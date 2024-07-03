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Muzlu americano tarifi | Mucize Lezzetler
Farklı sunum deneyimi ile lezzetli Americano tarifi. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 + Dakika
Porsiyon: 2 kişilik
Pişirme Tekniği: Yok
Mutfak: Amerikan mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 1 adet muz
- Yarım su bardağı süt
- Toz filtre kahve
Üzeri için:
- Yarım kabuklu muz
- Şeker
Tarif:
- Muzun kabuklarını soyup ikiye bölün.
- Arçelik Skylight® Blender’in içine dilimlediğiniz muz ve sütü ekleyerek pürüzsüz hale getirin.
- Americano için, Arçelik Imperium Barista® Tam Otomatik Espresso Makinesi’ nin fincan ısıtıcı bölmesi ile sıcak kahve bardağınızı hazırlayın.
- Ardından su haznesine su ekleyin.
- Kahve haznesine filtre toz kahve ilave edin.
- Ardından Americano tuşuna basın.
- Yarım kabuklu muzu uzunlamasına ortadan ikiye bölün
- Üstüne şeker serpin.
- Pürmüz ile şekerli muzun üstünü yakın.
- Hazır olan Americano’nun içine muzlu karışımı ekleyin.
- Üstünü yaktığınız şekerli muzu kahvenin içine ilave edin.
- Muzlu Americanonuz hazır.
Afiyet Olsun!
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