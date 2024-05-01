MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Nasıl >Mucize Lezzetler >Bezelyeli makarna tarifi | Mucize Lezzetler
MUCİZE LEZZETLER

Bezelyeli makarna tarifi | Mucize Lezzetler

Tereyağı, sarımsak, bezelye ve makarnanın muhteşem buluşması…

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: Ocak

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

 

Malzemeler:

  • Yarım paket fusuli (burgu) makarna
  • 1 diş rendelenmiş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
  • 1 su bardağı haşlanmış bezelye
  • 1 tepeleme çay kaşığı tuz

Üzeri için;

 

  • Parmesan peyniri
  • Taze nane

Tarif:

 

  1. Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişiricinin içine fusuli makarnayı koyun ve üzerine su ekleyip manuel program- basınçsız pişirme modunda 100 derece sıcaklıkta 30 dakikaya ayarlayıp haşlayın.
  2. Haşlanan makarnayı süzün ve kenara alın.
  3. Ardından Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ nin haznesine tuz, tereyağı ve zeytinyağını ekleyip manuel program- basınçsız pişirme modunda 10 dakikaya ayarlayıp yağları hafif kızdırın.
  4. Ardından sarımsağı ekleyip soteleyin.
  5. En son bezelye ve makarnayı ilave edip 1 tur karıştırın.
  6. Bezelyeli makarnanız hazır.
  7. Sunum tabağına aldığınız makarnanın üzerine parmesan ve taze nane serperek sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
hürriyet_tv
Yoğurt soslu kahvaltılık cevizli biber tarifi | Mucize Lezzetler
hürriyet_tv
Soğuk karabuğday çorbası tarifi | Mucize Lezzetler
hürriyet_tv
Kahvaltılık ekmek üstü omlet tarifi | Mucize Lezzetler
hürriyet_tv
Americano yanında muzlu muffin tarifi | Mucize Lezzetler
hürriyet_tv
İtalyan fıstıklı pesto tarifi | Mucize Lezzetler
hürriyet_tv
Nohutlu ıspanak beğendi tarifi | Mucize Lezzetler

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler