Turu, 180 dakikanın hak edeni kazandı

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Galatasaray’ın ilk 11’i, İsviçre’deki ikinci yarı üzerinden kurgulanmış bir yapıdaydı. Okan Buruk, sağ bek Barış ve önde İcardi’nin yanına Batshuayi ile daha fazla güç, enerji ve atletizm hedeflemişti. Ziyech ile de topu ve oyunu yönlendirebilecek ilave bir ismi... Kâğıt üzerindeki plan, sahada sınıfta kaldı. İsviçre ekibi duran toptan üretti. Sağdan gelip pozisyon buldu, soldan gelip tehlike yarattı. Set oyununda zayıf yerleri buldular, Galatasaray kornerinin dönüşünde yine kalemize indiler. %60 ile topa sahip olan temsilcimizdi belki ama oyuna 45 dakika boyunca hiç hâkim olamadık.

iKiNCi YARI ZAAFLAR KALKTI

Soyunma odası dönüşünde değişikliklerin etkisiyle sahaya yayılma açısından daha net bir kurgu vardı. İki bek kenara geldi sağa Jelert, sola Berkan’ı koydu İrfan Saraloğlu. Kaan Ayhan ile Nelsson’un da yerini değiştirip dörtlü içindeki dengeyi sağladı. Roller net olup zaaflar ortadan kalkınca, Galatasaray’ın toplu oyundaki etkinliği bir anda arttı. Young Boys duran toplardan, geçiş oyunlarından fırsatlar bulsa bile gidişat sarı kırmızlıların lehine döndü. İsviçrelilerin ilk maçın son bölümündeki fiziksel düşüşünü de hesaba katınca, son 20 dakikada turu çevirmek için şansımız vardı.

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ONARILMASI ZOR BiR SÜREÇ

Rakip oyuncuların tahrik etmesiyle başlayan, saha kenarının karıştığı 5 dakikalık süreç ise Galatasaray’a kontrolü kaybettirdi ve rakibe turu getirdi. Veda edilen Şampiyonlar Ligi, kuşkusuz sarı kırmızılılar adına onarılması zor bir süreci getirecek.