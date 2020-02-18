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Hamsi Tava | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Hamsi Tava var! (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 1 kg hamsi
- 2 su bardağı mısır unu
- Sıvı yağ
- Tuz
Tarif:
- Balıkların temizledikten sonra (kafasını koparıp, içini boşaltın) iyice yıkayın ve bir kaba koyarak yeteri kadar tuz serpin.
- Hamsileri, tabağa koyduğunuz mısır ununa bulayın.
- Arçelik Ankastre Ocak'ta tavaya az miktarda sıvı yağ koyarak altını yakın ve yağ kızdıktan sonra balıkları dizin.
- Balıkların alt kısmı kızardıktan sonra düz bir kapak varsa onunla yoksa tek tek çevirin ve her iki yüzleri kızardığında servis tabağına alın.
- Afiyet olsun!
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