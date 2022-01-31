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Brezilya’da toprak kayması: 19 ölü

#Brezilya#Sao Paulo#Toprak Kayması

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti.

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Brezilya’da ülke genelinde etkili olan şiddetli yağış Sao Paulo eyaletinde toprak kaymasına neden oldu. Sao Paulo eyaletinin 10 şehrinde şiddetli yağışların ardından yaşanan Toprak Kayması sonucu 19 kişi hayatını kaybederken, en az 9 kişi yaralandı ve yaklaşık 500 kişi evlerinden tahliye edildi.

Sao Paulo Valisi Joao Doria, helikopterle hasarlı bölgelerde incelemelerde bulunarak, yağıştan etkilenen 10 şehre 15 milyon real (yaklaşık 2.8 milyon Dolar) yardımda bulunulacağını açıkladı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Sao Paulo Meteoroloji Hizmetleri, şiddetli yağışın yarına kadar etkili olmaya devam edeceğini belirterek, bölge sakinlerine dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Brezilya, Ekim ayından bu yana şiddetli yağış nedeniyle birçok felaket yaşadı. Ekim ayından bu yana ülkenin Kuzey Bahia eyaletinde 24 kişi, Güney Minas Gerais eyaletinde ise 19 kişi şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybetti. Ayrıca Bahia eyaletinde yağışların neden olduğu sel 2 baraj yıkılmasına sebep olurken, Minas Gerais eyaletinde ise yağışlar nedeniyle binlerce kişi yerleşim yerlerini terk etmek zorunda kaldı.

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#Brezilya#Sao Paulo#Toprak Kayması

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