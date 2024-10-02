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TEKNOFEST rüzgârı Adana'da esiyor

#Adana#Teknofest#Teknoloji

Türkiye'nin en büyük teknoloji ve havacılık festivali TEKNOFEST, bu yıl Adana'da teknoloji severlere kapılarını açarken, Bayraktar TB2 ve paramotor gösteri uçuşları yapıldı.

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen festival büyük katılımla başladı. 6 Ekim’e kadar sürecek ve kentte ilk kez düzenlenen festivalde ileri teknoloji simülasyonlarından, bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer alıyor.

Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar ve atak helikopterinin gökyüzüyle buluşacağı festivalde, üzüm salkımı ve paramotor gösterisi ile paraşüt atlayışı yapılacak.

50 YARIŞMA

Festival kapsamında düzenlenen 50 yarışmaya, 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla yarışmacı başvurdu. 4 gün sürecek festivalde, TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi, TEKNOFEST Proje Sergi Alanı, Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, E-Ticaret Hackathonu, TEKNOFEST Drone Şampiyonası, World Drone Cup Yarışmaları ve Uluslararası Buluş Fuarı yapılacak.

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BAYRAKTAR’DAN AÇIKLAMA

Festivalin ilk günü açıklamalarda bulunan TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Adana'da ilk kez düzenlenen etkinlikle ilgili değerlendirmede bulundu.

TEKNOFEST rüzgârı Adanada esiyor

İNANILMAZ BİR COŞKU

Türkiye'nin ayakları yere basmayan festivali TEKNOFEST’te düzenlenen yarışmaların büyük bir kısmının tamamlandığını ifade eden Bayraktar "Bu yıl 1 milyon 600 binden fazla gencimiz yarışmalarımıza başvurmuştu. Artık 50 farklı kategoride olan yarışmaların sadece birkaçı devam ediyor. 25 farklı yarışmanın büyük bir kısmı Antalya'da gerçekleşti.

TEKNOFEST rüzgârı Adanada esiyor
Bunun yanında son döneme de sadece birkaç yarışma kaldı. Ama inanılmaz bir coşkuyla bu yıla girmiştik. Adana'nın sıcaklığıyla benzer bir şekilde muhteşem bir coşkuyla Şakirpaşa'da da Adana TEKNOFEST kapılarını açmış oldu" dedi.TEKNOFEST rüzgârı Adanada esiyor

#Adana#Teknofest#Teknoloji
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