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MUCİZE LEZZETLER

Ispanaklı makarna tarifi | Mucize Lezzetler

Ispanaklı makarnayı bir de bu şekil pişirmeye ne dersiniz?

Zorluk: Kolay

Süre: 60+ Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: Fırın

Mutfak: İtalyan mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 1 paket spagetti
  • 15 adet cherry domates
  • 120 g lor peyniri
  • 100 g ıspanak
  • 2 diş rendelenmiş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yarım litre su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Tarif:

  1. Ispanak ve domatesleri yıkayıp ıspanakların yapraklarını ayırın.
  2. Seramik fırın kabının içine ıspanakları dizin.
  3. Üstüne spagetti makarnayı yayın.
  4. Lor peyniri ve kremayı birbirine harmanlayın ve makarnanın üzerine dökün.
  5. Ardından cherry domates, rendelenmiş sarımsak, zeytinyağı, tuz, karabiber ve üzerini geçecek kadar su ilave edin.
  6. Önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırında 30 dakika pişirin.
  7. Ispanaklı makarnanız hazır.

Afiyet Olsun!  

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