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Selanik gevreği ve çikolatalı milföy kruvasan tarifi | Mucize Lezzetler
Taze demlenmiş çayın yanında ikram edeceğiniz Selanik gevreği ve çikolatalı kruvasan…
Zorluk: Orta
Süre: 60+ Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Fritöz
Mutfak: İtalyan ve Fransız mutfağı
Kullanılan ürünler;
- Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
- Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi
- Arçelik No Frost Buzdolabı
Malzemeler:
Selanik gevreği için;
- 3 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı sıcak su
- 1 yemek kaşığı sirke
- 50 gr eritilmiş tereyağı
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 paket kabartma tozu
- 2 su bardağı un
- 1 su bardağı karışık kuru meyve
- 2 yemek kaşığı Antep fıstığı
Çikolatalı milföy kruvasan için;
- 2 adet milföy
- Sürülebilir çikolata
- 1 adet yumurta sarısı
Tarif:
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine yumurta, sıcak su, toz şeker, sirke, tereyağı, un ve kabartma tozu ekleyip homojen hale gelene kadar çalıştırın.
- Ardından karışık kuru meyve ve Antep fıstığını ekleyip karıştırmaya devam edin.
- Kruvasan için, 2 adet milföy hamurunu bir bıçak yardımı ile üçgen biçiminde kesin.
- Hamurların geniş baş kısmına uzunlamasına 4 cm lik çizikler atın.
- Çizginin başladığı yere birer tatlı kaşığı sürülebilir çikolata sürün ve rulo yapın.
- En son üstlerine bir fırça yardımı ile yumurta sarısı sürün.
- Selanik gevreğinin hamurunu, pişirme kağıdı serdiğiniz Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ün ilk haznesine dökerek her yeri eşit olacak şekilde yayın.
- Çikolatalı milföyleri de Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ün haznesine yerleştirin.
- Çikolatalı milföy kruvasanı hamur programında 180 derecede 12 dakikaya Selanik gevreğini ise manuel pişirme programında 160 derecede 30 dakikaya ayarlayın.
- Pişen Selanik gevreği hamurunun oda sıcaklığına gelmesini bekleyin ve 30 dakika Arçelik No Frost Buzdolabı’ nın dondurucu bölümünde bekletin.
- Dondurucudan aldıktan sonra Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ün haznesine tekrar yerleştirip manuel pişirme programında 160 derecede 7 dakika süreyle kurutun.
- Çikolatalı milföy kruvasan ve Selanik gevreğiniz hazır.
- Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde ikramlarınızı servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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