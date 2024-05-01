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Nohutlu ıspanak beğendi tarifi | Mucize Lezzetler

Lezzetli nohutlu ıspanak beğendi tarifini mutlaka denemelisiniz.

Zorluk: Kolay

Süre: 30-60 Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: Ocak

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

 

Malzemeler:

Beğendi için;

  • 750 g ince kıyılmış ıspanak
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 tepeleme yemek kaşığı un
  • 2 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Nohutlu sos için;

  • Yarım küçük soğan
  • 1 adet yeşil biber
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 adet büyük boy rendelenmiş domates
  • 3 su bardağı haşlanmış nohut
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 adet kesme şeker
  • Yarım çay bardağı sıcak su
  • 1 çay kaşığı tuz.

Üzeri için;

  • Rendelenmiş parmesan

Tarif:

  1. Beğendi için Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocakta yer alan tencerede tereyağını kısık ateşte eritin.
  1. İnce kıyılmış ıspanakları ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin.
  2. Unu ekleyip karıştırarak 5 dakika kavurun.
  3. Ardından süt, parmesan peyniri, tuz ve karabiberi ekleyip sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin ve kenara alın.
  4. Soğanı ve biberi yemeklik doğrayın.
  5. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocakta yer alan ayrı bir sos tenceresinde sıvı yağı kızdırın.
  6. Ardından yemeklik doğradığınız biber, soğan, salça, domates, nohut, şeker ve tuzu ekleyip 5 dakika pişirin.
  7. Hazır olan beğendiyi sunum tabağına alıp, üzerine nohutlu sosu ilave edin.
  8.  Nohutlu ıspanak beğendi yemeğiniz hazır.
  9. Üzerine parmesan serperek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

HOW TO NOTLARI

  • Ispanak beğendinin sulu olmaması için sütü ölçüsünde koymaya özen gösterin.
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