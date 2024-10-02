NASIL
Ketçap sos tarifi | Mucize Lezzetler
İster kahvaltıda ister makarna ve kızartmalarda tüketebileceğiniz el yapımı ketçap sos tarifi.
Zorluk: Orta
Süre: 30+60 Dakika
Porsiyon: 4-6 kişilik
Pişirme Tekniği: Ocak
Mutfak: Amerikan mutfağı
Kullanılan ürünler;
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
- Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
- Arçelik No Frost Buzdolabı
Malzemeler:
- 1,5 kilo salkım domates
- 1 adet beyaz soğan
- 1 çay bardağı elma sirkesi
- 1 büyük diş sarımsak
- 4 yemek kaşığı esmer şeker
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
- 1 tatlı kaşığı tuz
Tarif:
- Domatesleri yıkayıp, kabuklarını soymadan 4 eşit parçaya bölün.
- Sarımsak ve soğanların ise kabuklarını soyup, yemeklik doğrayın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tencerede zeytinyağını kızdırıp soğanlar karamelize olana kadar 10-15 dakika soteleyin.
- Ardından karamelize olan soğanların üzerine doğradığınız domates, sarımsak, tuz, karabiber ve kırmızı pul biberi ekleyip domatesler suyunu salana kadar pişirin.
- Suyunu salan domateslerin üzerine elma sirkesi, esmer şekeri ekleyip bir tur karıştırın ve domatesler suyunu çekene kadar 40-45 dakika kısık ateşte pişirin.
- İstenilen kıvama gelen sosu Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’nden geçirerek pürüzsüz bir kıvama getirin.
- Ardından derin bir cam kase üstüne süzgeç koyup sosu süzgeçten geçirin.
- Ketçap sosunuz hazır.
- Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda soğutabilirsiniz.
Afiyet olsun!
HOW TO NOTLARI
- Sosun içinde koruyucu madde olmadığı için 3 ay içinde mutlaka tüketin.
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