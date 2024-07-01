Karpuz içinde karpuz tarifi | Mucize Lezzetler - Hürriyet TV
MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Nasıl >Mucize Lezzetler >Karpuz içinde karpuz tarifi | Mucize Lezzetler
MUCİZE LEZZETLER

Karpuz içinde karpuz tarifi | Mucize Lezzetler 

Buz gibi bir karpuz suyu içmeye ne dersiniz? (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 4-6 kişilik

Pişirme Tekniği: Yok

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 1 adet büyük boy karpuz

Tarif:

  1. İlk olarak karpuzun üst kısmını bir bıçak yardımı ile kesin.
  2. Karpuzun üst kısmını dondurma kaşığı ile temizleyin.
  3. Ardından Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti ile içini pürüzsüz hale getirin.
  4. Karpuz suyunu bir süzgeçten geçirerek çekirdeklerinden arındırın.
  5. Karpuzun alt kısmını bir bıçak yardımı ile delip şerbetlik musluğu takın.
  6. Süzdüğünüz karpuz suyunu tekrar karpuzun içine dökün ve 1 saat Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda soğutun.
  7. İçine buz kalıpları ekleyip şerbet musluğunu açarak karpuz suyunu sunum bardağına doldurabilirsiniz.
  8. Karpuz içinde karpuz suyunuz hazır.

Afiyet Olsun!

HOW TO NOTLARI

  • Karpuz suyunun pürüzsüz olması için süzgeçten geçirin.
GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
hürriyet_tv
Yoğurt dolgulu yulaflı tartolet tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Süzme yoğurtlu tarhana mezesi tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Böğürtlen ve kayısılı smoothie tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
İtalyan pirinç salatası | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Fırında bütün patates üstüne tavuk döner tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Sarımsak nasıl saklanır? | Mucize Lezzetler 

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler