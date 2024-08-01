Ispanaklı makarna tarifi | Mucize Lezzetler

Ispanaklı makarnayı bir de bu şekil pişirmeye ne dersiniz?

Zorluk: Kolay Süre: 60+ Dakika Porsiyon: 4 kişilik Pişirme Tekniği: Fırın Mutfak: İtalyan mutfağı Kullanılan ürünler; Arçelik A Fry Ankastre Fırın Malzemeler: 1 paket spagetti

15 adet cherry domates

120 g lor peyniri

100 g ıspanak

2 diş rendelenmiş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım litre su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber Tarif: Ispanak ve domatesleri yıkayıp ıspanakların yapraklarını ayırın. Seramik fırın kabının içine ıspanakları dizin. Üstüne spagetti makarnayı yayın. Lor peyniri ve kremayı birbirine harmanlayın ve makarnanın üzerine dökün. Ardından cherry domates, rendelenmiş sarımsak, zeytinyağı, tuz, karabiber ve üzerini geçecek kadar su ilave edin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ Ispanaklı makarnanız hazır. Afiyet Olsun!