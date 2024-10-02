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NASIL

Ketçap sos tarifi | Mucize Lezzetler

İster kahvaltıda ister makarna ve kızartmalarda tüketebileceğiniz el yapımı ketçap sos tarifi.

Zorluk: Orta

Süre: 30+60 Dakika

Porsiyon: 4-6 kişilik

Pişirme Tekniği: Ocak

Mutfak: Amerikan mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 1,5 kilo salkım domates
  • 1 adet beyaz soğan
  • 1 çay bardağı elma sirkesi
  • 1 büyük diş sarımsak
  • 4 yemek kaşığı esmer şeker
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Tarif:

 

  1. Domatesleri yıkayıp, kabuklarını soymadan 4 eşit parçaya bölün.
  2. Sarımsak ve soğanların ise kabuklarını soyup, yemeklik doğrayın.
  3. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tencerede zeytinyağını kızdırıp soğanlar karamelize olana kadar 10-15 dakika soteleyin.
  4. Ardından karamelize olan soğanların üzerine doğradığınız domates, sarımsak, tuz, karabiber ve kırmızı pul biberi ekleyip domatesler suyunu salana kadar pişirin.
  5. Suyunu salan domateslerin üzerine elma sirkesi, esmer şekeri ekleyip bir tur karıştırın ve domatesler suyunu çekene kadar 40-45 dakika kısık ateşte pişirin.
  6. İstenilen kıvama gelen sosu Arçelik Resital Rendeli El Blender Setinden geçirerek pürüzsüz bir kıvama getirin.
  7. Ardından derin bir cam kase üstüne süzgeç koyup sosu süzgeçten geçirin.
  8. Ketçap sosunuz hazır.
  9. Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda soğutabilirsiniz.

Afiyet olsun!

 

HOW TO NOTLARI

  • Sosun içinde koruyucu madde olmadığı için 3 ay içinde mutlaka tüketin.
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