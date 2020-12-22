Teknolojiyle gelen hijyen ve sağlık

Siz değerli Hürriyet okurları için özel olarak hazırladığım makalemde sizlerle, akıllı telefonların gelişimi, sektörün şu anki durumu ve geleceğiyle ilgili bilgiler paylaşacağım.

2000’li yılların pazar lideri ve güçlü markalarının ve üreticilerinin nefesi maalesef 2010 yılı sonrasına yetmedi diyebiliriz. Lider ve önde gelen marka dahi olsanız, her sektörde gelişime ayak uydurmanız gerekiyor ve daha da önemlisi mutlaka yeniliğe yatırım yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde sonuçların her zaman hüsran olduğu açık bir şekilde görülüyor.

ANDROID VE iOS

Android ve iOS işletim sistemleri, bugün dünyada akıllı telefon kullanıcılarının yaklaşık olarak %96’sı gibi büyük bir rakamı oluşturuyor. Tabii, bu noktada %86’lık oranla Android kullanıcılarının dünya genelinde çok daha fazla olduğunu söylemekte de fayda var. Peki bu durum nasıl ortaya çıktı. Yani Symbain OS, Blackberry OS ve Windows Mobile gibi akıllı telefon yazılımlarını geliştiren dev markalar nasıl geçildi. Bu çok büyük teknoloji markaları ellerinde tuttukları liderliği, nasıl kendi elleriyle rakiplerine ikram etti. İşte bu herkesin kafasını karıştıran ve bir o kadar merak uyandıran soru, özellikle de şu an liderlik koltuğunda oturanlar için ürkütücü cevaplar içeriyor.

YAZILIM VE UYGULAMA ALANINDAKİ GELİŞİM, DEĞİŞİMİN BAŞLANGICI OLDU Markaların kendi işletim sistemlerini sunması ve belirli bir pazar payına hakim olması elbette önemliydi. Fakat bu noktada iOS ve Android farklı ve daha agresif bir yol izleyerek uygulama geliştiricilere para kazanma imkanı sağladı. Hem de bunu kendi araçlarını kullandırarak, yani geliştiricilere kolaylık sağlayarak gerçekleştirdiler. Dünyanın sosyal medya uygulamaları ile tanışması ve donanımların da güçlenmesiyle birlikte kaliteli oyunların ortaya çıkması, uygulama geliştiricilerin iştahını daha da kabartmış oldu. Hal böyle olunca da, artık değişim kaçınılmaz bir hal aldı.

AKILLI TELEFON DÜNYASININ BUGÜNÜ VE YARINI Akıllı telefonların geçmişini incelediğimizde kaybedenlerin nasıl kaybettiğini, kazananların da nasıl kazandığını açıklamaya gayret ettim. Şimdi de günümüzdeki duruma ve geleceğe bir göz atalım istiyorum. Akıllı telefonların gelişiminde bir durağan noktaya gelindiği aşikar. Artık kıvrılabilir ekranlar, bükülebilir ekranlar ve ufak boyutlu güçlü modeller ile farklılık yaratılmaya çalışılırken, işletim sistemleri de hiç durmadan yeni güncellemeler ile kendisini geliştiriyor. Tabii, bu gelişimlerin yanında ticaret savaşları gibi durumlar ile ortaya çıkan ve son yılların en hızlı büyüme gösteren markasının geliştirdiği Harmony OS gibi yeni işletim sistemleri de gün yüzüne çıkmaya başlıyor.

SEKTÖR BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK Pandemi dönemiyle birlikte tüm dünyada hem ekonomi yönünden hem de teknoloji yönünden bir yavaşlama yaşansa da, ülkemizde ve dünyadaki akıllı telefon satışlarını izlediğimizde rakamların gelecek dönemde kolay kolay düşmeyeceğini rahatlıkla anlayabiliyoruz. Sırasıyla e-Sim ve 5G teknolojileriyle giyilebilir aksesuarların öne çıkması muhtemel olsa da, akıllı telefonların Pac-Man tarzındaki büyüme hızı devam edecektir. Özellikle Cloud Gaming gibi uluslararası ve güçlü teknoloji markaları tarafından geliştirilen teknolojiler önümüzdeki yıllarda akıllı telefonlar için bambaşka dünyaların kapısını da arayabilir.

Siz değerli Hürriyet okurları ile yeni makalemde buluşuncaya kadar, tüm okurlarımın sağlık ve teknolojiyle dolu keyifli günler geçirmesini dilerim…