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MUCİZE LEZZETLER

Soğuk karabuğday çorbası tarifi | Mucize Lezzetler

Protein değeri oldukça yüksek olan karabuğday ile yapılan bu lezzetli çorbayı mutlaka denemelisiniz.

Zorluk: Orta

Süre: 60+ Dakika

Porsiyon: 2 kişilik

Pişirme Tekniği: Ocak

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

 

Malzemeler:

Yoğurt için;

  • 1,5 litre süt
  • 2 yemek kaşığı yoğurt

Karabuğday çorbası için;

  • 4 su bardağı yoğurt
  • Yarım su bardağı karabuğday
  • Yarım demet semizotu
  • Yarım çay kaşığı tane kimyon
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 diş ezilmiş sarımsak
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

Üzeri için;

  • Semizotu
  • Zeytinyağı
  • Nane

Tarif:

  1. Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
  2. Metal kabın içine sütü ekleyin ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
  3. Ardından yoğurt butonuna basıp, normal modu seçip başlatın.
  4. Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
  5. 5 saat sonunda yoğurdunuz hazır.
  6. Metal kabı Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içinden çıkarıp kapağını kapatın ve  Arçelik No Frost Buzdolabında 12 saat dinlendirin.
  7. Karabuğdayları yaklaşık yarım saat suda bekletin. Daha sonra tamamen berrak su akana kadar yıkayın.
  8. Üzerine 3-4 parmak geçecek kadar su koyun ve yaklaşık 15 dakika Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta haşlayıp süzün.
  9. Semizotlarını ayıklayıp, temizleyin ve irice doğrayın.
  10. Yoğurdu ise cam bir kase içinde bir çatal yardımı ile karıştırın.
  11. Derin bir cam kase içine Karabuğday, semizotu, kimyon, zeytinyağı, tuz, ezilmiş sarımsak ve karabiberi ekleyip karıştırın.
  12. Hazırladığınız çorbayı 3 saat Arçelik No Frost Buzdolabında soğutun.
  13. Soğuk karabuğday çorbanız hazır.
  14. Servis etmeden önce zeytinyağı, nane ve semizotu ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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