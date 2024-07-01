Yoğurt dolgulu yulaflı tartolet tarifi | Mucize Lezzetler - Hürriyet TV
MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Nasıl >Mucize Lezzetler >Yoğurt dolgulu yulaflı tartolet tarifi | Mucize Lezzetler
MUCİZE LEZZETLER

Yoğurt dolgulu yulaflı tartolet tarifi | Mucize Lezzetler 

Sağlıklı ve meyveli tartolet tarifini sizin için denedik. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 60 + Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: Fırın

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

Yoğurt için;

  • 1,5 litre süt
  • 2 yemek kaşığı yoğurt

Yulaflı tartolet için:

  • 2 adet muz
  • 1 su bardağı yulaf ezmesi
  • Yarım su bardağı tahin
  • Yarım tatlı kaşığı tarçın

Üzeri için:

  • Tatlı yoğurt
  • Dilimlenmiş çilek
  • Yaban mersini

Tarif:

  1. Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
  2. Metal kabın içine sütü ekleyin ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
  3. Ardından yoğurt butonuna basıp, tatlı modu seçip başlatın.
  4. Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
  5. 5 saat sonunda yoğurdunuz hazır.
  6. Metal kabı Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içinden çıkarıp kapağını kapatın ve  Arçelik No Frost Buzdolabı’nda 12 saat dinlendirin.
  7. Tatlı yoğurdunuz hazır.
  8. Kabuklarını soyduğunuz 2 adet muzu derin bir cam kase içinde çatal yardımıyla ezin.
  9. Yulaf ezmesi, tahin ve tarçını ekleyip iyice karıştırın.
  10. Karışımı tartolet kalıplarına alarak önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 20 dakika pişirin.
  11. Pişen tartoletlerin kırılmaması için iyice soğuduktan sonra kalıplardan çıkarın.
  12. Tatlı yoğurdu bir kasede güzelce çırpıp kaşık yardımı ile tartoletlerin üstüne ekleyip yaban mersini ve dilimlenmiş çilek ile süsleyin.
  13. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırladığınız bol köpüklü kahve eşliğinde tartoletlerinizi servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
hürriyet_tv
Süzme yoğurtlu tarhana mezesi tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Muzlu americano tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Semizotu yemeği tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Mantarlı bonfile sote yanında çikolatalı sufle tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Elmalı dondurma tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Karpuz içinde karpuz tarifi | Mucize Lezzetler 

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler