Robotlarda yüz ifadesi güven yaratıyor

Sanal bir dünyada hayali “arsa” satın almak için binlerce, hatta milyonlarca dolar harcanıyor. Metaverse’deki bu talep, yeni dijital pazarlar yaratıyor.

Facebook Ekim 2021'de Meta ismiyle yeniden markalaştı ve Metaverse ile yeni markası adı altında önemli bir duyuruya imza attı. Metaverse, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) gibi teknolojiler kullanılarak gerçek ve dijital dünyaların entegre edildiği bağlantılı bir üç boyutlu sanal dünya vizyonunu tanımlıyor. Bu sürükleyici ortama VR kulaklıklar, AR gözlükleri ve akıllı telefon uygulamaları gibi araçlarla erişilebiliyor.

Kullanıcılar dijital avatarlar olarak buluşuyor ve iletişim kuruyor, yeni alanlar keşfediyor, içerikler oluşturuyor. Buradaki fikir, metaverse'in sosyalleşebileceğimiz, oynayabileceğimiz, çalışabileceğimiz ve öğrenebileceğimiz işbirlikçi bir sanal alan haline gelmesi üzerine kurulu. The Sandbox gibi sanal oyun platformlarında ve Decentraland gibi sanal dünyalarda halihazırda birkaç metaverse var.

Metaverse’de son dönemde dikkat çeken ise gayrimenkul patlaması oldu. Temel olarak dijital sanat öğeleri videolar, resimler, müzik veya 3B nesneler, sanal gayrimenkul de dahil olmak üzere çeşitli varlıklar için bir NFT oluşturabiliyor. Metaverse ile dijital dünyadaki arsalar, NFT olarak satışa çıkıyor ve burada yeni bir talep patlaması yaşanıyor.

Örneğin, Decentraland, her biri yaklaşık 15 metrekare olan 90 bin parça parsel araziden oluşuyor. Haziran 2021'de, Republic Realm adlı bir dijital gayrimenkul yatırım fonunun, Decentraland'da bir arsayı temsil eden bir NFT satın almak için 900 bin dolardan fazla harcama yaptı. Kasım 2021'de ise Metaverse Group, Decentraland'daki arsalarını 2.4 milyon dolar karşılığında satın aldı. Peki bu arsalar nasıl mı kullanılıyor? Alıcıya göre alan, dijital moda etkinliklerine ev sahipliği yapmak ve avatarlar için sanal giysiler satmak için kullanılabiliyor. Bu arsaların gelecekte toplantılara, etkinliklere, konserlere, fiziksel dünyada yaşadığımız birçok şeye ev sahipliği yapması bekleniyor.

Sanal bir dünyada hayali “arsa” satın almak için binlerce, hatta milyonlarca dolar harcama fikri, dürüst olmak gerekirse, saçma geliyor. Ancak son aylarda, meta veri tabanındaki sanal araziye önemli yatırımlar görüyoruz. Sanal bir oyun dünyası olan The Sandbox'ta açıklanmayan bir miktar karşılığında gayrimenkul satın alan PwC, bu alana son giren şirketlerden biri oldu. PwC gibi bir dünya devinin de sanal dünyada bir arazi alması, bu alandaki yatırımların devam edeceğine işaret ediyor. Bu arsaların nasıl bir gelir ekosistemi oluşturacağını ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.