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Elmalı dondurma tarifi | Mucize Lezzetler
Lezzetli mi lezzetli bol çikolata soslu elmalı dondurma tarifi. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Yok
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
- Arçelik No Frost Buzdolabı
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
- Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
Malzemeler:
- 7 adet büyük boy kırmızı elma
- 10 adet kare sütlü çikolata
Üzeri için:
- Çikolata sos
- Toz fındık
Tarif:
- Elmaları iyice yıkayıp kabuklarını soyun ve ortadan ikiye bölün.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tencerede elmaları 10 dakika haşlayın.
- Ardından haşlanan elmaları Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nden geçirin.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan ayrı bir sos tenceresinde çikolataları benmari usulü eritin.
- Erittiğiniz çikolata sosunu elma püresinin içine ilave edip iyice karıştırın.
- Dondurma kalıplarının içine karışımı dökün ve çubukları geçirin.
- Arçelik No Frost Buzdolabı’ nın dondurucu bölümünde dondurun.
- Hazır olan dondurmanızı çikolata sos ardından toz fındığa bandırıp servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
HOW TO NOTLARI
- Elmaların püre haline gelebilmesi için iyice yumuşadığından emin olun.
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