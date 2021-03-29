Tantuniyi limonlu mu seversiniz, limonsuz mu?

MMY TANTUNİ

1998’de Mersin’den İstanbul’a gelen Mevlük Şimşek, Yenibosna Basın Ekspres Yolu üzerindeki bir benzin istasyonu içindeki küçük kulübede tantuni yapmaya başladı. Firmasına çocukları Muhammet, Mert ve Yağmur’un başharflerinden oluşan “MMY” ismini verdi. Kardeşi Yıldırım Şimşek’le birlikte 15 metrekarede 6 masa 16 tabureyle başladığı firma, şimdilerde bünyesinde 50’den fazla çalışanı olan büyük bir şirket haline getirdi. Ürünlerinin hepsini, etinden, lavaşına, yağından domatesine kadar kendileri üretiyor. Bu da kaliteyi kontrol etmelerine ve lezzetin üst seviyelere çıkmasını sağlıyor. Yağını kıvamında yapıyorlar. Mersin’de yediğim tantuniyi aratmıyor. Etleri çok yumuşak ve her zaman aynı kıvamda. Lavışın inceliğini ve kıvamı hoşuma gidiyor. Evimin de yakın olması nedeniyle sık sık gitiğim bu mekanı size de tavsiye ediyorum.

INSTAGRAM: @mmytantuni

☎️ TELEFON: (0212) 471 48 08

📍 ADRES: Yenibosna Merkez Mah, Cemal Ulusoy Cd. No:21, 34197 Bahçelievler/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

✅ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK

SUAT USTA TANTUNİ

MERSİNLİ Suat Uçmaz, bundan 26 yıl önce ilk dükkanını Taksim’de açıyor. Sadece 3 metrekarelik bir dükkanda işe başlıyor. Şu anda 13 tane şubesi var. Tantuniyi fastfood’a alternatif olarak gösteren Uçmaz, etlerini yıllardır aynı kasaptan aldığını belirtiyor. Sadece biftek eti kullandığını ve kesinlikle sinir kullanılmadığının altını çiziyor. Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan Uçmaz, limonu bol sıkanlardan. O da benim gibi tantuninin limonsuz olmayacağını söylüyor. Mekanlarında misafirlerine sunduğu tantuninin içindeki domates, maydanoz ve limonları memleketi Mersin’den getiriyor. Suat Usta’nın bir farkı da tantuninin yanında verdiği eşsiz acı turşular. İşte bu turşuları annesi Mersin’de yapıyor ve 9 şubeye birden dağıtılıyor. Ben tantuniyle beraber bu turşulara bayılıyorum.



INSTAGRAM: @suatustatantuni

☎️TELEFON: (0212) 292 59 77

📍 ADRES: Katip Mustafa Çelebi, Tel Sk. No:1, 34433 Beyoğlu/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

❌ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK

BAAZEN TANTUNİ

Beşiktaş Levent’te 400 metrekare gibi büyük bir alanda faaliyet gösteren bu firma, tantuniyi pamuk yağı kullanarak hazırlayanlardan. Ekmeğe, lavaşa hem de ete lezzet veren pamuk yağı Omega 9 ve Omega 6 açısından da oldukça zengin. Mersinli ustaların dokunuşuyla tantuni bir başka güzelleşiyor. Burada dürüm, ekmek arası ya da bol yoğurtlu porsiyon tantuninin yanında taze sıkılmış meyve sularını da içebiliyorsunuz. Bunu bu mekanın artısı olarak görüyorum. Restoranın bir artısı daha lokasyonun çok merkezi olması. Her gün yüzbinlerce araç ve kişi buradan geçiyor. Hemen köşebaşındaki bu yerden gel al servisten yararlanıyor. Buranın tatlıları da çok iyi. Hatay usulü künefe ve katmeri meşhur. Uğramadan sakın geçmeyin.

INSTAGRAM: @baazentantuni

☎️TELEFON: (0212) 280 15 15

📍 ADRES: Levent, Levent Cd. No:1, 34330 Beşiktaş/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

❌ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

✅ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK