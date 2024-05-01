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Nohutlu ıspanak beğendi tarifi | Mucize Lezzetler
Lezzetli nohutlu ıspanak beğendi tarifini mutlaka denemelisiniz.
Zorluk: Kolay
Süre: 30-60 Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Ocak
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
Beğendi için;
- 750 g ince kıyılmış ıspanak
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 3 tepeleme yemek kaşığı un
- 2 su bardağı süt
- 1 çay bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Nohutlu sos için;
- Yarım küçük soğan
- 1 adet yeşil biber
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 adet büyük boy rendelenmiş domates
- 3 su bardağı haşlanmış nohut
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 adet kesme şeker
- Yarım çay bardağı sıcak su
- 1 çay kaşığı tuz.
Üzeri için;
- Rendelenmiş parmesan
Tarif:
- Beğendi için Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ta yer alan tencerede tereyağını kısık ateşte eritin.
- İnce kıyılmış ıspanakları ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin.
- Unu ekleyip karıştırarak 5 dakika kavurun.
- Ardından süt, parmesan peyniri, tuz ve karabiberi ekleyip sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin ve kenara alın.
- Soğanı ve biberi yemeklik doğrayın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ta yer alan ayrı bir sos tenceresinde sıvı yağı kızdırın.
- Ardından yemeklik doğradığınız biber, soğan, salça, domates, nohut, şeker ve tuzu ekleyip 5 dakika pişirin.
- Hazır olan beğendiyi sunum tabağına alıp, üzerine nohutlu sosu ilave edin.
- Nohutlu ıspanak beğendi yemeğiniz hazır.
- Üzerine parmesan serperek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
HOW TO NOTLARI
- Ispanak beğendinin sulu olmaması için sütü ölçüsünde koymaya özen gösterin.
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