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İtalyan fıstıklı pesto tarifi | Mucize Lezzetler
Taze fesleğen, sarımsak, pecorino peyniri ve tabii ki Antep fıstığı ile yapılan basit, kolay ve lezzetli fıstıklı pesto tarifi.
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 4-6 kişilik
Pişirme Tekniği: Yok
Mutfak: İtalyan mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- Yarım su bardağı tuzsuz Antep fıstığı
- 1 su bardağı fesleğen
- 1 diş sarımsak
- Yarım su bardağı Pecorino Romano peyniri
- 80 ml zeytinyağı
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
Tarif:
- İlk olarak taze fesleğeni sadece yıkayın.
- Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine Antep fıstığı, taze fesleğen, sarımsak, pecorino romano peyniri, zeytinyağı, karabiber ve tuzu ekleyip iyice karıştırın.
- İtalyan fıstık pestonuz hazır.
Afiyet Olsun!
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