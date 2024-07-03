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MUCİZE LEZZETLER

Semizotu yemeği tarifi | Mucize Lezzetler 

Vitamin ve mineralleri bakımından zengin ve çok sağlıklı olan semizotu yemeğini sizin için denedik. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: Ocak

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 1 demet semizotu
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 2 yemek kaşığı basmati pirinç
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yarım su bardağı sıcak su
  • 1 çay kaşığı tuz

Tarif:

  1. Semizotunu iyice yıkayın ve iri parçalar halinde kesin.
  2. Soğanı yemeklik doğrayın.
  3. Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişiriciyi manuel program - basınçsız pişirme moduna alıp 35 dakikaya ayarlayın.
  4. Ardından içine zeytinyağı ekleyip hafif kızdırın ve soğanları ekleyip soteleyin.
  5. Sotelenen soğanların üzerine salça ve semizotu, basmati pirinç, tuz ve suyu ekleyip pişirin.
  6. Semizotu yemeğiniz hazır.
  7. Yoğurt eşliğinde yemeğinizi sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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