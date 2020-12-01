Teknoloji, bilim, insan ve Covid-19

Dünya zorlu bir süreçten geçiyor ve tüm ülkelerin vatandaşları sağlığını korumak için çağrılara uygun davranarak mümkün olduğunca evden çıkmıyor. Tabii bu durum, yemek alışkanlıklarımızı değiştirmeden hayatımıza devam etmemiz ile herkesin ortak sorunu olan kilo alma problemiyle de insanları karşı karşıya bırakıyor.
SAĞLIKLI BESİNLER TÜKETİLMELİ Pandemi sürecinden önceki yemek alışkanlıklarımızı, bu süreç ve sonrasında mutlaka değiştirmeliyiz. Hem vücut direncinin güçlenmesi hem de hareketsiz kalınan zamana göre vücudumuzda daha az yağlanma olması için bu gerçekten çok önemli. Kilo almak bir yana, vücut direncinin güçlü olması bağışıklık sistemimizi de güçlendireceğinden, dış etkilere ve hastalıklara karşı bizi çok daha iyi koruyacaktır.
GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER Giyilebilir teknolojiler hayatımıza adım attığından beri herkes yürüdüğü mesafeyi, hareketli kaldığı dakikaları, kaç saat oturduğunu, kaç saat uyuduğunu rahatlıkla ölçümleyebiliyor. Ürünlerin maliyetleri de oldukça düştüğünden herkes bu teknolojileri rahatlıkla kullanabiliyor. Özellikle anlık kalp ritmi ölçümü ve derin uyku takibinin en çok kullanılan özellikler arasında olduğunu söyleyebiliriz.
KALP RİTMİ ÖLÇÜMÜ Kalp ritmi ölçümü ile günlük ani kalp ritmi değişiklikleri bildirildiği gibi aylık olarak da uygulama üzerinde kalp ritmi ölçümünün datası tutuluyor. Böylece ortalama kalp ritminize her an ulaşabiliyor ve vücudunuzda rahatsızlık hissettiğiniz anda nabzınızda bir değişiklik olup olmadığını ölçümleyebiliyorsunuz.
UYKU ÖLÇÜMÜ
Sağlıklı yaşamın en önemli noktalarından bir tanesinin gece uykusunun iyi alınması olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Ancak, birçok kişi erken saatlerde yatsa ve uzun saatler uyusa dahi maalesef halsizlik ve uykusuzluk çeker. Kimileri de gece geç yatsa da, az saat uyusa da zinde ve dinç olarak güne devam eder. Bunun sebebi de derin uyku süresinin az veya çok olmasıdır. İşte bu bahsettiğim derin uyku süresini bazı akıllı saat ve akıllı bilekliklerimiz ölçümleyebilmekte ve kaç saat derin uyku uyuduğumuzu bize belirtmektedir. Derin uyku uyuyabilmemiz için yapmamız gerekenleri ise, uygulama içerisinde yer alan ve bir nevi sağlıklı yaşam koçu görevi gören sistemler bizlere net bir şekilde anlatmakta. Bu konuda kendini kanıtlamış ve profesyonelleşmiş birçok model var. Bu modeller içerisinden kullanımınıza yönelik olarak uygun modeli seçmeniz büyük rahatlık ve konfor sağlayacaktır.
OKSİJEN VE STRES ÖLÇÜMÜ Gelelim oksijen ve stres ölçümüne. Kandaki oksijen ve günlük stres ölçümü bizi sağlıklı yaşama taşıyabilecek türde bilgileri her an aktarabiliyor ve bize birçok konuyu hatırlatabiliyor. Kandaki oksijen ölçümü nedir ve neden önemlidir sorusuna geldiğimizde ve geçtiğimiz yılları incelediğimizde bunu kontrol etmek için ayrı bir sağlık ekipmanına ihtiyaç duyulduğunu gözlemliyoruz. Ancak teknolojinin ilerlemesiyle artık normal bir SpO2 seviyesine sahip olup olmadığımızı akıllı saatler ile kontrol edebiliyoruz. Bu ölçümlere göre kendinizi ayarlayabilirseniz, yaşam kalitenizin arttığını rahatlıkla göreceksiniz.
Akıllı ev teknolojilerinin uzun yıllardır herkesin merakı olduğu göze çarpıyor. Öyle ki, izlediğimiz bilim-kurgu filmlerinde bilgisayarların yönetilmesi, yapay zeka ile evin içerisinde yer alan elektronik ürünlerin kontrolü, sesli komutlara cevap veren bir sesin olması her zaman ilgi çekici olmuştur.
GELECEK ARTIK KAPIMIZDA Uzun yıllardır bilim-kurgu filmlerinde izlediğimiz kareler artık gözümüzün önünde cereyan ediyor. Sesli komutlar, akıllı prizler, temassız işlemler, hareket algılıyıcılar, akıllı süpürgeler, anahtarsız kapı kilitleri, akıllı prizler, sesli asistanlar, vb. ürünlerin listesi uzayıp gidiyor. Özellikle pandemi sürecinde tüm dünyanın evde daha çok vakit geçirmesiyle birlikte evdeki akıllı ürünler daha çok ilgi çeker hale geldi.
KULLANIŞLI VE İLGİ ÇEKİCİ
Kim odadan içeri girince odanın aydınlık durumuna göre ışığın yanmasını istemez ya da ortam sıcaklığına göre siz evde değilken dahi, oda sıcaklığının kontrol edilerek eve geldiğinizde ortam sıcaklığının hazır olmasını veya izlemek istenilen film, dizi veya programın komutlarla anında tepki vermesini ve isteklerin yerine getirilmesini. Evet, bilim-kurgu filmlerinde kullanılan birçok ürün artık hayatımızda hem de artık uygun maliyetlerle.
AKILLI ASİSTANLAR HAYATIMIZDA Siri, Google, Alexa, Cortana gibi sesli asistanların akıllı telefonlar ile başlayan serüveni yavaş yavaş kendine bağımsız cihazlarda hayat bulmaya başlayınca ve artık ev, ofis gibi alanlarda kullanımlarının biraz daha kullanışlı hale gelmesiyle birlikte çok daha etkili olmaya başladı. Apple’ın HomePod modeli, Google’ın Home Serisi, Amazon’un Echo serisi gibi birçok sesli asistan güncel yaşamda kullanılır hale geldi. Aslında birçok kişinin ne gerek var dediği ürünler, maliyetleri de göz önüne alındığında oldukça kullanışlı ürünler olarak adlandırılmaya başlandı. En çok kullanılan akıllı asistanların maalesef halen Türkçe komutları stabil olarak yanıtlayamadığını belirmekte de fayda var. Spotify’dan müzik dinleme, televizyon ve müzik sisteminin ses kontörlü, kanal değiştirme, yemek siparişi verme, evdeki priz ve ışıkları açıp kapatma, hava durumunu, saati sesli olarak söyleme, randevu oluşturma, gelen mesajları okuma gibi birçok pratik fonksiyonu olan akıllı asistanların bizim dilimizi şimdilik konuşamaması gerçekten üzücü. 2019 yılı sonuna doğru Google Home uygulamasında ve sesli asistanlarında Türkçe dil desteğinin geleceği belirtilmişti. Ancak 2020 yılının sonlarına gelmemize rağmen halen Türkçe dil desteğinin aktive edilmediğini belirtmekte fayda var.
AKILLI AMPULLER Birçok markanın modelleri içerisinde kuşkusuz ev kullanımında en çok ilgi çeken ürünlerin başında akıllı ampuller geliyor. Birçok marka akıllı ampul modellerinde oldukça iddialı ürünlerini kullanıcılara sunuyor. 16 milyon renk kapasitesi ve Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa, IFTTT uygulamalarıyla uyumlu çalışan ürünler hem eğlenceli ürünler olarak hem de kullanışlı ürünler olarak nitelendirilebilir. Özellikle evde sosyal medya çekimleri yapan kişiler için güzel bir ambiyans oluşturması sebebiyle ürünlere olan merak da her geçen gün artıyor.
Teknoloji, bilim, insan ve Covid-19
Değerli Hürriyet okurları, bu makalemde sizlere teknoloji ve bilimin insan hayatına getirecekleri ve geleceğimize etkilerinden bahsedeceğim.
Teknoloji ve Bilim birbirini tamamlayan iki önemli terim. Teknolojinin gelişimi insanlığın gelişiminde büyük rol oynarken, bilimin gelişmesine de önemli derecede katkı sağlıyor. “Bilim ve Teknik” çalışmalarının gelişmesi özellikle sağlık sektörünün gelişimine ışık tutarken, geleceği de inşa ediyor diyebiliriz.
TEKNOLOJİ HER NOKTADA KENDİSİNİ HİSSETTİRİYOR
Günümüzde yaşam tarzımız ne olursa olsun, kesinlikle teknoloji odaklı diyebiliriz. Teknolojiyi komplike kullanan da var, ortalama kullanan da var, az kullanan da var. Ama bilerek veya bilmeyerek teknoloji hayatımızın her alanında bize göz kırpıyor. Bugün toplu taşımada kullanılan temassız işlem kabiliyeti olan bir toplu taşıma kartını bayiden dolduran biri teknolojiyi az da olsa kullanmak durumunda kalırken, mobil uygulama yoluyla dolduran ortalama, oluşturulan kampanyalardan faydalanarak online olarak dolduran komplike kullanıyor diyebiliriz. Ortak payda ise, ne olursa olsun teknolojiyi kullanma durumunda kalmak.
TEKNOLOJİ GELİŞİRKEN FARKLI ALANLARA DA KATKI SAĞLIYOR
Teknoloji spordan sağlığa, ekonomiden iş hayatına kadar önemli katkı ve etkileri olan bir alan olarak tabir edilebilir. Bugün teknolojinin gelişimi; futbolda VAR, teniste Cyclops gibi teknolojik ürünleri hayatımıza sokarak futbol ve tenis oyunlarına dahi büyük ölçüde etki eder hale geldi. Teknolojinin gelişimi ve elektrikli otomobillerin geliştirilmesiyle, dünyanın en büyük ekonomilerinden otomotiv sektörü komple yeniden tasarlanmaya başlarken, dominant şirketlerin yerine inovatif ve girişimci şirketlerin öne çıktığı görülüyor. Sağlık sektöründe yaşanan gelişmeler ile birçok sorun giderilebilir hale gelirken, yapay zekalı çalışmalar ile tanı ve teşhis olanakları da oldukça hızlandı. İş dünyasına etkisi ise, çalışma sistemlerinin yapay zeka ile entegre olmasıyla birlikte hizmet kalitesi arttırılırken, performanslı çalışma ve verim arttırıcı etkisi görülmeye başlandı.
BİLİME KATKISI OLDUKÇA ÖNEMLİ
Süper bilgisayarların desteklediği bilimsel çalışmaların, teknolojinin gelişimindeki en can alıcı nokta olduğunu söyleyebiliriz. Teknolojinin bilime katkısının, tüketim toplumunun öne çıktığı ve teknolojinin çoğunlukla insanları tüketime yönlendirdiği bir dönemde, biraz daha geri kalmaya başladığı bir süredir gözümüze çarpıyordu. Büyük şirketlerin, maalesef maneviyatı unutarak tüketimden beslenir hale gelmesi ve insanların satın almaya yönelik çabaları, bilim ve tekniğin önündeki en büyük engel olarak görülebilir.
BİR VİRÜS DÜNYANIN DENGESİNİ YENİDEN Mİ KURACAK?
Artık dünya bir süre de olsa yavaş yavaş tüketim alışkanlıklarından uzaklaşacak ve kendisiyle baş başa kalacak. Teknolojiyi tüketim aracı olarak değil, üretim ve gelişim aracı olarak kullanmayı deneyecek. Uzun yıllardır dünya üzerinde açlık, sefalet içinde yaşayan insanları görmezden gelen düşünce yapısı, tehlikenin kapıyı sert bir şekilde çalmasıyla birlikte farkındalığını maddeye değil, maneviyata çevirmesi gerektiğini de net bir şekilde anlıyor. Kısa sürede ülkemizden ve dünyadan temizlenmesini temenni ettiğim COVID-19, belki de insanların hayatlarındaki önem sırlarını da sorgulamasına neden olacak.
TEDBİRLİ VE DUYARLI OLMALIYIZ
Dünya ve ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor. Ülke yönetimimiz ve sağlık çalışanlarımız elinden gelen çabayı sarfediyor, Dünya Sağlık Örgütü de tüm hızıyla aşı çalışmalarını sürdürüyor. Birçok ülkeye nazaran daha başarılı olduğumuz Corona Virüsü’ne karşı aldığımız önlemlerin başarıya ulaşması için yayınlanan talimatlara ve telkinlere uymamız, hepimizin sağlığı açısından oldukça önemli. Kendi sağlığımızı ve etrafımızdakilerin sağlığını mutlaka korumaya özen göstermeliyiz. Artık teknolojiyi bilim, sağlık, doğa için kullanmalı, tüketim alışkanlıkları ve aşırılıklardan kaçınmalıyız. Umarım şu an insanlığın üzerinde dolaşan kara bulutlar da, kısa süre zarfında dağılacaktır.
Gelecek makalemde sizlerle bir araya gelinceye kadar, sağlıkla ve teknolojiyle kalmanız dileğiyle…
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