Büyük farklar yaratacak küçük dokunuşlar

Mevsim kışa iyiden iyiye dönmüşken, bu yazımda tarif olmamasına karar verdim. Bu kısacık bir ara, zira hala çoğunluğunu evde geçirdiğimiz pandemi günlerinde zamanımı bol bol deneme yapma ve yeni reçeteler çıkartmakla geçiriyorum. Bazıları herkesin evde kolaylıkla ve temel mutfak bilgisiyle yapabileceği yemekler, bazıları da mutfakta daha fazla zaman geçirmeyi seven, denemeye aşina ve biraz daha ekipmana yatırım yapmış arkadaşlara uygun tarifler olacak. Hangisine daha yakın olduğunuzu ve sorularınızı bana e-posta ile iletirseniz çok memnun olurum.

Bugün size, herkesin evinde yaptığı o güzel yemeklerin ve içeceklerin sunum ya da hazırlanmalarında kullanabileceğiniz, hayli basit, ancak ürünlerinizin lezzetini/dokusunu bir üst seviyeye taşımasına yardımcı olacak minicik birkaç ipucu vereceğim. Detayları seviyorsanız eminim ki bu ipuçlarını denemekten hoşlanacaksınız. İsterseniz farkı soran arkadaşlarınızla sırrımızı paylaşabilir, dilerseniz ''Canım o benim elimin lezzeti'' diyebilirsiniz. Her halükarda farkınız olacağını garanti ederim :)

AROMALI YAĞLAR:

Et, tavuk ya da balık gibi sıcak servis ettiğiniz et ürünlerinin sunum esnasında lezzetini artırmak, ve bunu rahiyalarını bastırmadan yapabilmek için kullanabileceğiniz, uzun süreli muhafaza edilebilen ürünlerin başında aromalı tereyağı ilk sırada olmalı bana göre. Bunun için biraz tereyağına -tuzsuz olmasını tercih edin- aromasını sevdiğiniz taze ot ya da baharatlara ve biraz da sarımsağa ihtiyacınız olacak.

Daha baskın bir aroma için taze kekik ya da dereotu, daha ferahlatıcı bir bitiş için taze nane ve maydanoz, orta karar bir rahiya için taze biberiye ve taze adaçayı tercih edebilirsiniz. Bunlar benim sıklıkla kullandıklarım, dilediğiniz ürünü değerlendirebilirsiniz.

250 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağına, çok ince kıydığınız (ben sebze zırhı kullanıyorum) taze ot ve baharatlarınızı ve 3 diş dövülmüş sarımsağı ekleyerek güzelce karıştırın. Taze otları çeyrek demet, taze baharatları 4-5 dal kullanmanız yeterli gelecektir. Hazırladığınız yağı dilerseniz krema torbasıyla 1 tatlı kaşığını geçmeyecek büyüklükte şekillendirerek, dilerseniz alüminyum folyoya ince bir rulo şeklinde sarıp, yuvarlak dilimleyerek servis etmek üzere derin dondurucuya atabilirsiniz. Etiniz sıcakken servis esnasında donuk tereyağını üzerine ekleyin, etin sıcaklığıyla erirken yaydığı muhteşem koku ve aroma ile mest olun :)

Ilık zeytinyağlı yemekleriniz ve salatalarınız için benzer bir ürünü zeytinyağıyla hazırlayabilirsiniz. Ancak buradaki kural, taze değil kuru baharat ve ot kullanacak olmamız, çünkü taze ürünler zeytinyağı içerisinde sağlık için problem yaratabilecek hale gelebilir. Benim favorim acı zeytinyağı.

Yarım çay bardağı zeytinyağını tavada ısıtalım, ancak işlemi ılık yapacağımız için kesinlikle kızmasına izin vermeyelim. Ilınan yağımızın içine 4 adet çok acı kuru kırmızı biberi elimizle kırarak atıp, yağın altını kapatalım. Soğuyan yağın üzerine 1 su bardağı kadar oda sıcaklığında zeytinyağı ekleyip, bir kavanoz içerisinde 2-3 gün bekletelim. Sonrasında yağımızı süzüp kullanabiliriz. Meyveli salatalara ne kadar yakıştığına inanamayacaksınız.

KÜRLENMİŞ YUMURTA

Bilenlerinizin ağzı sulandı, bilmeyenler "Bu ne?" diyor, buradan duyabiliyorum:)

Umami tadını yoğunca alacağınız, salatalarınızın, etlerinizin üzerine rendeleyince yıllandırılmış çok özel peynirlerin verdiği hazzı veren, ince kıyıp servis ettiğinizde et hissiyatı alacağınız, uzun süre dayanabilen ve kolaylıkla hazırlanan çok özel bir üründen bahsediyoruz. Mücevher gibi görünüyor olması da estetik artısı.

İhtiyacımız olan malzemeler çok taze yumurtalar, biraz kaya tuzu, biraz şeker ve tadını sevdiğiniz kuru baharatlar. Baharat kısmı tercihe bağlı, ben aromasız halini daha çok kullanıyorum.

500 gram kaya tuzunu robottan geçirerek inceltelim. Tuzu bir kapta 250 gram şeker ile karıştırıp, karışımın yarısını plastik olmayan bir kaba alalım. Kapta, elimizle 10 tane minik çukurcuk açalım, ancak işlemi kabın tabanında tuz/şeker karışımı kalacak şekilde yapalım. Bu çukurcukların her birine birer yumurta sarısı girecek, boyutu ona göre ayarlamanız önemli.

Eğer baharat kullanmak istiyorsanız çukurların içine dilediğiniz kuru baharatı ekleyebilirsiniz.

Dikkatle beyazlarından ayırdığınız yumurta sarılarınızı çukurlara koyup, tuz şeker karışımını tamamen üstlerini örtecek şekilde dökün. Üzerini streç film ile kapatıp, streç üzerine 7-8 tane delik açıp buzdolabına kaldırın ve sonraki 4 gün onları unutun.

Dördüncü günün sonunda tuzun içinden çıkarttığımız yumurta sarılarımızı bir fırça ile nazikçe tuzlarından arındırıp, bir kap içerisindeki suda yıkayalım. Kuruladıktan sonra 50 derecelik fırında 2-3 saat kadar daha kurutup işlemi tamamlayalım. Kürlenmiş yumurtalarımız kullanıma hazır durumda.

PORTAKALLI KAHVE

İkram edeceğiniz sıcak filtre ya da instant kahve içine 2 dilim portakal ekleyin. Ne kadar yakıştığını görünce eminim ki kahvenizi sürekli bu şekilde içmek isteyeceksiniz. Bu ipucu bu kadar :)

RENKLENDİRME

Alışılageldik hallerinden farklı renklerdeki yiyecekler, henüz tadıma başlamadan ilgi uyandırır.

Önce göz zevkimizi tatmin edecek bir yiyecek, tadı da güzelse bizi daha çok mutlu edecektir.

Renklendirme işlemi için kullanımını bildiğimiz baharatlar zaten mevcut. Sarı ve turuncu tonları için safran, kuzeni aspir ya da zerdeçal gibi ürünler sanıyorum ki zaten kullanıyorsunuzdur.

Bunların dışında yoğun pigment içeren sebze/meyve ve otlarla farklı renkler elde edebilirsiniz.

Yoğun yeşiller için ıspanak, pazı ve ısırgan gibi otları haşlayıp blanch ettikten sonra suyunu iyice sıkıp, püre haline getirdikten sonra hamur boyamak için kullanabilirsiniz. Bu işlem esnasında hamurunuzu normalde yaptığınızdan daha fazla yoğurduğunuza emin olun.

Bunun dışında siyah havuç, vişne, pancar gibi ürünleri katı meyve sıkacağı ile sıkıp, çıkan suyunu kaynatıp koyulaştırarak yiyecek ve içecekleriniz için doğal gıda boyası olarak kullanabilirsiniz. Tatlılarda kullanacaksanız kaynatma esnasında şeker kullanabilirsiniz. Çıkan sonuç sizi çok memnun edecek.

ÇEŞNİ HAZIRLAMA

Soğan, sarımsak, kereviz sapı gibi sebzelerinizi fırında kuruttuktan sonra, ister açık havada, isterseniz fırında kuruttuğunuz maydanoz, dereotu, kişniş, nane gibi baharatlarla birlikte blender'dan geçirip tuzla karıştırarak kavanozlarda saklayabilirsiniz. Pek çok yemekte kullanabileceğiniz sebzeli çeşninizi hazırlamak bu kadar basit.

ÖN FIRINLAMA

Klasik yöntemlerle hazırlayacağımız pek çok ürünü, pişirme öncesi fırınlamanın tadını nereye taşıyacağına inanamayacaksınız. Ben örnekler üzerinden sizlere fikir vermeye çalışacağım, mutfağınızda uygularken seçenekleri aratmak sizin hayal gücünüze kalmış.

Kıymalı bir karnabahar yemeği, besin yararlılık dengesi bakımından müthiş bir yemektir. Karnabaharın pişerken çıkarttığı kokuya ya da tadına karşı hassasiyeti olanların bile yemeği bayıla bayıla yemesi için, çiçeklere ayırdığımız karnabaharlarımızı üzerlerine azıcık zeytinyağı gezdirdikten sonra 200 derecelik fırında kızartıp, ardından klasik tarifiyle pişirmeye devam edelim, ancak pişirme süresini oldukça azaltalım. Çıkan sonuç bu karnabahar yemeği mi diye sorgulatacak size :)

Sebze çorbası hazırlamak için kullanacağınız sebzeleri de aynı işlemle fırınladıktan sonra suyunu ekleyip çorba yaparsanız yine bambaşka bir lezzet elde edeceksiniz. Seçeneklerinizi artırabilirsiniz.

Sizlerle ufak tefek değişiklikler ve eklemelerle yemeklerimizin tat/ doku ve görüntülerini bir üst aşamaya taşıyacak ipuçları paylaşmak istedim. Umarım denedikten sonra memnun kalır, beni anımsarsınız :))

Afiyet olsun.