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MUCİZE LEZZETLER

Muzlu americano tarifi | Mucize Lezzetler 

Farklı sunum deneyimi ile lezzetli Americano tarifi. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 + Dakika

Porsiyon: 2 kişilik

Pişirme Tekniği: Yok

Mutfak: Amerikan mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 1 adet muz
  • Yarım su bardağı süt
  • Toz filtre kahve

Üzeri için:

  • Yarım kabuklu muz
  • Şeker

Tarif:

  1. Muzun kabuklarını soyup ikiye bölün.
  2. Arçelik Skylight® Blender’in içine dilimlediğiniz muz ve sütü ekleyerek pürüzsüz hale getirin.
  3. Americano için, Arçelik Imperium Barista® Tam Otomatik Espresso Makinesi nin fincan ısıtıcı bölmesi ile sıcak kahve bardağınızı hazırlayın.
  4. Ardından su haznesine su ekleyin.
  5. Kahve haznesine filtre toz kahve ilave edin.
  6. Ardından Americano tuşuna basın.
  7. Yarım kabuklu muzu uzunlamasına ortadan ikiye bölün
  8. Üstüne şeker serpin.
  9. Pürmüz ile şekerli muzun üstünü yakın.
  10. Hazır olan Americano’nun içine muzlu karışımı ekleyin.
  11. Üstünü yaktığınız şekerli muzu kahvenin içine ilave edin.
  12. Muzlu Americanonuz hazır.

Afiyet Olsun!

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