacılar

3- Değişim talebi

STRATEJİ EKİBİ

AK Parti sadece anket yaptırmıyor. Yerel seçimlerde nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği konusunda da kafa yoruluyor. Seçim müziğine kadar planlamalar yapılıyor. Strateji ekibi yerel seçim çalışmalarına başladı.

AKŞENER NEYİ AÇIKLAYACAK



İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Meral Akşener’in 26 Ağustos’ta Afyon’da yapacağı konuşmanın, “Siyasette önemli bir başlangıç olacağını” söyledi. İletişimde merak uyandırmak önemlidir. Kürşat Zorlu bunu başardı. Ama altını doldurmak gerekiyor. Eğer büyük beklenti oluşturup sonra o beklentiye karşılık veremezseniz o zaman büyük hayal kırıklığına neden olursunuz.

TEK BAŞINA DİYECEK

Meral Akşener’in yapacağı açıklamaya ilişkin İYİ Parti kulislerini yokladım.

Haberin Devamı

Akşener’in İYİ Parti’nin artık ittifak yapmadan kendi başına yoluna devam edeceğini açıklayacağı söyleniyor. Akşener, “İYİ Parti olarak bundan sonra yolumuza tek başına devam edeceğiz” diyecek. Yerel seçimlerde her yerde kendi adaylarını çıkaracaklarını ilan edecek. Özellikle de CHP ile ittifakın gölgesini üzerinden atmak için köprüleri atacağı ifade ediliyor.

YEREL SEÇİM TEST OLACAK

İYİ Parti ilk andan itibaren yoluna kendi başına devam etse CHP’nin bagajını, HDP’nin gölgesini üstüne çekmese bugün farklı bir yerde olabilirdi. Ama İYİ Parti treni kaçırdı. Buna rağmen Akşener’in “Artık tek başımıza yolumuza devam edeceğiz” çıkışı etkili olur mu? Meral Hanım bu tür iddialı çıkışlar yapıp sonradan tam tersini yaptığı için inandırıcı olmaz. “Kumar masası” diye kalktığı masaya 3 gün sonra oturan Meral Akşener’den söz ediyoruz. Buna benzer onlarca zikzak yaptı. O nedenle ilk günkü kadar heyecan uyandırmaz.

Haberin Devamı

SİYASİ DENGELERİ ETKİLER

Ama siyasette dengeleri etkiler. Özellikle muhalefette hesapların yeniden yapılmasına yol açar. Yerel seçimler bu açıdan bir test olacak. Eğer İYİ Parti, İstanbul ve Ankara’da ittifak yaparsa bu durumda iddialı çıkışı anlamını yitirir. Ama yerel seçimde ittifak yapmazsa testi geçmiş olur.

İMAMOĞLU ŞAKA MI YAPTI



EKREM İmamoğlu, Elazığ’da “İddiayla söylüyorum. Biz 5 yıl bittiğinde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en güçlü, en üretken, toplumuyla iç içe en demokratik yönetimi olduğumuzu, rakamlarıyla, istatistikleriyle ortaya koyacağız” dedi.

Bir an şaka yapıyor zannettim.

Törenle metro çukurunu kapat, Çam Sakura Hastanesi’nin yolunu yapma, İstanbul kara teslim olduğunda İngiliz Büyükelçisi’yle balık keyfi yap, İstanbul’u sel bastığında Bodrum’da tatile devam et, deprem bölgesini ziyaret etmek için Elazığ ve Malatya’ya gittikten sonra Palandöken’de kayak keyfi yap. Sonra dön, Cumhuriyet tarihinin en çalışkan yönetimi olduğunu iddia et.

Haberin Devamı

ESERLERİYLE ANILMIYOR

Bedrettin Dalan Haliç’in temizlik projesiyle, Erdoğan susuzluk çeken İstanbul’a su getirmesiyle, çöp sorununu çözmesi ve metroyla anılırdı. Kadir Topbaş yine metro, ulaşım hizmetleriyle anılırdı. Ekrem İmamoğlu hizmetleriyle anılan bir başkan mı? İmamoğlu ile özdeşleşmiş bir eser gösterebilir misiniz? Ekrem İmamoğlu, eserleriyle değil polemikleriyle ünlü bir başkan olmayı tercih etti. Eğer eserleriyle anılan bir başkan olsaydı eller üzerinde cumhurbaşkanı adaylığına taşınır, CHP Genel Başkanlığı için dibi mumlu davetiye ile davet edilirdi.

CHP’li İstanbul Belediye Başkanları toplantısında da ilçe belediye başkanları tarafından, “İstanbul’a ne hizmet yaptın anlat. İlk günden beri cumhurbaşkanı olmak için, CHP Genel Başkanlığı için uğraştın. Bir türlü İstanbul’a odaklanmadır. İstanbul’a hizmet etmedin. O yüzden yerel seçimleri kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyayız” diye eleştirildi.

Haberin Devamı

İmamoğlu’nu dinlerken Ekrem Başkan herhalde şaka yapıyor diye düşündüm.