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MUCİZE LEZZETLER

Muzlu mini krep sandviç tarifi | Mucize Lezzetler

Farklılık arayanlar için, özel muzlu mini krep tarifini sizin için denedik.

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: Ocak

Mutfak: Fransız mutfağı 

Kullanılan ürünler;

 

 

Malzemeler:

 

  • 2 adet muz
  • 1 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 1 su bardağı süt
  • 200 g un
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ 

Üzeri için:

 

  • Yaban mersini

Tarif:

  1. Muzların kabuklarını soyup, halka şeklinde dilimleyin.
  2. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine yumurta, şeker, süt, un, kabartma tozu ve sıvı yağı ekleyip homojen hale gelene kadar çalıştırın.
  3. Ardından muzları ekleyip spatula yardımı ile bir tur karıştırın.
  4. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tavaya karışımlı muz dilimlerini ekleyip arkalı önlü kızartın.
  5. Muzlu mini krep sandviçlerinizi yaban mersini ile süsleyerek Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

 

HOW TO NOTLARI

  • Muzların parçalanmaması için spatula kullanın.
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