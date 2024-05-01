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MUCİZE LEZZETLER

Americano yanında muzlu muffin tarifi | Mucize Lezzetler

Muhteşem kokulu Americano eşliğinde lezzetli muzlu muffin tarifi.

Zorluk: Kolay

Süre: 30-60 Dakika

Porsiyon: 4-6 kişilik

Pişirme Tekniği: Fırın

Mutfak: Türk mutfağı 

Kullanılan ürünler; 

Malzemeler:

Muffin için;

  • 1,5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı ucu tuz
  • Yarım çay kaşığı tarçın
  • 1 çay kaşığı Hindistan cevizi
  • 1,5 adet muz
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
  • ¼ çay bardağı sıvı yağ
  • 2 adet yumurta
  • 1 paket vanilya
  • 1 çay bardağı damla çikolata

Americano için;

  • Filtre toz kahve
  • Su

Tarif:

  1. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine şeker, eritilmiş tereyağı, sıvı yağ ve yumurtayı ekleyip karıştırın.
  2. Ardından karışımın içine kabartma tozu, tuz, tarçın, Hindistan cevizi, vanilya, un ve damla çikolatayı ekleyip karıştırmaya devam edin.
  3. En son muzları bir çatal yardımı ile ezip karışımın içine ekleyip karıştırmaya devam edin.
  4. Muffin kağıtların 3/4 ünü hamur ile doldurun ve fırın tepsisine dizin.
  5. Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 20 dakika pişirin.
  6. Muzlu muffinleriniz hazır.
  7. Americano için ise Arçelik Imperium Barista® Tam Otomatik Espresso Makinesi nin fincan ısıtıcı bölmesi ile sıcak kahve bardağınızı hazırlayın.
  8. Ardından su haznesine su ekleyin.
  9. Kahve haznesine filtre toz kahve ilave edin.
  10. Ardından Americano tuşuna basın.
  11. Americano yanında muzlu muffinleriniz hazır.

Afiyet olsun!

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