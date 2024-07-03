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Semizotu yemeği tarifi | Mucize Lezzetler
Vitamin ve mineralleri bakımından zengin ve çok sağlıklı olan semizotu yemeğini sizin için denedik. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Ocak
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 1 demet semizotu
- 1 adet kuru soğan
- 1 yemek kaşığı salça
- 2 yemek kaşığı basmati pirinç
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım su bardağı sıcak su
- 1 çay kaşığı tuz
Tarif:
- Semizotunu iyice yıkayın ve iri parçalar halinde kesin.
- Soğanı yemeklik doğrayın.
- Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’yi manuel program - basınçsız pişirme moduna alıp 35 dakikaya ayarlayın.
- Ardından içine zeytinyağı ekleyip hafif kızdırın ve soğanları ekleyip soteleyin.
- Sotelenen soğanların üzerine salça ve semizotu, basmati pirinç, tuz ve suyu ekleyip pişirin.
- Semizotu yemeğiniz hazır.
- Yoğurt eşliğinde yemeğinizi sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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