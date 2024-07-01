Elmalı dondurma tarifi | Mucize Lezzetler - Hürriyet TV
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MUCİZE LEZZETLER

Elmalı dondurma tarifi | Mucize Lezzetler 

Lezzetli mi lezzetli bol çikolata soslu elmalı dondurma tarifi. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: Yok

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 7 adet büyük boy kırmızı elma
  • 10 adet kare sütlü çikolata

Üzeri için:

  • Çikolata sos
  • Toz fındık

Tarif:

  1. Elmaları iyice yıkayıp kabuklarını soyun ve ortadan ikiye bölün.
  2. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tencerede elmaları 10 dakika haşlayın.
  3. Ardından haşlanan elmaları Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nden geçirin.
  4. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan ayrı bir sos tenceresinde çikolataları benmari usulü eritin.
  5. Erittiğiniz çikolata sosunu elma püresinin içine ilave edip iyice karıştırın.
  6. Dondurma kalıplarının içine karışımı dökün ve çubukları geçirin.
  7. Arçelik No Frost Buzdolabı’ nın dondurucu bölümünde dondurun.
  8. Hazır olan dondurmanızı çikolata sos ardından toz fındığa bandırıp servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

HOW TO NOTLARI

  • Elmaların püre haline gelebilmesi için iyice yumuşadığından emin olun.
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