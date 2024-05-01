MUCİZE LEZZETLER
Americano yanında muzlu muffin tarifi | Mucize Lezzetler
Muhteşem kokulu Americano eşliğinde lezzetli muzlu muffin tarifi.
Zorluk: Kolay
Süre: 30-60 Dakika
Porsiyon: 4-6 kişilik
Pişirme Tekniği: Fırın
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
- Arçelik A Fry Ankastre Fırın
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
- Arçelik Imperium Barista® Tam Otomatik Espresso Makinesi
Malzemeler:
Muffin için;
- 1,5 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay kaşığı ucu tuz
- Yarım çay kaşığı tarçın
- 1 çay kaşığı Hindistan cevizi
- 1,5 adet muz
- Yarım su bardağı toz şeker
- 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
- ¼ çay bardağı sıvı yağ
- 2 adet yumurta
- 1 paket vanilya
- 1 çay bardağı damla çikolata
Americano için;
- Filtre toz kahve
- Su
Tarif:
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine şeker, eritilmiş tereyağı, sıvı yağ ve yumurtayı ekleyip karıştırın.
- Ardından karışımın içine kabartma tozu, tuz, tarçın, Hindistan cevizi, vanilya, un ve damla çikolatayı ekleyip karıştırmaya devam edin.
- En son muzları bir çatal yardımı ile ezip karışımın içine ekleyip karıştırmaya devam edin.
- Muffin kağıtların 3/4 ünü hamur ile doldurun ve fırın tepsisine dizin.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 20 dakika pişirin.
- Muzlu muffinleriniz hazır.
- Americano için ise Arçelik Imperium Barista® Tam Otomatik Espresso Makinesi’ nin fincan ısıtıcı bölmesi ile sıcak kahve bardağınızı hazırlayın.
- Ardından su haznesine su ekleyin.
- Kahve haznesine filtre toz kahve ilave edin.
- Ardından Americano tuşuna basın.
- Americano yanında muzlu muffinleriniz hazır.
Afiyet olsun!
GÜNCELLENME