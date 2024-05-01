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MUCİZE LEZZETLER

Balık çubukları ve sıcak helva tarifi | Mucize Lezzetler

Çıtır kaplamalı enfes balık çubukları ve ardından nefis sıcak helva yemeye hazır mısınız?

Zorluk: Kolay

Süre: 30-60 Dakika

Porsiyon: 2 kişilik

Pişirme Tekniği: Fritöz

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

 

Malzemeler:

Balık çubukları için;

  • 3 adet levrek fileto (Orta boy ve derisiz)
  • 3 adet yumurta
  • 4 yemek kaşığı un
  • 1 su bardağı galeta unu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ

Sıcak helva için;

  • 250 g sade tahinli helva
  • Yarım su bardağı dövülmüş ceviz
  • 1 yemek kaşığıl imon suyu
  • 1 çay bardağı süt
  • 1,5 tatlı kaşığı eritilmiş tereyağı

Üzeri İçin:

  • 1tutamsusam

 

Tarif:

  1. Öncelikle filetoları ince çubuklar halinde kesin.
  2. Yumurta, un ve galeta ununu farklı kaselere koyun ve hepsini azar azar tuzlayıp kendi içlerinde karıştırın.
  3. İnce kestiğiniz filetoları önce yumurtaya, sonra una, ardından tekrar yumurtaya ve son olarak galeta ununa bulayıp kaplayın.
  4. Sıcak helva için; Helvayı küp küp doğrayın ve cam bir kasenin içine alın ve ezin.
  5. Üzerine ufalanmış cevizi ilave edin.
  6. En son süt, eritilmiş tereyağı ve limon suyunu ilave edip karıştırın.
  7. Hazırladığınız filetoları Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz ’ün hafif yağladığınız haznesine yerleştirin.
  8. Sıcak helvayı da Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz ’ün ikinci haznesine koyun.
  9. Balık çubukları Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz ’ün ilk haznesinde kızartma programında 200 derece sıcaklıkta 15 dakikaya ayarlayın.
  10. Helvayı da kızartma programında 200 derece sıcaklıkta 10 dakikaya ayarlayın.
  11. Balık çubuklarınız ve sıcak helvanız hazır.
  12. Sıcak helvanızın üzerine beyaz susam serperek balıktan sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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