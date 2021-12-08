Robotlar utanç duygusunu kaldırabilir

Teknoloji dünyasında Musk ve Bezos’ın ismi çok sık tekrar ediliyor. Peki Musk ve Bezos gerçekten rakip mi, yoksa birbirlerini destekliyorlar mı?

İlk başta Musk ve Bezos isimleri zorlu bir rekabeti anımsatsa da uzay hakimiyeti için ikilinin planlarının rekabetçi değil tamamlayıcı olduğunu görebiliriz. Bezos, Musk'ın Mars'ı kolonileştirme planını gerçekçi bulmayarak reddederken, Mus, Bezos'un önerdiği dev yörüngeli uzay istasyonlarının altyapısını inşa etmenin çok uzun süreceğini düşünüyor.

Gerçek şu ki, Alphabet'ten Larry Page ve Sergey Brin, Facebook'tan Mark Zuckerberg ve hatta Palantir'den Peter Thiel gibi diğer teknoloji milyarderlerinde olduğu gibi, çıkarları birbirinden ayrılmaktan ziyade aynı çizgide. Bu yeni uzay yarışı kısmen, yeni bir ticari sınır hakkında kamuoyu bilinci ve popüler destek oluşturan tıklama tuzağı manşetleri oluşturmak için bir ünlü tanıtım aracı. Rekabete odaklanır ve kimin kazandığını sormaya devam edersek, belki ticari kolonileşmenin büyük nedenleri sorulmaz.

2014 yılında Sıfırdan Bire kitabında Thiel, “rekabet tarihin bir kalıntısı” demiş ve rekabetçi bir piyasanın kapitalizmin temeli olarak görüldüğü için “tekelciler kendilerini korumak için yalan söylüyor” iddiasında bulunmuştu. Hepsi tekelci olan bu milyarderler, gerçekten de ünlü profillerini, rekabetin olmadığı bir yerde rekabet yanılsaması yaratmak için çok fazla seyahat ettiklerini ve birbirlerine yapıştırıcı gibi yapıştıklarını" belirtti.

Teknoloji endüstrisine hakim olan batı sahili milyarderlerinin gerçekten de finansal ve stratejik olarak birbirlerini desteklediğini, projelerinin birbirleriyle aslında çakışmadığını görerek tespit edebiliriz. 10 milyon kelimelik bir veritabanının dijital aramasını yapılarak yürütülen araştırmada algoritma, girişimcilerin birlikte listelendiği örnekleri aradı ve bunları işbirliği, rekabet, dostluk, siyasi lobicilik ve hayırseverlik gibi bağlama göre sıraladı.

Dolayısıyla Bezos ve Musk, birbirlerini doğrudan finansal olarak desteklememiş olsalar da sahip oldukları daha geniş bir sistemin parçası durumundalar. Bezos, Google'ın ilk fon sağlayıcılarından biriydi ve buna karşılık Google'ın kurucuları, daha 2006'dan itibaren Musk'ın girişimlerine para yatırdı. Ashlee Vance'in Musk biyografisinde yazdığı gibi Google, Tesla'ya 2013'te 5 milyar dolar değerinde taahhütte bulundu. Kritik anlarda hep SpaceX'e büyük meblağlar yatırmanın yanı sıra batmak üzereymiş gibi göründüğünde de destekçi oldu.

Uzayı keşfetmek için pek çok iyi neden var ancak bu milyarderlerin kâra mı yoksa bilime mi, insanlığa faydalara mı yoksa zenginlerin çok daha dar bir alt tabakasına mı öncelik vereceğini bilmiyoruz. Musk, alçak dünya yörüngesini hurdalığa çevirme riskini taşıyan binlerce Starlink uydusunu fırlattığından, işaretler iyi görünmüyor. Artık bu ikili arasındaki ilişki “Rekabet mi, rekabet yanılsaması mı?” sizlere bırakıyorum.