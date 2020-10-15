Orijinal Paskalya çöreği tarifi

Hatay’da büyüdüğüm zamanlarda farklı kültürlerin ve dinlerin ne kadar iç içe olabildiğini Paskalya çörekleri sayesinde anlamıştım. Çok kültürlü bir şehrin içinde yaşıyorsanız birbirinizden esinlenmemeniz pek mümkün değil. Hele ki mutfak kültürünün mutlaka benzer izler taşıdığını kabul etmek gerek. Çok fazla azınlığın yaşadığı Osmanlı döneminde Hristiyan ailelerin, Paskalya ve yortularda yaparak komşularına getirdiği Paskalya çöreği de bu sebeple çok yaygınlaşmıştı. Paskalya çöreği, Paskalya bayramının Hristiyanlar için diriliş bayramı olması ve bahar döneminde doğanın yeniden doğduğu bir dönemde kutlanması sebebiyle yapılıyor. Aslında ekmeğe benzetebileceğiniz bu çörek, bizim ülkemizde damak tadına daha uygun hale getirilmiş. Başka ülkelere göre yapımında ufak bir farklılık bulunan çöreğin bu kadar etkileyici olmasının sırrı ise aslında içine kattığımız mahlepin verdiği tattır.

Şimdi her fırında çok rahatlıkla bulabileceğiniz bu çöreğin püf noktalarından da bahsedelim. Hamuru yoğurduktan sonra bezeleri hazırlayıp her bezeyi üç parçaya bölmeniz gerekiyor. Paskalya çöreğini örgü şeklinde hazırlamak görüntüsünü eşsiz kılan bir gelenektir. Hamurunuzu çekiştirmeden ancak mümkün olduğunca sıkı örmeye çalışın. Ayrıca mayalandırmak için unlu bir tezgah yerine yağlı bir tezgahta bekletmeniz lezzetini daha iyi hale getirecektir. En önemli püf noktası ise içine koyacağınız unu ve mahlebi mutlaka eleyerek eklemeniz gerekiyor. Hamurunuzu çok iyi yoğurmayı da unutmayın. Tatlı ya da tuzlu olacak şekilde de tatlandırabileceğiniz hamurun tuzlu versiyonunu yapmak isterseniz peynirli ya da patatesli harç hazırlayarak içine ekleyebilirsiniz.

Bambaşka bir kültürün yansıması olduğu halde çok sevdiğimiz Paskalya çöreklerini evde kolaylıkla yapmanız için tarifi aşağıya bırakıyorum. Taze taze yapıp siz de sevdiklerinize servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Sorularınız ve merak ettikleriniz için Instagram hesabım olan @cheffyildiz’dan bana ulaşabilirsiniz.

Malzemeler:

500 gram un

50 gram pudra şekeri

100 mililitre sıvı yağ

18 gram yaş maya

2 adet yumurta

5 gram mahlep

150 gram kadar su

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 çay kaşığı yoğurt

Susam

Fındık

Yapılışı:

Unu karıştırma makinesine alın. Oda sıcaklığına getirdiğiniz tüm malzemeleri ve suyu azar azar ekleyip düşük ayarda karıştırmaya başlayın. Yavaş yavaş hamur kıvamına getirin.

Daha sonra hamuru elinizle toparlayıp bir kaba alın, üzerini kapatın. Ortalama bir saat kadar dinlendirin.

Bekleyen hamuru ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın. Daha sonra ince uzun rulo şeklinde açın. Yaptığınız ruloları saç örgüsü şeklinde örün. Örgüleri iki yandan çekerek uzatın ve uçlarını birleştirin.

Bütün hamuru örgü şeklinde hazırladıktan sonra fırın tepsisine yerleştirin ve 10 dakika kadar oda sıcaklığında bekletin. (Bu tariften ortalama 6 adet çıkıyor.)

Son olarak yumurta sarısını ve yoğurdu karıştırarak bir fırça yardımı ile çöreklerin üzerine sürün. Ardından susam ve file bademleri serpin.

Önceden ısıttığınız 170 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra dinlendirip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.