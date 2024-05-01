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Soğuk karabuğday çorbası tarifi | Mucize Lezzetler
Protein değeri oldukça yüksek olan karabuğday ile yapılan bu lezzetli çorbayı mutlaka denemelisiniz.
Zorluk: Orta
Süre: 60+ Dakika
Porsiyon: 2 kişilik
Pişirme Tekniği: Ocak
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
- Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
- Arçelik No Frost Buzdolabı
Malzemeler:
Yoğurt için;
- 1,5 litre süt
- 2 yemek kaşığı yoğurt
Karabuğday çorbası için;
- 4 su bardağı yoğurt
- Yarım su bardağı karabuğday
- Yarım demet semizotu
- Yarım çay kaşığı tane kimyon
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 diş ezilmiş sarımsak
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
Üzeri için;
- Semizotu
- Zeytinyağı
- Nane
Tarif:
- Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
- Metal kabın içine sütü ekleyin ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
- Ardından yoğurt butonuna basıp, normal modu seçip başlatın.
- Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
- 5 saat sonunda yoğurdunuz hazır.
- Metal kabı Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içinden çıkarıp kapağını kapatın ve Arçelik No Frost Buzdolabı’nda 12 saat dinlendirin.
- Karabuğdayları yaklaşık yarım saat suda bekletin. Daha sonra tamamen berrak su akana kadar yıkayın.
- Üzerine 3-4 parmak geçecek kadar su koyun ve yaklaşık 15 dakika Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta haşlayıp süzün.
- Semizotlarını ayıklayıp, temizleyin ve irice doğrayın.
- Yoğurdu ise cam bir kase içinde bir çatal yardımı ile karıştırın.
- Derin bir cam kase içine Karabuğday, semizotu, kimyon, zeytinyağı, tuz, ezilmiş sarımsak ve karabiberi ekleyip karıştırın.
- Hazırladığınız çorbayı 3 saat Arçelik No Frost Buzdolabı’nda soğutun.
- Soğuk karabuğday çorbanız hazır.
- Servis etmeden önce zeytinyağı, nane ve semizotu ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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