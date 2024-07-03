Semizotu yemeği tarifi | Mucize Lezzetler

Vitamin ve mineralleri bakımından zengin ve çok sağlıklı olan semizotu yemeğini sizin için denedik. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay Süre: 30 Dakika Porsiyon: 4 kişilik Pişirme Tekniği: Ocak Mutfak: Türk mutfağı Kullanılan ürünler; Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici Malzemeler: 1 demet semizotu

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı basmati pirinç

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz Tarif: Semizotunu iyice yıkayın ve iri parçalar halinde kesin. Soğanı yemeklik doğrayın. Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ Ardından içine zeytinyağı ekleyip hafif kızdırın ve soğanları ekleyip soteleyin. Sotelenen soğanların üzerine salça ve semizotu, basmati pirinç, tuz ve suyu ekleyip pişirin. Semizotu yemeğiniz hazır. Yoğurt eşliğinde yemeğinizi sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet Olsun!