Yargı reformuna 80 öneri

Türkiye’de adalet sisteminin doğru işlemediğine dair şüpheler, sadece gündemdeki ‘büyük’ mevzularda değil, en ufak kararlarda dahi kendini belli ediyor hiç şüphesiz. Yargının bağımsızlığı ve güvenilirliği uzun zamandır tartışma konusu. Adalet Bakanlığı bu çerçevede ‘yargı reformu’ hazırlığında. Daha İyi Yargı Derneği de 8 başlık ve 80 öneriden oluşan çalışmasını bakanlığa sundu. Peki o çalışmada neler var? Bağımsız, güvenilir bir yargı için umut var mı? Dernek başkanı ve avukat Mehmet Gün cevapladı.