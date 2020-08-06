Biraz ekşi biraz tatlı: Vişneli tart

Meyveli tartlar diğer kremalı tatlılara nazaran hep daha hafiftir. O nedenle günün her saatinde çayınızın ya da kahvenizin yanında tüketebilirsiniz. Tabii tart yaparken bazı ipuçlarını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Kek gibi pişen bu tart için kullanacağınız yumurta, tereyağı gibi malzemelerin soğuk olmasına dikkat etmek gibi. Çünkü malzemelerin soğukluk derecesi tartınızın başarı oranını artıracaktır. Daha önce tart yapmayı göze alamadıysanız ya da yaptınız fakat çok da başarılı olamadıysanız, vereceğim bu tarifle mükemmel bir lezzet ortaya çıkaracağınıza emin olabilirsiniz.

Vişneleri ağaçlarımızdan topladıysak ya da kilolarca stokladıysak çekirdeklerini çıkarmaya başlayabiliriz. Haydi hamurlar hazırlansın, vişneli tart heyecanı başlasın.

Malzemeler:

140 gram un

130 gram şeker

110 mililitre süt

125 mililitre sıvı yağ

2 adet yumurta

20 gram kavrulmuş fındık

5 gram vanilin

10 gram kabartma tozu

Vişne sosu için:

500 gram vişne (Yoksa dondurulmuş olabilir.)

30 gram şeker

Kaşığın ucuyla pektin (Dilerseniz eklemeyebilirsiniz.)

Yapılışı:

Vişnelerin çekirdeklerini çıkarıp üzerine şekerini ekleyin ve biraz sulanmaları için bekletin.

Sütü ve yağı karıştırma kabına alın, ardından şekeri ilave ederek eriyene kadar güzelce karıştırın.

Daha sonra yumurtaları tek tek ekleyerek iyice karıştığından emin olun.

Un, kabartma tozu, vanilin ve fındıkları da ilave ettikten sonra karışımı önceden yağlanan ve unlanan tart kabına orantılı şekilde dökün.

Önceden ısıtılan 180 derecelik fırında ortalama 30 dakika kadar pişirin.

Fırından alıp oda sıcaklığında soğutun.

Şekerde beklettiğiniz vişneleri ocağa alın ve güzelce haşlayın.

Kaşığın ucuyla pektin ekleyerek daha yoğun kıvam almasını sağlayın.

Sos biraz soğuduktan sonra keki servis kabında ters çevirin.

Sosu ekleyerek servis edin.

Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.