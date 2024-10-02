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Karpuz içinde ahududu çilek ve karpuzlu bowl tarifi | Mucize Lezzetler
Karpuz kabuğu içinde kırmızı renk meyvelerin buluşması…
Zorluk: Kolay
Süre: 60+ Dakika
Porsiyon: 4-6 kişilik
Pişirme Tekniği: Yok
Mutfak: Hawaii mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 1 adet büyük boy karpuz
- 2 su bardağı dondurulmuş ahududu
- 2 su bardağı dondurulmuş karpuz
- 1 kilo dondurulmuş çilek
- 2 yemek kaşığı süt
- 1 yemek kaşığı limon
Üzeri için;
- Renkli granül şeker
Tarif:
- İlk olarak karpuzu yıkayıp büyük bir bıçak yardımı ile ortadan ikiye bölün.
- Yarım adet karpuzun içini bir kaşık yardımı ile temizleyip karpuz dilimlerini Arçelik No Frost Buzdolabı’ nın dondurucu bölümünde 2 saat dondurun.
- Ardından Arçelik Skylight® Blender’ in içine dondurulmuş karpuz dilimleri, dondurulmuş ahududu, süt ve limonu ekleyip çok sıvı hale getirmeden karıştırın.
- Ardından içine temizlenmiş ve dondurulmuş çilekleri ilave edip karıştırmaya devam edin.
- Hazır olan karışımı karpuz kabuğunun içine aktarın.
- Karpuz içinde ahududu çilek ve karpuzlu bowl tarifiniz hazır.
- Karpuzun üstünü renkli granül şeker ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
HOW TO NOTLARI
- İstenilen kıvamı elde etmek için, karışımın çok sıvı olmamasına dikkat edin.
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