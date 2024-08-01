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MUCİZE LEZZETLER

Selanik gevreği ve çikolatalı milföy kruvasan tarifi | Mucize Lezzetler

Taze demlenmiş çayın yanında ikram edeceğiniz Selanik gevreği ve çikolatalı kruvasan…

Zorluk: Orta

Süre: 60+ Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: Fritöz

Mutfak: İtalyan ve Fransız mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

 

Selanik gevreği için;

 

  • 3 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı sıcak su
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 50 gr eritilmiş tereyağı
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2 su bardağı un
  • 1 su bardağı karışık kuru meyve
  • 2 yemek kaşığı Antep fıstığı

Çikolatalı milföy kruvasan için;

 

  • 2 adet milföy
  • Sürülebilir çikolata
  • 1 adet yumurta sarısı

Tarif:

 

  1. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine yumurta, sıcak su, toz şeker, sirke, tereyağı, un ve kabartma tozu ekleyip homojen hale gelene kadar çalıştırın.
  2. Ardından karışık kuru meyve ve Antep fıstığını ekleyip karıştırmaya devam edin.
  3. Kruvasan için, 2 adet milföy hamurunu bir bıçak yardımı ile üçgen biçiminde kesin.
  4. Hamurların geniş baş kısmına uzunlamasına 4 cm lik çizikler atın.
  5. Çizginin başladığı yere birer tatlı kaşığı sürülebilir çikolata sürün ve rulo yapın.
  6. En son üstlerine bir fırça yardımı ile yumurta sarısı sürün.
  7. Selanik gevreğinin hamurunu, pişirme kağıdı serdiğiniz Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritözün ilk haznesine dökerek her yeri eşit olacak şekilde yayın.
  8. Çikolatalı milföyleri de Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ün haznesine yerleştirin.
  9. Çikolatalı milföy kruvasanı hamur programında 180 derecede 12 dakikaya Selanik gevreğini ise manuel pişirme programında 160 derecede 30 dakikaya ayarlayın.
  10. Pişen Selanik gevreği hamurunun oda sıcaklığına gelmesini bekleyin ve 30 dakika Arçelik No Frost Buzdolabı’ nın dondurucu bölümünde bekletin.
  11. Dondurucudan aldıktan sonra Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ün haznesine tekrar yerleştirip manuel pişirme programında 160 derecede 7 dakika süreyle kurutun.
  12. Çikolatalı milföy kruvasan ve Selanik gevreğiniz hazır.
  13. Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde ikramlarınızı servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

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