Fıstıklı firik pilavı
Ailece bir araya geldiğimiz, günler öncesinden babaannemin hazırlıklara başladığı, uzun ve kalabalık sofraların kurulduğu, akrabalarımızla hasret giderdiğimiz mutluluk anlarıydı benim için bayram. Bütün sevdiğim yemekler sofrada olurdu kuzenlerimle o gün akşama kadar sohbet eder, bayramlaşır, tıka basa sevdiğimiz yemekleri yer, sofrada dedemin anılarını, hikayelerini dinlerdik ve zaman nasıl geçerdi anlamazdık. Bugün sizlere beni güzel bayram anılarıma götüren çok sevdiğim bir lezzeti, Fıstıklı Firik Pilavı tarifini paylaşacağım. Tekrar sevdiklerimizle bir araya geleceğimiz, büyüklerimizin ellerini öpebileceğimiz, sevdiklerimizle hasret gidereceğimiz nice güzel bayramlara .
Malzemeler
- 500 gr kuzu kemikli et
- 2 adet orta boy soğan
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 1 su bardağı firik pilavı
- 1 su bardağı iri bulgur
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı şeker
- 2 yemek kaşığı toz fıstık
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı sıvıyağ
Üzeri için;
- 2 yemek kaşığı sıvıyağ
- Bir kase badem yada kaju
Yapılışı
Etlerin üzere su ekleyerek düdüklü tencerede güzelce haşlayalım daha sonra etleri kemiklerinden ayırarak bir kenara alalım.
Soğanları yarım ay şeklinde doğrayalım .
Pişireceğimiz tenceremize tereyağının yarısını ve sıvıyağı alıp kızdıralım doğradığımız soğanları ekleyerek soteleyip karamelize edelim. Tuz şeker ve karabiber ekledikten sonra güzelce karıştıralım ve üzerine bir kat gelecek şekilde haşladığımız nohutları daha sonra bir kat daha etleri dizelim.
Ayrı bir tencereye de kalan tereyağını kızdıralım ve bulgurları hafif kavuralım toz fıstığı ekleyerek dizdiğimiz etlerin üzerine alalım ve kalan et suyunu ekleyerek kısık ateşte pişirelim.
Bulgur iyice suyunu çektikten sonra ters çevirelim üzerine kavurduğumuz bademleri dökerek servis edelim. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun 😊
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