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MUCİZE LEZZETLER

Hamsi Tava | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Hamsi Tava var! (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 1 kg hamsi
  • 2 su bardağı mısır unu
  • Sıvı yağ
  • Tuz

Tarif:

  1. Balıkların temizledikten sonra (kafasını koparıp, içini boşaltın) iyice yıkayın ve bir kaba koyarak yeteri kadar tuz serpin.
  2. Hamsileri, tabağa koyduğunuz mısır ununa bulayın.
  3. Arçelik Ankastre Ocak'ta tavaya az miktarda sıvı yağ koyarak altını yakın ve yağ kızdıktan sonra balıkları dizin.
  4. Balıkların alt kısmı kızardıktan sonra düz bir kapak varsa onunla yoksa tek tek çevirin ve her iki yüzleri kızardığında servis tabağına alın.
  5. Afiyet olsun!

 

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