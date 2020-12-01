Teknoloji, bilim, insan ve Covid-19

Değerli Hürriyet okurları, sizler için özel olarak hazırladığım yeni makalemde, günümüz teknolojileri içerisinde günlük hayatımızda en çok kullanılan ve ilgi gören teknolojilerden olan giyilebilir teknolojilerden ve sağlıklı yaşama pozitif etkisinden bahsedeceğim.

Dünya zorlu bir süreçten geçiyor ve tüm ülkelerin vatandaşları sağlığını korumak için çağrılara uygun davranarak mümkün olduğunca evden çıkmıyor. Tabii bu durum, yemek alışkanlıklarımızı değiştirmeden hayatımıza devam etmemiz ile herkesin ortak sorunu olan kilo alma problemiyle de insanları karşı karşıya bırakıyor.

SAĞLIKLI BESİNLER TÜKETİLMELİ Pandemi sürecinden önceki yemek alışkanlıklarımızı, bu süreç ve sonrasında mutlaka değiştirmeliyiz. Hem vücut direncinin güçlenmesi hem de hareketsiz kalınan zamana göre vücudumuzda daha az yağlanma olması için bu gerçekten çok önemli. Kilo almak bir yana, vücut direncinin güçlü olması bağışıklık sistemimizi de güçlendireceğinden, dış etkilere ve hastalıklara karşı bizi çok daha iyi koruyacaktır.

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER Giyilebilir teknolojiler hayatımıza adım attığından beri herkes yürüdüğü mesafeyi, hareketli kaldığı dakikaları, kaç saat oturduğunu, kaç saat uyuduğunu rahatlıkla ölçümleyebiliyor. Ürünlerin maliyetleri de oldukça düştüğünden herkes bu teknolojileri rahatlıkla kullanabiliyor. Özellikle anlık kalp ritmi ölçümü ve derin uyku takibinin en çok kullanılan özellikler arasında olduğunu söyleyebiliriz.

KALP RİTMİ ÖLÇÜMÜ Kalp ritmi ölçümü ile günlük ani kalp ritmi değişiklikleri bildirildiği gibi aylık olarak da uygulama üzerinde kalp ritmi ölçümünün datası tutuluyor. Böylece ortalama kalp ritminize her an ulaşabiliyor ve vücudunuzda rahatsızlık hissettiğiniz anda nabzınızda bir değişiklik olup olmadığını ölçümleyebiliyorsunuz.

UYKU ÖLÇÜMÜ

Sağlıklı yaşamın en önemli noktalarından bir tanesinin gece uykusunun iyi alınması olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Ancak, birçok kişi erken saatlerde yatsa ve uzun saatler uyusa dahi maalesef halsizlik ve uykusuzluk çeker. Kimileri de gece geç yatsa da, az saat uyusa da zinde ve dinç olarak güne devam eder. Bunun sebebi de derin uyku süresinin az veya çok olmasıdır. İşte bu bahsettiğim derin uyku süresini bazı akıllı saat ve akıllı bilekliklerimiz ölçümleyebilmekte ve kaç saat derin uyku uyuduğumuzu bize belirtmektedir. Derin uyku uyuyabilmemiz için yapmamız gerekenleri ise, uygulama içerisinde yer alan ve bir nevi sağlıklı yaşam koçu görevi gören sistemler bizlere net bir şekilde anlatmakta. Bu konuda kendini kanıtlamış ve profesyonelleşmiş birçok model var. Bu modeller içerisinden kullanımınıza yönelik olarak uygun modeli seçmeniz büyük rahatlık ve konfor sağlayacaktır.

OKSİJEN VE STRES ÖLÇÜMÜ Gelelim oksijen ve stres ölçümüne. Kandaki oksijen ve günlük stres ölçümü bizi sağlıklı yaşama taşıyabilecek türde bilgileri her an aktarabiliyor ve bize birçok konuyu hatırlatabiliyor. Kandaki oksijen ölçümü nedir ve neden önemlidir sorusuna geldiğimizde ve geçtiğimiz yılları incelediğimizde bunu kontrol etmek için ayrı bir sağlık ekipmanına ihtiyaç duyulduğunu gözlemliyoruz. Ancak teknolojinin ilerlemesiyle artık normal bir SpO2 seviyesine sahip olup olmadığımızı akıllı saatler ile kontrol edebiliyoruz. Bu ölçümlere göre kendinizi ayarlayabilirseniz, yaşam kalitenizin arttığını rahatlıkla göreceksiniz.

