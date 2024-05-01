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MUCİZE LEZZETLER

Yoğurt soslu kahvaltılık cevizli biber tarifi | Mucize Lezzetler

Kahvaltı sofralarının en güzel sunum ve lezzetlerinden…

Zorluk: Kolay

Süre: 30-60 Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: Ocak

Mutfak: Türk mutfağı 

Kullanılan ürünler;

 

 

Malzemeler:

Yoğurt için;

  • 1,5 litre süt
  • 2 yemek kaşığı yoğurt

Kahvaltılık cevizli biber için;

  • 2 su bardağı süzme yoğurt
  • Yarım su bardağı zeytinyağı
  • 3 diş rendelenmiş sarımsak
  • Yarım su bardağı iri çekilmiş ceviz
  • 2 adet yeşil biber
  • 1 adet kırmızı kapya biber
  • 1 çay kaşığı tuz

Üzeri için;

  • Cherry domates
  • Zeytin
  • Dereotu

Sunum için;

  • Simit

Tarif:

  1. Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
  2. Metal kabın içine süzme aparatını ekleyip sütü koyun ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
  3. Ardından yoğurt butonuna basıp, normal yoğurt modunu seçip başlatın.
  4. Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
  5. 5 saat sonunda yoğurdunuz hazır.
  6. Kapağı açıp süzgeçi kaldırın ve süzme aparatının tutamaklarını metal kap tutamaklarının üzerine gelecek şekilde döndürüp yerleştirin.
  7. Yoğurt suyunun yavaş yavaş aktığını göreceksiniz.
  8. En son süzme aparatının kapağını kapatıp Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 12 saat dinlendirin.
  9. Süzme yoğurdunuz hazır.
  10. Süzme yoğurdu cam bir kaseye alarak içerisine zeytinyağının yarısını, ceviz, ince rendelediğiniz sarımsakları ve tuzu ekleyerek bir çatal yardımı ile iyice karıştırın.
  11. Yeşil ve kırmızı biberleri küçük küçük doğrayın.
  12. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak ta yer alan tavaya zeytinyağının kalanını alın ve içerisine doğramış olduğunuz biberleri ekleyip diriliklerini kaybedinceye kadar kavurun.
  13. Yoğurtlu harcınızı servis tabağınıza alarak üzerine kavurduğunuz biberleri ve cevizleri ekleyin.
  14. En son cherry domates, zeytin ve dereotu ile süsleyin.
  15. Yoğurt soslu kahvaltılık cevizli biberiniz hazır.

Afiyet olsun!

HOW TO NOTLARI

  • Biberleri yumuşayana kadar kavurmaya özen gösterin.
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