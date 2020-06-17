En İyi Bilim Kurgu Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Bilim Kurgu Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Bilim kurgu filmleri genel olarak kurgulanmış hikayeleri olan ve geleceğe ait olan teknolojileri, bilimi anlatırlar. Bilim kurgu filmleri genel olarak geleceğe ışık tutan filmlerdir. Bilim kurgu türüne ait olan yapımlar genel olarak izleyenleri dipsiz kuyulara sürüklerken bazense işledikleri konular ile izleyenleri şaşkınlığa uğratan filmlerdir. Bazı bilim kurgu filmleri ise bol kahkahalı ve eğlenceli konulara da sahip olabilmektedir. Benzeri olmayan senaryoları ile çeşitli efektleri ile süslenen çok sayıda birbirinden başarılı olan yapımlar bulunmaktadır. Birçok kişi için en sevilen film türlerinden biridir. Geleceğin teknolojisi ile ilgili olarak, gelecek zamanın ne gibi durumlara gebe olabileceğini hayal edebilmeyi sağlamaktadır. İlk bilim kurgu filmleri siyah beyaz renge sahip olan filmlerken, günümüzde oldukça renkli, farklı efektlerle dolu, görsel olarak oldukça yoğun filmlerdir.