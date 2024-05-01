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MUCİZE LEZZETLER

Kahvaltılık ekmek üstü omlet tarifi | Mucize Lezzetler

Kaliteli bir köy yumurtası ve tereyağın aroması ile tadına doyulmaz bir yumurta tarifi.

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 2 kişilik

Pişirme Tekniği: Fritöz

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

 

Malzemeler:

  • 4 adet yumurta
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için;

 

  • Doğranmış taze soğan
  • Rendelenmiş parmesan

Tarif:

 

  1. Cam bir kasenin içine yumurtaları kırıp içine tuz ve karabiberi ekleyip, bir çatal yardımı ile karıştırın.
  2. Ardından Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ ü manuel programa alıp 190 derecede 15 dakikaya ayarlayın ve ilk haznesine tereyağını ekleyip hafif eritin.
  3. Ardından yumurtayı ekleyip spatula yardımı ile karıştırıp pişirin.
  4. Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ ün ikinci haznesine iki dilim çavdar ekmeği ilave edip kızartma programında 190 derecelik sıcaklıkta 6 dakika kızartın.
  5. En son kızarmış ekmeklerin üzerine pişmiş yumurtaları ilave edin.
  6. Servis etmeden önce yumurtaların üzerine taze soğan ve parmesan serpin.
  7. Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde ekmek üstü omletinizi servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

HOW TO NOTLARI

  • Yumurtaların omlet kıvamında olmaması için arada bir karıştırın.
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