En İyi Bilim Kurgu Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Bilim Kurgu Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Sinema tarihinde en fazla merak uyandıran ve en sevilen film türlerinden biri bilim kurgu filmidir. Bilim kurgu filmleri, genel olarak gelecek için heyecan uyandırmaktadır. En iyi bilim kurgu filmleri hangileridir? İşte, yeni ve eski en çok izlenen bilim kurgu filmleri listesi ve önerilerini sizler için derledik.
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Bilim kurgu filmleri genel olarak kurgulanmış hikayeleri olan ve geleceğe ait olan teknolojileri, bilimi anlatırlar. Bilim kurgu filmleri genel olarak geleceğe ışık tutan filmlerdir. Bilim kurgu türüne ait olan yapımlar genel olarak izleyenleri dipsiz kuyulara sürüklerken bazense işledikleri konular ile izleyenleri şaşkınlığa uğratan filmlerdir. Bazı bilim kurgu filmleri ise bol kahkahalı ve eğlenceli konulara da sahip olabilmektedir. Benzeri olmayan senaryoları ile çeşitli efektleri ile süslenen çok sayıda birbirinden başarılı olan yapımlar bulunmaktadır. Birçok kişi için en sevilen film türlerinden biridir. Geleceğin teknolojisi ile ilgili olarak, gelecek zamanın ne gibi durumlara gebe olabileceğini hayal edebilmeyi sağlamaktadır. İlk bilim kurgu filmleri siyah beyaz renge sahip olan filmlerken, günümüzde oldukça renkli, farklı efektlerle dolu, görsel olarak oldukça yoğun filmlerdir.
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1- Başlangıç
İlginç olan senaryosu ve doğaüstü kurgusuyla en güzel bilimkurgu filmlerinden biridir. Rüyalara girebilen, kişinin bilinçaltındaki önemli sırları çalan bir hırsızın önemli bir iş almasını ve yaşadıklarını konu alır. Çocuklarını görebilmesi şartıyla bu kez hırsızlık değil bilinçaltına düşünce yerleştirmeye çalışması gerekmektedir.
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2- Matrix
Bilim kurgu filmlerinin başında gelen Matrix efsane olan filmlerden biridir. Gündüz bilgisayar programcısı gece hacker olarak çalışan Neo isimli adamı siyah gözlüklü ve takım elbiseli adamlar onu takip eder. Morpheus isimli biriyle tanışan Neo onun anlattıklarına mecburen güvenmekle, gerçek ve sahte olanı ayırt etmekte zorlanır.
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3- Yıldızlararası
Gelecekte dünya üzerinde iklim değişiklikleri sebebiyle canlılarının hayatlarının tehlikeye girişini konu almaktadır. İnsanlığın yok olmayla karşı karşıya gelmesiyle uzayda keşfedilmiş olan bir solucan deliğinin insanlar için umut olması konu edinir. Hem bilim kurgu hem de gizem dolu hikayesiyle sürükleyicidir.
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4- Yıldız Savaşları Serisi
En başarılı ve en sevilen film serilerinden biri olan yıldız savaşları uzayda yaşanan hızlı, heyecanlı ve farklı karakterleri ile oldukça sürükleyici bir seridir.
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5- Truman Show
Çok başarılı olan bu filmin bilim kurgu sevmeyen izleyicilerinde çok sevdiği filmlerden biridir. Bir insanın hayatının çocukluk döneminden beri hayatının nasıl ilerlediğini ve birbirine benzeyen fakat mutlu hayatının nasıl ilerlediğini anlatmaktadır.
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6- Kabuktaki Hayalet
Özel tasarına ve cyborg karışımına sahip olan bir insanın, siber suçlar ile mücadele etmekte olan 9. Birimin en üstünde görev yapar. Kendisine verilmiş olan bu yeni görev de ise Robotik bir şirketin yapay zekaya sahip olan çok önemli bilgilerin çalınmasını önlemeye çalışmaktadır.
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7- Karanlık Yolculuk
Sorunlu ergenlik döneminde olan Donnie Darko isimli genç şizofreni tedavisi görmektedir. Hayattı gündüzleri normal şekilde devam etse de geceleri ise hayatı farklılaşmaktadır. Zamanda yolculuk yapılabilen paralel bir evrene geçiş yapan Donnie zamanla gerçekliği yitirecektir.
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8- Galaksinin Koruyucuları
Fantastik bilim kurgu filmleri arasında en iyi olan filmlerden biridir. Tehlike altında olan dünyayı koruyacak olan kahramanların maceralarını konu edinir.
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9- Geleceğe Dönüş
Deli dolu olan bir bilim adamının zamanda yolculuk yapmayı sağlayan bir araba icat etmesini konu eder. Bu makineyi ise ilk defa Marty isimli bir genç kullanır ve gelecek yerine yanlışlıkla geçmişe gider ve macera başlar.
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10- X Men Serisi
Kendi istekleri olmadan mutasyona uğrayan insanların yeteneklerini ortaya çıkarmak için bir Profesör bu insanları bir okulda toplar. X men ekibi kötülüklere neden olan kişilerden dünyayı kurtaracaklardır.