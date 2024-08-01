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Ispanaklı makarna tarifi | Mucize Lezzetler
Ispanaklı makarnayı bir de bu şekil pişirmeye ne dersiniz?
Zorluk: Kolay
Süre: 60+ Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Fırın
Mutfak: İtalyan mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 1 paket spagetti
- 15 adet cherry domates
- 120 g lor peyniri
- 100 g ıspanak
- 2 diş rendelenmiş sarımsak
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım litre su
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Tarif:
- Ispanak ve domatesleri yıkayıp ıspanakların yapraklarını ayırın.
- Seramik fırın kabının içine ıspanakları dizin.
- Üstüne spagetti makarnayı yayın.
- Lor peyniri ve kremayı birbirine harmanlayın ve makarnanın üzerine dökün.
- Ardından cherry domates, rendelenmiş sarımsak, zeytinyağı, tuz, karabiber ve üzerini geçecek kadar su ilave edin.
- Önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’da 30 dakika pişirin.
- Ispanaklı makarnanız hazır.
Afiyet Olsun!
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