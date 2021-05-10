Fıstıklı firik pilavı

Malzemeler

500 gr kuzu kemikli et

2 adet orta boy soğan

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı firik pilavı

1 su bardağı iri bulgur

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı şeker

2 yemek kaşığı toz fıstık

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvıyağ

Üzeri için;

2 yemek kaşığı sıvıyağ

Bir kase badem yada kaju

Yapılışı

Etlerin üzere su ekleyerek düdüklü tencerede güzelce haşlayalım daha sonra etleri kemiklerinden ayırarak bir kenara alalım.

Soğanları yarım ay şeklinde doğrayalım .



Pişireceğimiz tenceremize tereyağının yarısını ve sıvıyağı alıp kızdıralım doğradığımız soğanları ekleyerek soteleyip karamelize edelim. Tuz şeker ve karabiber ekledikten sonra güzelce karıştıralım ve üzerine bir kat gelecek şekilde haşladığımız nohutları daha sonra bir kat daha etleri dizelim.



Ayrı bir tencereye de kalan tereyağını kızdıralım ve bulgurları hafif kavuralım toz fıstığı ekleyerek dizdiğimiz etlerin üzerine alalım ve kalan et suyunu ekleyerek kısık ateşte pişirelim.



Bulgur iyice suyunu çektikten sonra ters çevirelim üzerine kavurduğumuz bademleri dökerek servis edelim. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun 😊



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