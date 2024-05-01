MUCİZE LEZZETLER
Kahvaltılık ekmek üstü omlet tarifi | Mucize Lezzetler
Kaliteli bir köy yumurtası ve tereyağın aroması ile tadına doyulmaz bir yumurta tarifi.
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 2 kişilik
Pişirme Tekniği: Fritöz
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 4 adet yumurta
- Yarım çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Üzeri için;
- Doğranmış taze soğan
- Rendelenmiş parmesan
Tarif:
- Cam bir kasenin içine yumurtaları kırıp içine tuz ve karabiberi ekleyip, bir çatal yardımı ile karıştırın.
- Ardından Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ ü manuel programa alıp 190 derecede 15 dakikaya ayarlayın ve ilk haznesine tereyağını ekleyip hafif eritin.
- Ardından yumurtayı ekleyip spatula yardımı ile karıştırıp pişirin.
- Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ ün ikinci haznesine iki dilim çavdar ekmeği ilave edip kızartma programında 190 derecelik sıcaklıkta 6 dakika kızartın.
- En son kızarmış ekmeklerin üzerine pişmiş yumurtaları ilave edin.
- Servis etmeden önce yumurtaların üzerine taze soğan ve parmesan serpin.
- Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde ekmek üstü omletinizi servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
HOW TO NOTLARI
- Yumurtaların omlet kıvamında olmaması için arada bir karıştırın.
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