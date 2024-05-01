MUCİZE LEZZETLER
Balık çubukları ve sıcak helva tarifi | Mucize Lezzetler
Çıtır kaplamalı enfes balık çubukları ve ardından nefis sıcak helva yemeye hazır mısınız?
Zorluk: Kolay
Süre: 30-60 Dakika
Porsiyon: 2 kişilik
Pişirme Tekniği: Fritöz
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
Balık çubukları için;
- 3 adet levrek fileto (Orta boy ve derisiz)
- 3 adet yumurta
- 4 yemek kaşığı un
- 1 su bardağı galeta unu
- 1 çay kaşığı tuz
- 4 yemek kaşığı sıvı yağ
Sıcak helva için;
- 250 g sade tahinli helva
- Yarım su bardağı dövülmüş ceviz
- 1 yemek kaşığıl imon suyu
- 1 çay bardağı süt
- 1,5 tatlı kaşığı eritilmiş tereyağı
Üzeri İçin:
- 1tutamsusam
Tarif:
- Öncelikle filetoları ince çubuklar halinde kesin.
- Yumurta, un ve galeta ununu farklı kaselere koyun ve hepsini azar azar tuzlayıp kendi içlerinde karıştırın.
- İnce kestiğiniz filetoları önce yumurtaya, sonra una, ardından tekrar yumurtaya ve son olarak galeta ununa bulayıp kaplayın.
- Sıcak helva için; Helvayı küp küp doğrayın ve cam bir kasenin içine alın ve ezin.
- Üzerine ufalanmış cevizi ilave edin.
- En son süt, eritilmiş tereyağı ve limon suyunu ilave edip karıştırın.
- Hazırladığınız filetoları Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz ’ün hafif yağladığınız haznesine yerleştirin.
- Sıcak helvayı da Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz ’ün ikinci haznesine koyun.
- Balık çubukları Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz ’ün ilk haznesinde kızartma programında 200 derece sıcaklıkta 15 dakikaya ayarlayın.
- Helvayı da kızartma programında 200 derece sıcaklıkta 10 dakikaya ayarlayın.
- Balık çubuklarınız ve sıcak helvanız hazır.
- Sıcak helvanızın üzerine beyaz susam serperek balıktan sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
GÜNCELLENME