Steakhouse meraklıları için İstanbul'un dört köşesinden dört öneri

Fotoğraf: iStock

GÜNAYDIN ET

“Et profesörü” olarak anılan Cüneyt Asan’ın sahibi olduğu Günaydın'ın yurtdışı olmak üzere toplam 42 şubesi var. 10 yaşında kasapta çırak olarak çalışmaya başlayan Asan, Nusret Gökçe dahil bir çok ünlü şefin ustası. Türkiye’de ve dünyada sayılı restoranların başında gelen bu işletme steakhouse’u ülkemize ilk getirenlerden. Burada et pırlanta gibi işleniyor. Kimi et bekletiliyor, kimi farklı tekniklerde pişiriliyor, kimi et ise özel soslarla marine edilip müşterilere sunuluyor. Etin her çeşidinin farklı bir tadı var. Özellikle dinlendirilmiş porterhouse’u şiddetle tavsiye ediyorum.

INSTAGRAM: @gunaydinet

☎️TELEFON: 0216 519 99 15

📍ADRES: Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi No: 399 – 1B Kadıköy/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

✅ÇOCUK OYUN ALANI

✅ÇOCUK BAKIM ALANI

✅OTOPARK

SCARLET STEAKHOUSE

Bir davette gittiğim Etiler’deki Scarlet’in atmosferi çok farklı. Büyük avizeler ve büyük sütunlar, küçük bir saraydaymış havası yaratıyor. Özellikle üst katındaki VIP odalarda toplantı yapabiliyor ve özel günlerinizi dostlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Mekanın kalitesi gibi yemekleri de çok iyi. Füme et ve dana antrikotun tadı harika. Ancak en beğendiğim smoked ribs oldu. Kaburgadan tabağınıza getirilen bu etin tadı birçok yerden daha farklı. Pişirilmesi uzun zaman alan smoked ribs’i yemenizi öneririm.

INSTAGRAM: @scarletetiler

☎️TELEFON: 0546 265 62 65

📍ADRES: Etiler Mahallesi Nisbetiye Caddesi Seher Yıldızı Sokak No:3 Beşiktaş/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

✅ÇOCUK OYUN ALANI

✅ÇOCUK BAKIM ALANI

✅OTOPARK

BEŞ BIÇAK STEAKHOUSE

Bahçeşehir’de de şubesi olan Beş Bıçak’ın Beylikdüzü’ndeki yeni açılan mekanına gittim. Şef Erdi Özcan, turizm otelcilik mezunu. Türkiye’nin önde gelen şeflerinden Cüneyt Asan’ın öğrencisi. Hocasından iyi şeyler öğrenmiş Erdi. Yemekleri çok iyiydi. Masama önce bol tereyağında pişen cheddar peynirli sıcak dana füme geldi. Parmesan peynirli bu karışım yemek öncesi çok iyi gidiyor. Masaya gelen garnitür ve salatalar da oldukça zengin. İstiridye mantarının tadı ise etten hiçbir farkı yok. Lokum adeta damak çatlatan cinsten.

INSTAGRAM: @besbicaksteak

☎️TELEFON: 0212 852 60 06

📍ADRES: Barış Mahallesi. Mehmetçik Cad. West Side No:2 K Blok Dükkan 2, 34520 Beylikdüzü/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

❌ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK

ESKİ KASAP

Büyükçekmece Mimaroba’da adı gibi eski ve temiz bir mekan burası. Özcan kardeşler yaklaşık 60 yıldır et ve şarküteri işindeler. Günlük tazecik etler uygun fiyata kasapta satılıyor. Yan taraftaki şarküteri de ise süt ve et ürünleri mevcut. Burası küçük bir tesis adeta. Yan taraftaki restoranda ise köfte, pirzola, kelle paça, çorba çeşitleri var. Restoranın temizliği hemen dikkatimi çekiyor. Kelle paçası çok temiz ve lezizdi. Arnavut Recep Özcan’ın, “Kendi ellerimle yapıyorum” dediği köfteler, Bosna-Hersek ve Makedonya’da yediklerimden farksızdı. Pirzolası ve kocaman dilimli T-bone’un tadına diyecek yok. Kokoreç ve hamburger de yiyebileceğiniz bu mekana yolunuz düşsün derim…

INSTAGRAM: @eskikasap_

☎️TELEFON: 0536 777 46 70

📍ADRES: Mimaroba Mahallesi Çarmıklı Caddesi No: 26/B Büyükçekmece/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

❌ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK