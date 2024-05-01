MUCİZE LEZZETLER
Bezelyeli makarna tarifi | Mucize Lezzetler
Tereyağı, sarımsak, bezelye ve makarnanın muhteşem buluşması…
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Ocak
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- Yarım paket fusuli (burgu) makarna
- 1 diş rendelenmiş sarımsak
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
- 1 su bardağı haşlanmış bezelye
- 1 tepeleme çay kaşığı tuz
Üzeri için;
- Parmesan peyniri
- Taze nane
Tarif:
- Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ nin içine fusuli makarnayı koyun ve üzerine su ekleyip manuel program- basınçsız pişirme modunda 100 derece sıcaklıkta 30 dakikaya ayarlayıp haşlayın.
- Haşlanan makarnayı süzün ve kenara alın.
- Ardından Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ nin haznesine tuz, tereyağı ve zeytinyağını ekleyip manuel program- basınçsız pişirme modunda 10 dakikaya ayarlayıp yağları hafif kızdırın.
- Ardından sarımsağı ekleyip soteleyin.
- En son bezelye ve makarnayı ilave edip 1 tur karıştırın.
- Bezelyeli makarnanız hazır.
- Sunum tabağına aldığınız makarnanın üzerine parmesan ve taze nane serperek sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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