Lezzeti yalınlığından gelen tarif: Kuzu etli nohut

Evden çıkmadığımız şu günlerde, baharın da tüm renklerini, kokularını ve polenlerini olanca heybetiyle doğaya salmasıyla birlikte bizi miskinliğe sevk eden pek çok etmenle mücadele etmekteyiz. Verdiğim aradan da belli olduğu üzere bu halden ziyadesiyle etkilendiğimi söyleyebilirim. Öte yandan, olumlu tarafından bakarsam deneyemediğim pek çok tarifi deneme imkanım oldu. Evde yapmaya normal koşullarda pek yeltenmediğimiz bazı yiyeceklerin gayet tatmin edici şekilde üretilebildiğini bir kez daha görmüş oldum. Örnekse, 3 gün sonra yenmeye hazır hale gelmiş olacak pastırmam, oturma odasını içinde yaşanmaz hale getirdiyse de, yerken alacağım hazzın bunu bana unutturacağına olan inancım tam.

Tarifime geçmeden önce sizlere minik birkaç öneride bulunmak istiyorum. Bahar mevsimi çok kısa süreli bulabildiğimiz çok özel bazı ürünleri sunuyor bize. Bir kısmını çeşitli yöntemlerle saklayamaya çalışalım. Mesela kütür kütür yeşil eriklerden bol dereotlu güzel turşular kuralım. Mis kokulu çileklerle güzel reçeller ve hatta et sosları yapalım. Enginarlarımızı konserveleyelim ya da iç bakla ile birlikte vakumlatıp buzluklara atalım. Bazılarını bol bol pişirelim. Taze sarımsaktan şiveydiz yapalım, zeytinyağlı çağla badem deneyelim, çiriş otu kavuralım, tatlanmadan yeni dünya kebabını pişirelim.

Bugün sizlere bahsetmek istediğim yemek nohut yemeği. Evet, bildiğimiz dümdüz nohut 😊 Ancak vereceğim ve harfıyen uymanızı istediğim birkaç püf noktası sayesinde, belki de bugüne kadar elde ettiğiniz en tatmin edici sonuca ulaşmış olacaksınız.

Bazı tarifler çok az malzemeli ve çok yalın ve basit oluyor. Vereceğim nohut tarifi de tam bu nitelikte. Ancak lezzetinin güzelliği konusunda yeyince bana hak vereceksiniz.

İPUCU: Nohut ve kuru fasulyeyi geceden ıslattıktan sonra ön haşlama yapmayın. Bu ön haşlama hem besin değeri hem de lezzet kaybına sebep olur. Ayrıca nişastasını da kaybedeceği için alamet-i farikaları olan ''helmelenmiş'' dokuyu yakalamanızı zorlaştırır.

MALZEMELER:

(4 KİŞİLİK)

500 gram nohut (Ben Koçbaşı tercih ediyorum

500 gram MUTLAKA kemikli kuzu eti (Kol ya da gerdan tercih edebilirsiniz, dana eti yemeğimizin rengini bozacaktır.)

1 adet büyük boy bütün soğan

2 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tane karabiber

2 çorba kaşığı ayçiçeği yağı

Yarım çay bardağı üzüm sirkesi

3 diş sarımsak

Tuz

HAZIRLANIŞI:

Büyük boy bir çelik tencereyi yüksek ateşte ısıtmaya başlayalım. İyice ısındıktan sonra içine etlerimizi ve ayçiçeği yağımızı (yüksek ateş ile çalıştığımız için zeytinyağı kullanmayalım) ilave edelim. Hızlı ve sık sık karıştırarak etlerimizi mühürleyelim. Bu esnada etimizin tencere dibini bir miktar tutturmasına MUTLAKA izin verelim.

Etlerimiz mühürlendikten sonra geceden ıslatıp suyunu süzdüğümüz nohutlarımızı ilave edip, birkaç tur da birlikte döndürelim.

Nohutlarla da birkaç tur attırdıktan sonra, üzerini YALNIZCA 4 parmak geçecek kadar sıcak su, kabuğu ayıklanmış 1 bütün soğan, tane karabiber ve tuzunu ilave edip kapağı kapatalım.

Nohut cinsine göre değişmekle birlikte, yaklaşık 1,5 saat sonra pişmiş olacaktır. Bu süre zarfında suyu çok azalırsa ufak ufak ilave edelim. Ancak, toplamda suyu, nohutların üzerini en fazla 1 parmak geçmiş olmalıdır. Bu sebeple kontrollü gidelim.

Pişmiş yemeğimizin içinden soğanı çıkartalım.

Sarımsaklarımızı dövüp, sirkenin içine ekleyelim.

Ayrı bir sahanda tereyağını eritelim. Köpükleri gidene kadar kızdırıp, altını kapattıktan sonra pul biberini ilave edelim.

Tabağa aldığımız nohutumuzun üzerine tereyağı pul biber/ sirke sarımsak ilave ederek servis edelim.

Yanında kemik suyuna yapılmış tereyağlı bir pilavla birlikte müthiş bir öğün olacaktır.

Afiyet olsun.

HAMİŞ: Beyaz leblebiye Ege Bölgesinde nohut dendiğini biliyor muydunuz?