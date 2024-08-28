Dünya Siyonizm’in emrinde

Haberin Devamı

ABD’deki her iki başkan adayı da insanlıktan nasibi olamayan İsrail yönetiminin sergilemekte olduğu vahşete yardım için yarış halindeler.

Küfür tek bir millettir ölçüsüyle, tüm bu rezilliklere bir mana vermek mümkün lakin bizdeki ana muhalefet partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in HAMAS’ı terör örgütü olarak görmesine ne demeli?

Neymiş efendim; HAMAS, bir sabah aniden İsrail’e saldırmış ve oradaki onlarca masum insanı katletmiş. Yaptığı bu eylemden dolayı da HAMAS’a terör örgütü denmeliymiş.

HAMAS, bu eylemi durup dururken mi yaptı? HAMAS’ın bu eylemi, nefsi müdafaadan da öte canhıraş bir baskındır. Zira Filistin toprakları onlarca yıldan beri, İsrail’in işgali ve zulmü altındadır.

Filistinlilerin evleri, bağ ve bahçeleri zorla ellerinden alınıyor ya öldürüyor ya da sürülüyorlar.

Haberin Devamı

İsrail devleti kurulduğu günden beri dağdan gelip bağdakileri kovmakla meşgul.

Erdoğan, BM kürsüsünden İsrail devletinin Filistin topraklarını adım adım nasıl ilhak ettiğini harita üzerinden tüm dünyaya gösterdi. Topraklarının yüzde 80’i işgal edilmiş ve oralarda yaşayan halkı her türlü baskı, zulüm ve işkenceye tabii tutulmuş bir halk ne yapsındı?

Kuşatma altındaki bir kale düşünün (bizim tarihimizde de çok örnekleri vardır ve yapılan hareket kahramanlık olarak bilinir) dışarıdan tüm lojistiği kesilmiş. Günler haftalar geçiyor, içerideki insanlar açlık ve susuzluktan ölümle burun buruna geliyorlar.

İşte kuşatma altındaki bu kale halkı, bir sabah huruç (çıkış) harekâtıyla çıkıp düşmana saldırıyor.

HAMAS, durduk yerde yapmadı derken, İsrail zaten Filistin’le her an savaş halindeydi.

Bizim ülkemiz de vaktiyle işgale uğramıştı. Düşmanla savaşmak için kurulan Müdâfaa-i Hukuk Cemiyetleri neydi? Bunlar sonradan birleşip Kurtuluş Savaşı vermedi mi?

Maraş’ta, bir Müslüman kadının başörtüsünü Fransız askeri açtı diye ayaklanma başlamadı mı? Burada ise yalnızca başörtüsü değil, Müslümanların sahip oldukları her şeye saldırı vardı. Onlarca yıl süren bu saldırılar giderek artıyordu. HAMAS ne yapsındı? Tüm bu cinayetleri, zulüm ve işkenceleri oturup seyretse mi idi?

Siyonistler ve onların dünyadaki uşakları böyle düşünebilir ama Kuvayımilliye’den geldiğini iddia eden CHP Genel Başkanı’nın bu düşüncede olmasını nasıl izah edebiliriz?

Kediyi bile sıkıştırıp ona dünyayı dar edersen can havliyle aslan kesilmez mi?

Haberin Devamı

Şuurunu kaybetmiş CHP bu hastalıktan bir türlü kurtulamıyor; önceki Genel Başkan da (Kılıçdaroğlu) “YPG-PYD terör örgütü değildir, bize mi saldıracak, Suriye’de ne işimiz var?” diyerek basiretsizliğini ve aymazlığını sergilemişti.



Gel de CHP’nin değişeceğine inan!