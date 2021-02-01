Üreten, kazanan, çalışan 6 kadının hikayesi

SİYEZ EVİ

Bundan yaklaşık 12 bin yıl önce kullanılmaya başladı siyez buğdayı… Evet yanlış okumadınız 12 bin yıl önce. Bilim insanlarının Göbeklitepe’de yaptıkları araştırmalarda bulundu. Zirai ilaç, kimyasal, sentetik gübre yoktu şimdiki gibi. Çünkü siyez buğdayı kullanıyorlardı. Yedikleri sağlıklı ve besleyiciydi. Siyez buğdayını uzun süre araştıran Sevim Özsoy, Kastamonu’da anlaştığı çiftçilerin arazisini kiraladı. Arazilere siyez buğdayı ektirdi. Ürünleri toplattı, işletti ve satışa sundu. Beklediğinden çok daha fazla ilgi görünce işlerini büyüttü. Şimdi hem yöre halkına kazandırıyor, hem de insanlığa büyük bir hizmet ediyor. Siyez buğdayını gittiği her yerde, katıldığı her platformda anlatıyor. Kadıköy Koşuyolu’nda rengarenk, butik bir de dükkanı var Sevim Hanım’ın. Adı da Siyezevi. Ekmeği, keki, kurabiyeleri hepsi siyez buğdayından. Avokadolu poğaçası sabah erken saatte tükeniyor.

INSTAGRAM: @siyezevi

☎️ TELEFON: 0216 326 05 06

📍 ADRES: Koşuyolu, Koşuyolu Cd. No:44, 34718, 34718 Kadıköy/İSTANBUL

KARLIK NATUREL

Bu firmaya Instagram’da gezinirken rastladım. İncir, incir cipsi, ceviz, zeytinyağı satıyorlar. Web sitelerinin ve fotoğrafların özenli olması bir parça kurumsal bir firma olduğu imajını yarattı. Merak ettim aradım hemen. Biraz sohbetten sonra Ayşegül ve Seval Hanımların geçen yıl bir araya gelerek kurduğu firma olduğunu öğrendim. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kendi topraklarında 50 yıldır incir yetiştiriyorlarmış. Seslerini duyurmak, daha fazla kişiye organik ürün tattırmak için şirketleşmeye karar vermişler. Siparişlerin her geçen gün artmasının kendilerini sevindirdiklerini dile getiren 2 kadın girişimci, “Aile geleneğini yaşatıyor ve üretiyoruz. Topraklarımızın ürünlerini satmaktan gurur duyuyoruz. Bu sayede evimize ve ekonomimize katkıda bulunuyoruz. Bizi en çok ailemizin verdiği destek mutlu ediyor” diyor. Ayşegül ve Seval Hanım'ı cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum.

INSTAGRAM: @karliknaturel

☎️ TELEFON: 0 542 199 91 99

📍 ADRES: Dutağaç Mah. Dutağaç Sk. No:40/A Bozdoğan - AYDIN

NATUREL YAŞAM

Gastronomi alanında önde gelen kentlerimizden biri olan Hatay’ın verimli topraklarında neler yetişmiyor ki? Zeytin, zeytinyağı, bamya, zahter, incir, nar ekşisi, pul biber, nane, sumak, rezene, patlıcan, salça ve daha bir çok ürün. Bunların kokusu da başka tadı da. Kullanılan baharatlar, yemeklerin tadını bir başka yapıyor. Ben evimde kullandığım baharatları bu aralar hep Hatay bölgesinden getirtiyorum. İstanbul’da yaşayan Fatma Hanım ise akrabalarının yetiştirdiği bu organik ürünleri Instagram üzerinden satıyor. Zeytinyağı başta olmak üzere, deneme amaçlı birkaç ürün sipariş ettim. Marketlerde ya da aktarlarda satılan ürünlerden farkı olduğunu bir bakışta anlıyorsunuz. Fiyatlarının piyasaya göre ucuz olması ise elbette avantaj. “Sattığım ürünlerimle faturalarımı ve mutfak ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Ayrıca memleketteki akrabalarıma da katkıda bulunuyorum” diyen Fatma Hanım şimdilerde Beylikdüzü’nde bir dükkan bakıyor.

INSTAGRAM: @natural_yasam_

☎️ TELEFON: 0541 857 79 19

📍 ADRES: Pınartepe Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:8 Gürpınar/BEYLİKDÜZÜ

BAHÇEMDEN16

Koronavirüs’ü fırsata çeviren anne-kızdan bahsetmeden geçemeyeceğim. Bursa’nın Kestel ilçesinin Kozluören köyünde yaşayan Özlem Yılmaz ile annesi Cavide Güleç tüm dünyanın eve kapandığı günlerde yetiştirdikleri meyvelerle sirke ve reçel yapmaya başladı. Doğal ve eski yöntemlerle sirke ve 11 çeşit reçel yapan anne kız ayrıca zeytinyağı ve nar çekirdeklerinden maske de yapıyor. Maskelere kadınların ilgisinin yoğun olduğunu belirten Özlem Yılmaz, “Topraklarımız mineral olarak çok zengin. Nar çekirdeği yağımız, cildi sıkılaştırıyor, kolajen üretimine yardımcı oluyor. Ayrıca cildi nemlendirdiği gibi akneleri de yok ediyor. Reçellerimiz ise tamamen organik. Köylülerden topladığımız ürünleri işleyip satıyoruz. Böylece köy halkı da kazanmış oluyor” dedi.

INSTAGRAM: @bahcemden16

☎️ TELEFON: 0536 208 73 70

📍 ADRES: Kozluören Köyü Kestel/BURSA

Instagram: @sertac_virancik