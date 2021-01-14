Mutfağınızda farklı bir dokunuş: Lahana topları

Kapuska yemeğine biraz ön yargılıysanız veya çocuğunuza yedirmekte zorlanıyorsanız işin içine biraz farklılık katmaktan kimseye bir zarar gelmez. Hazır lahana mevsimindeyken lahananın faydalarından yararlanmak isteyenler için harika bir lezzet. Lahana, içeriğindeki yapıyla güçlü bir antioksidandır. Aynı zamanda bol miktarda A, C ve K vitamini içerdiğinden bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. İyi bir lif kaynağı olduğundan dolayı da sindirim sistemine yardımcı olur.

Tüm yemeklerde olduğu gibi lahanayı bir de fırın lezzeti ile birleştirdiğimizde yediğiniz şeyin lahana olduğuna inanamayacaksınız. Pişirme tekniklerinin yanında bir yemeğin güzel olmasında baharatların da rolü oldukça büyük. Fırına vermeden önce üzerine gezdirdiğimiz sos yemeğinizin güzelce kızarmasını sağlarken iştah kabartan bir görünüm sağlayacak.

İşe tıpkı bir köfte hazırlarmış gibi başlayıp ardından içine lahanalarımızı eklemeden geçmiyoruz. Kim demiş lahana sevilmez diye?

Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler:

Yarım su bardağı pirinç

Yarım kase kıyma

Yarım lahana (küçük boy)

1 adet kuru soğan

1 adet yumurta

Yarım demet maydanoz

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı nane

Sos için:

2 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 diş sarımsak

1 su bardağı su

Nasıl yapılır?

Lahanayı ince şekilde doğrayın ve üzerine sıcak su ekleyerek 10 dakika kadar bekletin.

Pirinci haşlayın (önceden kalmış pilavınız varsa onu da kullanabilirsiniz) daha sonra soğuması için başka bir kaseye alın.

Soğanı olabildiği kadar küçük doğrayın ve maydanozu ince ince kıyın.

Suda beklettiğiniz lahanayı alın ve süzülmesi için elinizle güzelce suyunu sıkın.

Bir karıştırma kasesinde kıyma, pirinç, maydanoz ve kuru soğanı ekleyerek güzelce karıştırın.

Baharatları da ekledikten sonra son olarak yumurtayı da ilave ederek güzelce harmanlayın.

Karışımdan ceviz büyüklüğünde toplar yapıp ısıya uygun fırın kabına güzelce dizin.

Yağı tavada kızdırarak ezdiğiniz sarımsağı bir miktar kavurun. Ardından salçayı da ekleyerek kavurma işlemine devam edin. Suyunu ilave ederek kaynama derecesine getirdikten sonra hazırlamış olduğunuz sosu lahana toplarının üzerine eşit şekilde dağıtın.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzerleri hafif kızarıncaya kadar pişirin.

Servis ederken üzerine kıyılmış maydanoz serperek servis edin afiyet olsun.

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