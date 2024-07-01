MUCİZE LEZZETLER
Yoğurt dolgulu yulaflı tartolet tarifi | Mucize Lezzetler
Sağlıklı ve meyveli tartolet tarifini sizin için denedik. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 60 + Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Fırın
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
- Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi
- Arçelik No Frost Buzdolabı
- Arçelik A Fry Ankastre Fırın
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
Malzemeler:
Yoğurt için;
- 1,5 litre süt
- 2 yemek kaşığı yoğurt
Yulaflı tartolet için:
- 2 adet muz
- 1 su bardağı yulaf ezmesi
- Yarım su bardağı tahin
- Yarım tatlı kaşığı tarçın
Üzeri için:
- Tatlı yoğurt
- Dilimlenmiş çilek
- Yaban mersini
Tarif:
- Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
- Metal kabın içine sütü ekleyin ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
- Ardından yoğurt butonuna basıp, tatlı modu seçip başlatın.
- Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
- 5 saat sonunda yoğurdunuz hazır.
- Metal kabı Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içinden çıkarıp kapağını kapatın ve Arçelik No Frost Buzdolabı’nda 12 saat dinlendirin.
- Tatlı yoğurdunuz hazır.
- Kabuklarını soyduğunuz 2 adet muzu derin bir cam kase içinde çatal yardımıyla ezin.
- Yulaf ezmesi, tahin ve tarçını ekleyip iyice karıştırın.
- Karışımı tartolet kalıplarına alarak önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 20 dakika pişirin.
- Pişen tartoletlerin kırılmaması için iyice soğuduktan sonra kalıplardan çıkarın.
- Tatlı yoğurdu bir kasede güzelce çırpıp kaşık yardımı ile tartoletlerin üstüne ekleyip yaban mersini ve dilimlenmiş çilek ile süsleyin.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırladığınız bol köpüklü kahve eşliğinde tartoletlerinizi servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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