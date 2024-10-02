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Haberler >Video >Nasıl >Karpuz içinde ahududu çilek ve karpuzlu bowl tarifi | Mucize Lezzetler
NASIL

Karpuz içinde ahududu çilek ve karpuzlu bowl tarifi | Mucize Lezzetler

Karpuz kabuğu içinde kırmızı renk meyvelerin buluşması…

Zorluk: Kolay

Süre: 60+ Dakika

Porsiyon: 4-6 kişilik

Pişirme Tekniği: Yok

Mutfak: Hawaii mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 1 adet büyük boy karpuz
  • 2 su bardağı dondurulmuş ahududu
  • 2 su bardağı dondurulmuş karpuz
  • 1 kilo dondurulmuş çilek
  • 2 yemek kaşığı süt
  • 1 yemek kaşığı limon

Üzeri için;

 

  • Renkli granül şeker

Tarif:

  1. İlk olarak karpuzu yıkayıp büyük bir bıçak yardımı ile ortadan ikiye bölün.
  2. Yarım adet karpuzun içini bir kaşık yardımı ile temizleyip karpuz dilimlerini Arçelik No Frost Buzdolabı’ nın dondurucu bölümünde 2 saat dondurun.
  3. Ardından Arçelik Skylight® Blender’ in içine dondurulmuş karpuz dilimleri, dondurulmuş ahududu, süt ve limonu ekleyip çok sıvı hale getirmeden karıştırın.
  4. Ardından içine temizlenmiş ve dondurulmuş çilekleri ilave edip karıştırmaya devam edin.
  5. Hazır olan karışımı karpuz kabuğunun içine aktarın.
  6. Karpuz içinde ahududu çilek ve karpuzlu bowl tarifiniz hazır.
  7. Karpuzun üstünü renkli granül şeker ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

HOW TO NOTLARI

  • İstenilen kıvamı elde etmek için, karışımın çok sıvı olmamasına dikkat edin.
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