Siber hayaletlerin Cadılar Bayramı'nızı mahvetmesine izin vermeyin

Stev Jobs çalıştığı mühendislere, özellikle kullanıcıların sisteme çok fazla müdahale etmeyecek şekilde ürünlerinin geliştirilmesi için titiz davrandığını biyografisinde yazıyordu. Siyah beyaz DOS ekranlarından görsel albeniye sahip işletim sistemlerine geçişimizde kendisinin çığır açtığını söylemek pek de abartı olmaz.

Ürünleri iyi ve performansı mükemmel! Peki dünyada kullanım oranı ne kadar?

Bağımsız pazar araştırmaları yapan IDC’ye göre 2021 PC pazarında günde yaklaşık 1 milyon satış gerçekleşiyor. Dünya genelinde bu satışlara göre Apple’ın pazar payı %8 olarak açıklanmış ve sıralamada 4. marka olarak konumlanmış. Tabi bu oran bile büyük bir başarı ama söylemeye çalıştığım, dünya genelinde en çok kullanılan marka ve işletim sisteminin macOS olmaması.

Peki bunları neden anlatıyorum?

Siber saldırganlar bir virüs geliştirirken özellikle bunu en çok etki edecek popülasyon için geliştiriyor. Bir kurşunla milyon kuş vurmaya çalışmaları nedeniyle dünyada en çok kullanılan sistemleri hedef aldıklarını söyleyebiliriz. Durum böyle olunca macOS üzerine tasarlanmış siber saldırılar ile karşılaşma oranımız, diğer işletim sistemlerine nispeten daha az oluyor diyebiliriz.

Yine de bir macOS kullanıcısıysanız, tüm bunlara rağmen oluşabilecek saldırılar için önlemlerimizi almanız şart. Yıllar önce Jennifer Lawrence’ın başına gelen iCloud saldırısını hatırlayabiliriz. Gerçi kız, dünya çapında tanınmıyorsa da bu olaydan sonra tanınır hale geldi. En basiti iCloud hesabınıza çok sıkı sahip çıkmanız en ciddi uyarım.

Hesaplarımız için kullandığımız eposta adresimiz ve güvenilirliği için mutlaka 2FA kullanılmasını tavsiye ediyorum. Düzenli olarak işletim sistemi güncellemelerini yapalım ve mutlaka bir güvenlik yazılımı kullanalım.