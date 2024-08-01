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MUCİZE LEZZETLER

Bademli muzlu ve çikolatalı dondurma tarifi | Mucize Lezzetler

Ev yapımı buz gibi lezzetli bir dondurma yemeye ne dersiniz?

Zorluk: Kolay

Süre: 30+ 60 Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: Yok

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 3 adet muz
  • 1 paket kremşanti
  • Yarım çay bardağı sıvı krema
  • Yarım çay bardağı badem

Üzeri için:

 

  • Çikolata sos

Tarif:

 

  1. Muzun kabuklarını soyup ikiye bölün.
  2. Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti nin içine dilimlenmiş muz, kremşanti, sıvı kremayı ekleyip karıştırın.
  3. En son bademi ilave edip hafif karıştırın.
  4. Karışımı dondurma kalıplarına döküp alt taraftan çubukları takın.
  5. Ardından karışımı Arçelik No Frost Buzdolabı’ nın dondurucu bölümünde dondurun.
  6. Hazır olan dondurmanızı servis etmeden önce çikolata sosa bandırabilirsiniz.

Afiyet Olsun!

 

HOW TO NOTLARI

 

  • Karışımın yoğunluğunu azaltmak isterseniz süt ekleyebilirsiniz.
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