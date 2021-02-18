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GeriYıldız Öz Samaha Kalıbına sığmayan kek: Zeytinli bol sebzeli kek
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Haber Giriş: 18.02.2021 - 18:38 | Son Güncelleme:

Kalıbına sığmayan kek: Zeytinli bol sebzeli kek

Yıldız Öz Samaha
Yıldız Öz Samaha
yildizozsamaha@gmail.com
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Yıldız Öz Samaha
Yıldız Öz Samaha
yildizozsamaha@gmail.com
Kalıbına sığmayan kek: Zeytinli bol sebzeli kek
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Bir kek kalıbından genellikle tatlı ürünler çıkmasına daha çok alışkınız. Bunun yanında bazen ters köşe yapıp fırına tuzlu bir keki verdiğinizde harika bir tarifle karşılaşıyorsunuz. İşte karşınızda yumuşacık zeytinli bir kek… Tabii sadece zeytinle kalmıyor aynı zamanda bol sebzeli bol vitaminli.

Tatlı mı tuzlu mu diye sorsalar tuzlu lezzetleri seçerim. Bu sebeple eğer yapılabiliyorsa şekerli hallerini tüketmeye alıştığımız kek, muffin gibi besinlerin tuzlu halleri çok hoşuma gider.

Buradan yola çıkarak genellikle Ege yöresinde rastladığımız zeytinli ekmeğe bir şans vermek istedim mutfağımda. Bir de sıradan olmasın bu ekmeği sebzelerle birleştireyim dedim.

Soğan her tarifi lezzetlendiren bir sebze, elbette ki zeytinli keke de çok yakışacaktı. Söylemeden geçmek olmaz belki de bu tarifin yıldız oyuncularından biri olan biberiye bu reçeteyi bambaşka bir havaya soktu. Hani bazen bir şeyi yersiniz çok güzel bir tat alırsınız da ama içinde ne olduğunu bir türlü çözemesiniz ya işte tam da böyle bir etki yakaladım biberiye ile birlikte.

Doğrusunu söylemek gerekirse bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor. Faydaları arasında en başta gelen güçlü bir antioksidan olması. Aynı zamanda güçlü bir iltihap önleyici olduğu da biliniyor. Baharat olarak da faydalı olduğu gibi biberiye yağı olarak soluduğunuzda da çeşitli faydalarından yararlanabildiğiniz araştırmalarla kanıtlanmış.

Bu yumuşacık ve lezzetli kekin tarifi benden hazırlaması sizden. Dilerseniz tarife geçelim...

Malzemeler:

Hamuru için:

500 gram un

30 gram yaş maya

40 gram zeytinyağı

15 gram zeytin ezmesi

250 gram su

1 çay kaşığı tuz

Hamura eklenecekler:

2 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı biberiye

40 gram zeytinyağı

İç malzeme için:

1 adet küçük boy kabak

1 adet küçük boy patlıcan

1 adet küçük boy havuç

1 adet yeşil biber

Nasıl yapılır?

Unu, zeytin ezmesini elimizle ufaladığımız mayayı ve zeytinyağını karıştırma makinasına ekleyelim.

Tuzu suda eriterek karışma azar azar ekleyelim. Orta hızda karıştıralım daha sonra hızını artıralım.

Soğanları yarım ay şekilde ince keselim ve zeytinyağında bir tavada iyice kavuralım.

Kekik ve biberiye ekleyelim. Daha sonra biraz soğutup karışıma ekleyelim.

Hep beraber karıştıralım hamur iyice kıvam aldıktan sonra tezgahın üzerine alalım. Elimizle açabildiğimiz kadar bir daire şeklide açalım .

Kabağın iç kısmını alalım. Kabak, patlıcan, havuç ve biberi olabildiğince ince doğrayalım ve hamur karışımının orta kısmına yayalım ve hamuru sarıp rulo haline getirelim.

Kek kalıbını iyice yağlayalım ve alt kısmına susam ve çörek otu serpelim hamuru elimizle kek kalıbının şekline göre yerleştirelim (hamur yağlı ve çok yumuşak olacağı için parçalar halinde kek kalıbına yerleştirebilirsiniz).

Üzerine çörek otu ve susam serpelim. Hamuru kalıbın içerisinde ortalama 30 dakika kadar bekletelim.

Önceden ısıttığımız 180 derecelik altlı üstlü fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirelim. 

Servis ederken üzerine susam ve çörek otu serpelim şimdiden afiyet olsun 😊

Beni Instagram da takip etmek isterseniz @cheffyildiz

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Yıldız Öz Samaha
Yıldız Öz Samaha
yildizozsamaha@gmail.com
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