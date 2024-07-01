MUCİZE LEZZETLER
Mantarlı bonfile sote yanında çikolatalı sufle tarifi | Mucize Lezzetler
Lezzetli bir ana yemek sonrası Türk kahvesi eşliğinde ağızda dağılan bir tatlı yemeye ne dersiniz? (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Orta
Süre: 60+ Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Fritöz
Mutfak: Türk mutfağı- Fransız mutfağı
Kullanılan ürünler;
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
- Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
- Arçelik No Frost Buzdolabı
Malzemeler:
Çikolatalı sufle için:
- 2 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 150 g sütlü çikolata
Üzeri için:
- Pudra şekeri
Mantarlı bonfile sote için:
- 50 g mantar
- 300 g kuşbaşı bonfile
- 1 diş rendelenmiş sarımsak
- 1 çay kaşığı tuz
- 1çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı hardal
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
Marinasyon için:
- 2 yemek kaşığı limon suyu
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1çay kaşığı kuru kekik
- 1 diş ezilmiş sarımsak
Üzeri için:
- İnce kıyılmış taze soğan
Tarif:
- Mantarlı bonfile sote için; bonfile, limon suyu, zeytinyağı, kekik ve sarımsağı cam bir kasede karıştırıp 1 saat Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda
- Mantarları ise küçük küçük doğrayın.
- Büyük bir cam kasede etleri mantar, tuz, karabiber, sarımsak ve hardalla harmanlayarak iyice karıştırın.
- Çikolatalı sufle için; Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin sos tenceresinde tereyağını eritip, çikolatayı ise benmari usulü eritin ve biraz soğutun.
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine yumurta ve şekeri ekleyip beyaz renk olana kadar karıştırın.
- Ardından un, eritilmiş tereyağı ve çikolata sosunu ekleyip homojen bir karışım elde edene kadar karıştırmaya devam edin.
- Karışımı çok hafif tereyağı ile yağlanmış ve şekerle kaplanmış sufle kalıbına 2/3'ü kadar paylaştırın.
- Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ ün ilk haznesine sufle kalıbını yerleştirin.
- Etli karışımı ise Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ ün ikinci haznesine ekleyin.
- Eş zamanlı hazırlanan iki tarif için Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ ün ilk haznesinde yer alan çikolatalı sufleyi hamur işi programında 190 derece sıcaklıkta 14 dakikaya, ikinci haznedeki mantarlı bonfile soteyi ise manuel programda 190 derece sıcaklıkta 31 dakikaya ayarlayın.
- Mantarlı bonfile sote ve çikolatalı sufleniz hazır.
- Sunum tabağına aldığınız mantarlı bonfile sotenizin üzerine kıyılmış taze soğan serperek servis edebilirsiniz.
- Ardından Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde üzerine pudra şekeri serptiğiniz çikolatalı suflenizi afiyetle yiyebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
GÜNCELLENME