İtalyan fıstıklı pesto tarifi | Mucize Lezzetler

Taze fesleğen, sarımsak, pecorino peyniri ve tabii ki Antep fıstığı ile yapılan basit, kolay ve lezzetli fıstıklı pesto tarifi.

Zorluk: Kolay Süre: 30 Dakika Porsiyon: 4-6 kişilik Pişirme Tekniği: Yok Mutfak: İtalyan mutfağı Kullanılan ürünler; Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti Malzemeler: Yarım su bardağı tuzsuz Antep fıstığı

1 su bardağı fesleğen

1 diş sarımsak

Yarım su bardağı Pecorino Romano peyniri

80 ml zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz Tarif: İlk olarak taze fesleğeni sadece yıkayın. Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ İtalyan fıstık pestonuz hazır. Afiyet Olsun!