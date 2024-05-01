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MUCİZE LEZZETLER

İtalyan fıstıklı pesto tarifi | Mucize Lezzetler

Taze fesleğen, sarımsak, pecorino peyniri ve tabii ki Antep fıstığı ile yapılan basit, kolay ve lezzetli fıstıklı pesto tarifi.

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 4-6 kişilik

Pişirme Tekniği: Yok

Mutfak: İtalyan mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • Yarım su bardağı tuzsuz Antep fıstığı
  • 1 su bardağı fesleğen
  • 1 diş sarımsak
  • Yarım su bardağı Pecorino Romano peyniri
  • 80 ml zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

Tarif:

  1. İlk olarak taze fesleğeni sadece yıkayın.
  2. Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine Antep fıstığı, taze fesleğen, sarımsak, pecorino romano peyniri, zeytinyağı, karabiber ve tuzu ekleyip iyice karıştırın.
  3. İtalyan fıstık pestonuz hazır.

Afiyet Olsun!

 

 

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