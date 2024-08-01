MUCİZE LEZZETLER
Muzlu mini krep sandviç tarifi | Mucize Lezzetler
Farklılık arayanlar için, özel muzlu mini krep tarifini sizin için denedik.
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Ocak
Mutfak: Fransız mutfağı
Kullanılan ürünler;
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
Malzemeler:
- 2 adet muz
- 1 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı şeker
- 1 su bardağı süt
- 200 g un
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
Üzeri için:
- Yaban mersini
Tarif:
- Muzların kabuklarını soyup, halka şeklinde dilimleyin.
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine yumurta, şeker, süt, un, kabartma tozu ve sıvı yağı ekleyip homojen hale gelene kadar çalıştırın.
- Ardından muzları ekleyip spatula yardımı ile bir tur karıştırın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tavaya karışımlı muz dilimlerini ekleyip arkalı önlü kızartın.
- Muzlu mini krep sandviçlerinizi yaban mersini ile süsleyerek Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
HOW TO NOTLARI
- Muzların parçalanmaması için spatula kullanın.
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