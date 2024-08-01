MUCİZE LEZZETLER
Bademli muzlu ve çikolatalı dondurma tarifi | Mucize Lezzetler
Ev yapımı buz gibi lezzetli bir dondurma yemeye ne dersiniz?
Zorluk: Kolay
Süre: 30+ 60 Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Yok
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 3 adet muz
- 1 paket kremşanti
- Yarım çay bardağı sıvı krema
- Yarım çay bardağı badem
Üzeri için:
- Çikolata sos
Tarif:
- Muzun kabuklarını soyup ikiye bölün.
- Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine dilimlenmiş muz, kremşanti, sıvı kremayı ekleyip karıştırın.
- En son bademi ilave edip hafif karıştırın.
- Karışımı dondurma kalıplarına döküp alt taraftan çubukları takın.
- Ardından karışımı Arçelik No Frost Buzdolabı’ nın dondurucu bölümünde dondurun.
- Hazır olan dondurmanızı servis etmeden önce çikolata sosa bandırabilirsiniz.
Afiyet Olsun!
HOW TO NOTLARI
- Karışımın yoğunluğunu azaltmak isterseniz süt ekleyebilirsiniz.
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