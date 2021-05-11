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GeriSibel Berkem Muhtar Ege bölgesinin en sevilen bayram tatlılarından; zeytinyağlı kıtır kalburabastı tatlısı …
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Haber Giriş: 11.05.2021 - 17:28 | Son Güncelleme:

Ege bölgesinin en sevilen bayram tatlılarından; zeytinyağlı kıtır kalburabastı tatlısı …

Sibel Berkem Muhtar
Sibel Berkem Muhtar
pembekekik@gmail.com
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Sibel Berkem Muhtar
Sibel Berkem Muhtar
pembekekik@gmail.com
Ege bölgesinin en sevilen bayram tatlılarından; zeytinyağlı kıtır kalburabastı tatlısı …

Ege’de kalburabastı çok seviliyor ve hemen hemen her bayramda bayram tatlısı olarak hazırlanıyor. Bayram tatlısı olarak evlerde ya kalburabastı ya el açması baklava ikram edilir. Çoğu evde de her ikisi birden olur. Üç gün boyunca süren bayram ziyaretlerinde bol sohbet eşliğinde yenen kalburabastı ile bayram daha bir şenlenir. Bu yıl pandemi nedeni ile çekirdek ailemizle kutlayabileceğimiz bayramda tatlı olarak benim tercihim kalburabastı olacak.

Ege’de kalburabastı tatlısında geleneksel olarak sızma zeytinyağı kullanılır. Kalburabastı hamurunu zeytinyağı ve su ile yoğurursanız kalburabastının tadı daha yoğun ve kıtır kıtır oluyor. Çok beğenilerek ve sevilerek yenmesinin nedeni de kalburabastının kıtır kıtır olması. Eğer sızma zeytinyağının tadına alışık değilseniz sıvıyağ ve zeytinyağı karışımı kullanabilirsiniz. Geleneksel olarak, kalburabastı yaparken su yerine de küllü su kullanılıyor. Benim tanıdıklarım arasında da halen küllü su kullanarak hazırlayanlar var. Siz de bayram için bir tatlı yapmayı düşünüyorsanız tarife geçelim.

Herkesin bayramını kutlar, sağlıklı nice bayramlar dilerim.

Bu ölçülerden 40-42 adet kalburabastı çıkıyor.

Malzemeler

Hamur için;

  • 2 su bardağı zeytinyağı
  • 1 su bardağı su
  • Tepeleme 1 çay kaşığı karbonat (birkaç damla limon suyu ile aktifleştirilerek)
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Ceviz içi (iri dövülmüş ya da kıyılmış)
  • Aldığı kadar un

Şurubu için;

  • 4 su bardağı su
  • 4 su bardağı toz şeker
  • Yarım limon suyu

Kalburabastı tatlısı nasıl yapılır?

Tatlının şurubunu hazırlamak için bir tencereye dört bardak su, dört bardak toz şeker koyup ocağın altını yakın.

Şurubun olmasına yakın limon suyunu ekleyip boncuk boncuk kaynayınca ocağı kapatın ve şurubu bir kenarda soğumaya bırakın.

Fırını 175 derecede ısıtın.

Fırın tepsisine pişirme kâğıdı yerleştirin.

Hamur yoğurma kabına su, yağ, tuz ve karbonatı koyup elinizle dairesel hareketler yaparak homojen bir hale gelene kadar karıştırın.

Kademeli olarak un ekleyerek yoğurmaya başlayın. Hamuru kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar yoğurun. (On-beş yirmi dakika dinlendirin.)

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Hamur toplarını kalbur üzerinde hafifçe ezip yassı hale getirin. Aynı zamanda kalburun deseni hamura geçecektir.

İçine ceviz içi koyduktan sonra katlayarak kapatıp oval şekil verin.

Katlama yeri alta gelecek şekilde tepsiye dizin ve fırına verin.

20-25 dakika sonra pembeleşince fırından çıkarın.

Sıcak kalburabastıları soğumuş olan şurubun içine atın ve şurubunu çekince servis yapın.

Afiyet Olsun.

İnstagram: @pembekekik

 

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Sibel Berkem Muhtar
Sibel Berkem Muhtar
pembekekik@gmail.com
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