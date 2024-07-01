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Karpuz içinde karpuz tarifi | Mucize Lezzetler
Buz gibi bir karpuz suyu içmeye ne dersiniz? (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 4-6 kişilik
Pişirme Tekniği: Yok
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 1 adet büyük boy karpuz
Tarif:
- İlk olarak karpuzun üst kısmını bir bıçak yardımı ile kesin.
- Karpuzun üst kısmını dondurma kaşığı ile temizleyin.
- Ardından Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti ile içini pürüzsüz hale getirin.
- Karpuz suyunu bir süzgeçten geçirerek çekirdeklerinden arındırın.
- Karpuzun alt kısmını bir bıçak yardımı ile delip şerbetlik musluğu takın.
- Süzdüğünüz karpuz suyunu tekrar karpuzun içine dökün ve 1 saat Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda soğutun.
- İçine buz kalıpları ekleyip şerbet musluğunu açarak karpuz suyunu sunum bardağına doldurabilirsiniz.
- Karpuz içinde karpuz suyunuz hazır.
Afiyet Olsun!
HOW TO NOTLARI
- Karpuz suyunun pürüzsüz olması için süzgeçten geçirin.
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