MUCİZE LEZZETLER
Yoğurt soslu kahvaltılık cevizli biber tarifi | Mucize Lezzetler
Kahvaltı sofralarının en güzel sunum ve lezzetlerinden…
Zorluk: Kolay
Süre: 30-60 Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Ocak
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
- Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
- Arçelik No Frost Buzdolabı
Malzemeler:
Yoğurt için;
- 1,5 litre süt
- 2 yemek kaşığı yoğurt
Kahvaltılık cevizli biber için;
- 2 su bardağı süzme yoğurt
- Yarım su bardağı zeytinyağı
- 3 diş rendelenmiş sarımsak
- Yarım su bardağı iri çekilmiş ceviz
- 2 adet yeşil biber
- 1 adet kırmızı kapya biber
- 1 çay kaşığı tuz
Üzeri için;
- Cherry domates
- Zeytin
- Dereotu
Sunum için;
- Simit
Tarif:
- Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
- Metal kabın içine süzme aparatını ekleyip sütü koyun ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
- Ardından yoğurt butonuna basıp, normal yoğurt modunu seçip başlatın.
- Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
- 5 saat sonunda yoğurdunuz hazır.
- Kapağı açıp süzgeçi kaldırın ve süzme aparatının tutamaklarını metal kap tutamaklarının üzerine gelecek şekilde döndürüp yerleştirin.
- Yoğurt suyunun yavaş yavaş aktığını göreceksiniz.
- En son süzme aparatının kapağını kapatıp Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 12 saat dinlendirin.
- Süzme yoğurdunuz hazır.
- Süzme yoğurdu cam bir kaseye alarak içerisine zeytinyağının yarısını, ceviz, ince rendelediğiniz sarımsakları ve tuzu ekleyerek bir çatal yardımı ile iyice karıştırın.
- Yeşil ve kırmızı biberleri küçük küçük doğrayın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tavaya zeytinyağının kalanını alın ve içerisine doğramış olduğunuz biberleri ekleyip diriliklerini kaybedinceye kadar kavurun.
- Yoğurtlu harcınızı servis tabağınıza alarak üzerine kavurduğunuz biberleri ve cevizleri ekleyin.
- En son cherry domates, zeytin ve dereotu ile süsleyin.
- Yoğurt soslu kahvaltılık cevizli biberiniz hazır.
Afiyet olsun!
HOW TO NOTLARI
- Biberleri yumuşayana kadar kavurmaya özen gösterin.
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