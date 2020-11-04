Bal gibi bir çorba: Vegan bal kabağı çorbası

Çoğu zaman tatlısını yemeğe alışkın olduğumuz bal kabağı bu kez leziz bir çorbada başrol üstelik de vegan. Klasik tariflerde bu çorbanın içine inek sütü ilave edilir. Çeşitli denemelerden sonra gördüm ki Hindistan cevizi sütü de tarife çok yakışıyor. Bal kabağının kendinden aromatik olan tadı daha da yukarı çıkıyor. Böylelikle beslenmesini vegan olarak sürdüren kişiler için de harika bir seçenek haline geliyor.

Sebzeleri mevsiminde tüketmenin önemi çok büyük. Özellikle ekim-kasım aylarında neredeyse tüm tezgahları turuncu görmek mümkün. Tam da soğuklar başlamışken bal kabağı, içeriğindeki antioksidan ve vitaminlerle bağışıklığımızı güçlendirmeye yardımcı olmak için geliyor. Lif miktarı da oldukça yüksek, bu da demek oluyor ki bağırsak sağlımız için de gayet faydalı. Hem yetişkinlerin hem de gıdaya geçen bebeklerin rahatlıkla tüketebileceği bu tarifi hazırlaması da oldukça kolay.

Malzemeler:

2 dilim tatlı kabak

1 adet patates

1 adet havuç

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı köri

Yarım su bardağı Hindistan cevizi sütü

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 bardak su

Yapılışı:

Sıvı yağı tencereye koyalım ve biraz kızdıktan sonra küp küp doğradığımız soğanları kavuralım.

Ardından iri doğradığımız havuç ve patatesi ekleyelim ve kavurma işlemine devam edelim.

Sebzelerimiz biraz yumuşadıktan köri ve tuzu ekleyelim

Küpler halinde doğradığımız bal kabaklarını ekleyip biraz daha kavurduktan sonra suyunu ekleyip kapağını kapatalım.

Kısık ateşte ortalama 25 dakika kadar pişirelim daha sonra malzemeleri blender'la ezerek püre haline getirelim.

Hindistan cevizi sütünü ekleyerek karıştıralım 10 dakika tencerenin kapağını kapatarak dinlendirelim ve servis edelim. Afiyet olsun...

Instagram: @cheffyildiz